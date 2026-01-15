Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 906
увы, стечение обстоятельств и не более, хотя возможно это признак инсайдерской информации, в общем не гадайте, все равно не угадаете, и даже найдя связь, не факт, что так будет и в следующий раз
ЗЫ: есть еще одна загадка ...нефть дорожает - бензин дорожает, нефть дешевеет - бензин дорожает, из чего же тогда делают бензин?
:)
Как - то можно "выделить" из истории сделок по магику например, транзакции отдельных ТС, типа фильтра по магику - для отслеживания выделенного - статистики торгов отдельной ТС, имеющей свой уникальный например, магик из других торгующих на счете - для оценки.
В противном случае - одна ТС - один аккаунт, как - то слишком "шикарно" получается...
DEAL_MAGIC
Спс, Артем. Но, по-моему на 4-ке это не работает. Вообще интересует, как например, сохранить детализированный отчет из истории торгов, но по конкретному магику, чтобы вид был такой же как в обычном терминальном отчете с истории сделок. Типа по магику фильтранул с истории и сохранил, и, соответственно, в браузере открылся этот выделенный отчет детализированный в конце отчета график и статистика. Как - то так можно сделать средствами мкл4?
Можно. Но это не по теме данного топика. Т.е., тут простым "вопрос - ответ" не обойтись.
По-моему @fxsaber делал нечто подобное - поглядеть можно в его работах.
Спс, Артем. Но, по-моему на 4-ке это не работает. Вообще интересует, как например, сохранить детализированный отчет из истории торгов, но по конкретному магику, чтобы вид был такой же как в обычном терминальном отчете с истории сделок. Типа по магику фильтранул с истории и сохранил, и, соответственно, в браузере открылся этот выделенный отчет детализированный в конце отчета график и статистика. Как - то так можно сделать средствами мкл4?
https://www.mql5.com/ru/forum/211620/page3#comment_9352002
Точно.
О! Сенкс - гляну...
Добрый вечер.
Можно ли отслеживать открытые позиции по комментарию (string comment).
Делал ли кто-то так, если да, то не возникает ли ошибок?
По комментарию лучше отслеживать в MQL4 причину закрытия позиций - по вхождению "sl[" и "tp[".
А вот открытые позиции лучше так не отслеживать в виду того, что сохранность пользовательского комментария не гарантируется.