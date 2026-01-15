Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 904
Ему нужны значения стохастика.Хотя... я уже сам запутался что ему нужно. Вроде условие по стохастику, а копируются бары...
да, для стохастика не подойдет
Вот вчера делал аналогичное, только с массивами high и low
Без переворота таймсерии. Так как заложено в mql5? нулевой бар слева.
Плюс ко всему, можно копировать буфер индикатора не весь, а только с указанного бара указанное количество. А вот fmax() и fmin() я ошибочно посоветовал. Имел ввиду именно ArrayMaximum()
Спасибо большое! Это наконец-то заработало
Это для стохастика)) Просто для модификационного стохастика, поэтому просто получить готовые значения не подходит для моей задачи. Поэтому нужно всё по формуле с учётом разных входных параметров
Спасибо большое! Это наконец-то заработало
Почему панель в тестере МТ5 отличается от панели в терминале МТ5?
Вот текст в тестере смещён влево
А вот в терминале он так как и должен быть - по центру
И ещё вопрос по панели в тестере - почему перемещать её получается через раз?
Здравствуйте!
Может кто-нибудь объяснить, почему когда прыгает Доу-Джонс, как сегодня, то и ДАКС30 и СУИ30 и ЮК100 тоже прыгают, хотя индексы рассчитываются по совершенно разным предприятиям совершенно разных стран. Как-то всё это вызывает смутные подозрения...
Здравствуйте. Как на час в будущее поставить буфер?
Сделать сдвиг на 1 бар, но заполнен он будет показаниями текущего бара.
Приветствую. Подскажите, пожалста, по массивам.
Как прописать (одномерный) массив чтоб его индексы были не меньше возможных тикетов ?
На счете тикеты десятизначные, задать массив такого размера не удается.
Как прописать (одномерный) массив чтоб его индексы (размер, как я понял) были не меньше возможных тикетов ?
Никак. Или запланировать, что больше не открывать позиций, или объявить массив нулевой размерности и при каждом новом, увеличивать размерность массива на 1.