Alexey Viktorov:

Ему нужны значения стохастика.

Хотя... я уже сам запутался что ему нужно. Вроде условие по стохастику, а копируются бары...

да, для стохастика не подойдет

 
Alexey Viktorov:

Вот вчера делал аналогичное, только с массивами high и low

Без переворота таймсерии. Так как заложено в mql5? нулевой бар слева.

Плюс ко всему, можно копировать буфер индикатора не весь, а только с указанного бара указанное количество. А вот fmax() и fmin() я ошибочно посоветовал. Имел ввиду именно ArrayMaximum()

Спасибо большое! Это наконец-то заработало

 
Это для стохастика)) Просто для модификационного стохастика, поэтому просто получить готовые значения не подходит для моей задачи. Поэтому нужно всё по формуле с учётом разных входных параметров

 
Alexandr Sokolov:

Спасибо большое! Это наконец-то заработало

Я рад что смог помочь.
 

Почему панель в тестере МТ5 отличается от панели в терминале МТ5?

Вот текст в тестере смещён влево



А вот в терминале он так как и должен быть - по центру


И ещё вопрос по панели в тестере - почему перемещать её получается через раз?

 

Здравствуйте!

Может кто-нибудь объяснить, почему когда прыгает Доу-Джонс, как сегодня, то и ДАКС30 и СУИ30 и ЮК100 тоже прыгают, хотя индексы рассчитываются по совершенно разным предприятиям совершенно разных стран. Как-то всё это вызывает смутные подозрения... 

 

Здравствуйте.  Как на час в будущее поставить буфер?

if(BufUP[1]==EMPTY_VALUE) { BufUP[1]=low[1];}
 
Ghabo:

Здравствуйте.  Как на час в будущее поставить буфер?

Сделать сдвиг на 1 бар, но заполнен он будет показаниями текущего бара.

 

Приветствую. Подскажите, пожалста, по массивам. 

Как прописать (одномерный) массив чтоб его индексы были не меньше возможных тикетов ? 

На счете тикеты десятизначные, задать массив такого размера не удается.

 
Andrey Sokolov:

Приветствую. Подскажите, пожалста, по массивам. 

Как прописать (одномерный) массив чтоб его индексы (размер, как я понял) были не меньше возможных тикетов ? 

Никак. Или запланировать, что больше не открывать позиций, или объявить массив нулевой размерности и при каждом новом, увеличивать размерность массива на 1.

