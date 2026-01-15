Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1816

Tretyakov Rostyslav #:

А что в журнале?

Где //--- input parameters?

#property strict

string            _0_                = "Test";
extern string     _1_                = " МАРТИН 1 - вкл. 2 - выкл.";
extern int        _2_                = 1;
extern string     _3_                = "множитель след. лота";
extern double  LotMultiplikator      = 1.667;
extern string     _4_                = "начальный лот:";
extern string     _5_                = "true - постоянный, false - от баланса";
extern bool    LotConst_or_not       = FALSE;
extern double  Lot                   = 0.01;
extern double  RiskPercent           = 30.0;
extern string     _6_                = "прибыль в пунктах - ТР";
input int     iTakeProfit           = 10;  //TakeProfit;
extern string     _7_                = "настройки трейлинга";
input int     iTrailStart           = 10;  //Кол-во пунктов для включения тралa;
input int     iTrailDist            = 10;  //Расстояние от стопа до рынка;
input int     iTrailStep            = 10;  //Шаг трейлинг стопа";
input int     iTrailTakeProfit      = 10;  //TakeProfit после включения трейлинга";
extern string     _8_                = "расстояние м/у ордерами";
input int     iStep                 = 10;  //Шаг;
extern double  StepCoef              = 1.5; //Множитель шага между ордерами";
extern string     _9_                = "МАX кол-во ордеров";
input  int     MaxTrades             = 30;
extern string     _10_               = "Ограничение потерь";
extern bool    UseEquityStop         = FALSE;
extern double  TotalEquityRisk       = 20.0;
extern string     _11_               = "Идентификатор ордера";
extern int      Magic                = 12345;
extern string     _12_               = "логотип и вывод данных";
extern bool    ShowTableOnTesting    = TRUE;
extern string     _13_               = "(true-вкл.,false-выкл.)";
extern int     iSlippage             = 5;
extern int     MinOrders             = 1000; //АвтоРассчётЛота;
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Где то input 

Где то extern 

Понять в чем разница.

 
Alexander Avksentyev #:

Где то input 

Где то extern 

Понять в чем разница.

Прикрепи файлом. Не хочется мне пазлы собирать.

  
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Cova.mq4 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

string            _0_                = "Test";
extern string     _1_                = " МАРТИН 1 - вкл. 2 - выкл.";
extern int        _2_                = 1;
extern string     _3_                = "множитель след. лота";
extern double  LotMultiplikator      = 1.667;
extern string     _4_                = "начальный лот:";
extern string     _5_                = "true - постоянный, false - от баланса";
extern bool    LotConst_or_not       = FALSE;
extern double  Lot                   = 0.01;
extern double  RiskPercent           = 30.0;
extern string     _6_                = "прибыль в пунктах - ТР";
input int     iTakeProfit           = 10;  //TakeProfit;
extern string     _7_                = "настройки трейлинга";
input int     iTrailStart           = 10;  //Кол-во пунктов для включения тралa;
input int     iTrailDist            = 10;  //Расстояние от стопа до рынка;
input int     iTrailStep            = 10;  //Шаг трейлинг стопа";
input int     iTrailTakeProfit      = 10;  //TakeProfit после включения трейлинга";
extern string     _8_                = "расстояние м/у ордерами";
input int     iStep                 = 10;  //Шаг;
extern double  StepCoef              = 1.5; //Множитель шага между ордерами";
extern string     _9_                = "МАX кол-во ордеров";
input  int     MaxTrades             = 30;
extern string     _10_               = "Ограничение потерь";
extern bool    UseEquityStop         = FALSE;
extern double  TotalEquityRisk       = 20.0;
extern string     _11_               = "Идентификатор ордера";
extern int      Magic                = 12345;
extern string     _12_               = "логотип и вывод данных";
extern bool    ShowTableOnTesting    = TRUE;
extern string     _13_               = "(true-вкл.,false-выкл.)";
extern int     iSlippage             = 5;
extern int     MinOrders             = 1000; //АвтоРассчётЛота;
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//

int      Login = 4950287;
datetime time  = D'2022.01.01 00:00:00';
string   name  = "AutoP_v.3.0";
datetime time1 = 0;
double   TP, lastlot, minlot;
int      Forder;
int      TakeProfit,TrailStart,TrailDist,TrailStep,TrailTakeProfit,Step,Slippage;
double   level_count=0;
int iDistTrail = iTrailDist;
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
//Torder-Цена открытия первого ордера
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
     if(AccountNumber() != Login)
       {
        int close = MessageBox("Неверный номер счёта","Ошибка",MB_OK|MB_ICONSTOP);
        return(INIT_FAILED);
       }else (AccountNumber() == Login);
             {
              int close = MessageBox("Проверка прошла успешно.Экcперт может приступить к работе.","Инициализация",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
             }
 //xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//  
     if (TimeCurrent() > time)
        {
         int close = MessageBox("Время работы закончилось!!!","Время работы",MB_OK|MB_ICONSTOP);
         return(INIT_FAILED);
        }else(TimeCurrent() < time);
             {
              int close = MessageBox("Проверка времени работы прошла успешно.Эксперт может приступить к работе!","Время работы",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
             }
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
      TakeProfit         =iTakeProfit;
      TrailStart         =iTrailStart;
      TrailDist          =iTrailDist;
      TrailStep          =iTrailStep;
      TrailTakeProfit    =iTrailTakeProfit;
      Step               =iStep;
      Slippage           =iSlippage;
      
 //xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//   
     if(Digits == 3 || Digits == 5)
       {
        TakeProfit      *=10;
        TrailStart      *=10;
        TrailDist       *=10;
        TrailStep       *=10;
        TrailTakeProfit *=10;
        Step            *=10;
        Slippage        *=10;
       }
       return(INIT_SUCCEEDED);
    }
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()
  {
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
 /*  Comment( 
  "\n",                      name,
  "\n", 
  " ",                       Symbol(),  
  "\n",
  "Тайм Фрейм ",             Period(),
  "\n",                      AccountCompany(),
  "\n",
  "\n ",                     AccountServer(),
  "\n", 
  "Lots\n",                  B_S_Lot(),
  "\n",
  "Price ",                  Bid,
  "\n", 
  "Дата ",                   TimeToString( TimeCurrent(), TIME_DATE ),
  "\n",
  "Server Time ",            TimeToString( TimeCurrent(), TIME_SECONDS ),
  "\n", 
  "Profit ",                 Profit(),
  "\n",
  "AvTP ",                   CalcTP (),
  "\n", 
  "Количество ордеров ",     CountTrades(),
  "\n",
  "\n ",                     GetVolumeLotLastOrder(),
  "\n",
  "\n", "Процент просадки ", NormalizeDouble(  (AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE))/AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*100,2)
  );*/ 
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
   double body = Close[1] - Open[1];
   if (CountTrades() == 0 && body > 0) BuyOpen();     // Если нет открытых и сигнал бай
   if (CountTrades() == 0 && body < 0) SellOpen();    // Если нет открытых и сигнал селл
   if (CountTrades(0) > 0 && body > 0) BuyOpen();     // Если есть открытые бай и сигнал бай
   if (CountTrades(1) > 0 && body < 0) SellOpen();    // Если есть открытые селл и сигнал селл
   if (iTrailStart<MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))
 /*  iTrailStart= MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL * Point);
   iTrailSL();
 */ 
  if(iDistTrail<MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))
   iDistTrail = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
  }
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
void BuyOpen() //Открытие позиции Buy
  {
   Forder = (OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,iSlippage,0,0,"Коммент",Magic,0,Blue));
   if(Forder > 0)
     {
      Print("Открыта Позиция BUY");
      if(OrderSelect(Forder, SELECT_BY_TICKET))
        {
         TP = NormalizeDouble((Ask+iTakeProfit*_Point),_Digits);
         if (OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),0,TP,0))
            Print("Ордер Модифицирован BUY "); 
         else 
            Print("Ошибка Модификации Ордера BUY = ",GetLastError());
        }
     }
   else Print("Ошибка Открытия Позиции BUY");
  }
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
void SellOpen() //Открытие позиции Sell  
  {
   Forder = (OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,iSlippage,0,0,"Коммент Sell",Magic,0,Red));
   if (Forder > 0)
     {
      Print("Открыта Позиция SELL");
      if(OrderSelect(Forder, SELECT_BY_TICKET))
        {
         TP = NormalizeDouble((Bid-iTakeProfit*_Point),_Digits);
         if (OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),0,TP,0))
            Print("Ордер Модифицирован SELL "); 
         else 
            Print("Ошибка Модификации Ордера SELL = ",GetLastError());
        }
     }
   else Print("Ошибка Открытия Позиции SELL");
  }
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//---
   double ret=0.0;
//---

//---
   return(ret);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Подсчет открытых ордеров по типу                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountTrades(int ot=-1) 
  {
   int cnt=0;
   int i=OrdersTotal()-1;
   for(int pos=i;pos>=0;pos--)
     {
      if(OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol)
           {
            if(OrderMagicNumber()==Magic)
              {
               if(OrderType()==ot||ot==-1) cnt++;
              }
           }
        }
     }
   return(cnt);
  }
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|                             Трейлинг стоп                                  |//off
//+----------------------------------------------------------------------------+
/*void iTrailSL()
{
   if (iTrailStart <= 0.0 || iTrailStep <= 0.0)
      return; 
      
   double sl_lev;
         
   for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      if(!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         continue;
      
      if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != Magic)
         continue;  
         
      if(OrderType() == OP_BUY) 
      {
         if (NormalizeDouble(Bid - OrderOpenPrice(),Digits) < iTrailStart * MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT) )
            continue;

         if (OrderStopLoss() >= OrderOpenPrice() || NormalizeDouble(Bid - OrderStopLoss(), Digits()) < iTrailDist * MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT))
            continue;

         if (OrderStopLoss() == 0.0 || NormalizeDouble((Bid - OrderStopLoss()) - iTrailDist * MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT),Digits) < iTrailStep * MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT))
            continue;

         sl_lev = Bid - iTrailDist * MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT);
         if (NormalizeDouble(Bid - sl_lev,Digits) < MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))
            continue;
            
         if (!OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), sl_lev, OrderTakeProfit(), 0, clrRed))
            Print("Не удалось модифицировать стоплосс ордера №",OrderTicket(),". Ошибка: ",GetLastError());
      }

      /*if(OrderType() == OP_SELL)
             {
              if(OrderProfit() + OrderSwap() + OrderCommission() > MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * iTrailStart * OrderLots())return;
                {
                 if(NormalizeDouble((OrderProfit() - Ask),_Digits) >= iTrailStart)return;
                   {
                    if(OrderStopLoss() > Ask + iTrailDist*Point || OrderStopLoss()==0)return;
                      {
                       if(iTrailStep > 0.0 && OrderStopLoss() == 0.0 && NormalizeDouble((OrderStopLoss() - Ask) - iTrailDist * Point(),_Digits) < iTrailStep * Point())return;
                         {
                          sl_lev = NormalizeDouble(Ask + iTrailDist * Point(),_Digits);
                          double iprice=NormalizeDouble(Ask + sl_lev,Digits);
                          if(iprice > MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL) * Point) return;
                            {
                            if(OrderModify(Forder, OrderOpenPrice(),sl_lev,OrderTakeProfit(), OrderExpiration()))
                            Print("Не удалось модифицировать стоплосс ордера №",OrderTicket(),". Ошибка: ",GetLastError());
}}}}}}}}*/
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|                             Трейлинг стоп                                  |
//+----------------------------------------------------------------------------+
void TrailSL()
  {
   if(iTrailStart <= 0) return; 
      
   double sl_lev;
         
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
           {
            if(OrderType() == OP_BUY) 
              {
               if ((OrderStopLoss() == 0 && Bid > OrderOpenPrice() + iTrailStart * _Point)||(OrderStopLoss() != 0 && Bid > OrderStopLoss() + (iDistTrail+iTrailStep) * _Point))
                 {
                  sl_lev = NormalizeDouble(Bid - iDistTrail * _Point,Digits);
                  if (OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), sl_lev, OrderTakeProfit(), 0, clrRed))
                     Print("Удачная модифиция стоплосс ордера №",OrderTicket());
                  else
                     Print("Не удалось модифицировать стоплосс ордера №",OrderTicket(),". Ошибка: ",GetLastError());
                 }
              }
            if(OrderType() == OP_SELL) 
              {
               if ((OrderStopLoss() == 0 && Ask < OrderOpenPrice() - iTrailStart * _Point)||(OrderStopLoss() != 0 && Ask < OrderStopLoss() - (iDistTrail+iTrailStep) * _Point))
                 {
                  sl_lev = NormalizeDouble(Ask + iDistTrail * _Point,Digits);
                  if (OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), sl_lev, OrderTakeProfit(), 0, clrRed))
                     Print("Удачная модифиция стоплосс ордера №",OrderTicket());
                  else
                     Print("Не удалось модифицировать стоплосс ордера №",OrderTicket(),". Ошибка: ",GetLastError());
                 }
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Alexander Avksentyev #:

Про вот эту кнопку знаешь?


 
Alexander Avksentyev #:

Вот код, может я что не правильно указываю, но эффекта нет.

Ты же трал закоментировал!!!

 /*  iTrailStart= MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL * Point);
   iTrailSL();
 */
 
Tretyakov Rostyslav #:

Про вот эту кнопку знаешь?


ok

Файлы:
Test34.mq4  37 kb
 
Tretyakov Rostyslav #:

Ты же трал закоментировал!!!

там несколько

 
Alexander Avksentyev #:

там несколько

Ты трал в OnTick() закоментировал
 
Tretyakov Rostyslav #:
Ты трал в OnTick() закоментировал

Там было два трала, один твой и один мой, разбирал. 

Починил в общем всё.Заработало. 

Всё удалил и заново переписал. 

Спасибо за помощь!

Буду ковырять, почему старый трал не работает.

 
Alexander Avksentyev #:

Там было два трала, один твой и один мой, разбирал. 

Починил в общем всё.Заработало. 

Всё удалил и заново переписал. 

Спасибо за помощь!

Буду ковырять, почему старый трал не работает.

Я видел что там два трала, но ты обращение к тралу закоментировал.
