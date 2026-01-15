Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1816
А что в журнале?
Где //--- input parameters?
Где то input
Где то extern
Понять в чем разница.
Прикрепи файлом. Не хочется мне пазлы собирать.
Про вот эту кнопку знаешь?
Вот код, может я что не правильно указываю, но эффекта нет.
Ты же трал закоментировал!!!
/* iTrailStart= MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL * Point); iTrailSL(); */
Про вот эту кнопку знаешь?
ok
Ты же трал закоментировал!!!
там несколько
Ты трал в OnTick() закоментировал
Там было два трала, один твой и один мой, разбирал.
Починил в общем всё.Заработало.
Всё удалил и заново переписал.
Спасибо за помощь!
Буду ковырять, почему старый трал не работает.
