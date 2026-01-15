Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 906

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

увы, стечение обстоятельств и не более, хотя возможно это признак инсайдерской информации,  в  общем не гадайте, все равно не угадаете, и даже найдя связь, не факт, что так будет и в следующий раз

ЗЫ: есть еще одна загадка ...нефть дорожает - бензин дорожает, нефть дешевеет - бензин дорожает, из чего же тогда делают бензин?

:)

 

Как - то  можно "выделить" из истории сделок по магику например, транзакции отдельных ТС, типа фильтра по магику - для отслеживания выделенного - статистики торгов отдельной ТС, имеющей свой уникальный например, магик из других торгующих на счете - для оценки.

В противном случае - одна ТС - один аккаунт, как - то слишком "шикарно" получается...

 
Roman Shiredchenko:

Как - то  можно "выделить" из истории сделок по магику например, транзакции отдельных ТС, типа фильтра по магику - для отслеживания выделенного - статистики торгов отдельной ТС, имеющей свой уникальный например, магик из других торгующих на счете - для оценки.

В противном случае - одна ТС - один аккаунт, как - то слишком "шикарно" получается...

DEAL_MAGIC
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок
  • www.mql5.com
Сделка является отражением факта совершения торговой операции на основании ордера, содержащего торговый приказ. Каждая сделка описывается свойствами, позволяющими получить информацию о ней. Для чтения значений свойств используются функции вида Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая...
 
Artyom Trishkin:
DEAL_MAGIC

Спс, Артем. Но, по-моему на 4-ке это не работает. Вообще интересует, как например, сохранить детализированный отчет из истории торгов, но по конкретному магику, чтобы вид был такой же как в обычном терминальном отчете с истории сделок. Типа по магику фильтранул с истории и сохранил, и, соответственно, в браузере открылся этот выделенный отчет детализированный в конце отчета график и статистика. Как - то так можно сделать средствами мкл4?

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Roman Shiredchenko:

по моему на 4-ке это не работает. Вообще интересует, как например, сохранить детализированный отчет из истории торгов, но по конкретному магику, чтобы вид был такой же как в обычном терминальном отчете с истории сделок. Типа по магику фильтранул с истории и сохранил, и, соответственно, в браузере открылся этот выделенный отчет детализированный в конце отчета график и статистика. Как - то так можно сделать средствами мкл4?

Можно. Но это не по теме данного топика. Т.е., тут простым "вопрос - ответ" не обойтись.

По-моему @fxsaber делал нечто подобное - поглядеть можно в его работах.

fxsaber
fxsaber
  • www.mql5.com
Простой, но эффективный (не проверял, но в теории ничто этому не противоречит при локальной оптимизации) вариант сабжа достигается включением в исходник всего одного инклудника, который включает только две свои функции - iCustom и CopyBuffer. iCustom При вызове формирует по входным параметрам... MT4-Tester VS MT5-Tester Руки дошли реализовать...
 
Roman Shiredchenko:

Спс, Артем. Но, по-моему на 4-ке это не работает. Вообще интересует, как например, сохранить детализированный отчет из истории торгов, но по конкретному магику, чтобы вид был такой же как в обычном терминальном отчете с истории сделок. Типа по магику фильтранул с истории и сохранил, и, соответственно, в браузере открылся этот выделенный отчет детализированный в конце отчета график и статистика. Как - то так можно сделать средствами мкл4?

https://www.mql5.com/ru/forum/211620/page3#comment_9352002

 
Igor Makanu:

https://www.mql5.com/ru/forum/211620/page3#comment_9352002

Точно.

 
Igor Makanu:

https://www.mql5.com/ru/forum/211620/page3#comment_9352002

Artyom Trishkin:

Точно.

О! Сенкс  - гляну...

 

  Добрый вечер.

Можно ли отслеживать открытые позиции по комментарию (string comment). 

Делал ли кто-то так, если да, то не возникает ли ошибок?  

 
Aleksandr Prishenko:

  Добрый вечер.

Можно ли отслеживать открытые позиции по комментарию (string comment). 

Делал ли кто-то так, если да, то не возникает ли ошибок?  

По комментарию лучше отслеживать в MQL4 причину закрытия позиций - по вхождению "sl[" и "tp[".

А вот открытые позиции лучше так не отслеживать в виду того, что сохранность пользовательского комментария не гарантируется.

1...899900901902903904905906907908909910911912913...2693
Новый комментарий