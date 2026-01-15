Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 912

Новый комментарий
 
Alexandr Sokolov:

Что такое Debug`ер?


Если скопировать это слово в поисковик MQL - по запросу ничего не найдено, а в гугле всё на английском и я не пойму что именно мне нужно

Debug это отладка.

Рядом зелёная кнопка это отладка на текущих реальных данных.

Подробности в справке


 
Alexey Viktorov:

Debug это отладка.

Рядом зелёная кнопка это отладка на текущих реальных данных.

Подробности в справке


Спасибо

 
Taras Slobodyanik:

а почему здесь 1, а не 0 ?

конечно возникает разрыв во времени из-за выходных

Не знаю, я эту часть кода целиком скопировал из ответа.

Спасибо за подсказку.

 
Ребята есть ли функция для mql4 позволяющая обновлять архив котировок? в случае если бросаешь робота на график, и на графике например подгружены не все котировки или некоторые последние удалены возможно ли обновить с помощью функций каких нибудь?
 
Seric29:
Ребята есть ли функция для mql4 позволяющая обновлять архив котировок? в случае если бросаешь робота на график, и на графике например подгружены не все котировки или некоторые последние удалены возможно ли обновить с помощью функций каких нибудь?

поиском по КБ "подкачка истории" - были, но читайте описание, в МТ4 нельзя проверить программно, что история уже закачалась, в основном просто нужно подождать

 

Господа - просьба помочь. Есть функция  расчета лота по мартину для очередного входа, понятно, увеличенным на коэф мартина:

double LOT()
{
   int n=0;
   double OL=Lot;
   for (int j = OrdersHistoryTotal()-1; j >= 0; j--)
   {
      if (OrderSelect(j, SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
      {
         if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
         {
            if (OrderProfit()<0) 
            {
               if (n==0) OL=NormalizeDouble(OrderLots()*K_Martin,DigitsLot);
               n++;
               if (n>=OrdersClose) {Comment("1");return(Lot);}
            }
            else
            {
               if (n==0) {Comment("2");return(Lot);}
               else {Comment("3");return(OL);}
            }
         }
      }
   }
   return(OL);
}
//------------------------------------------------------------------

нужно сюда довставить расчет АКТУАЛЬНОГО СТОП-ЛОССА в виде очередного числа фибо по формуле  F i = F i -1 + F i -2.

Подход знаю какой. Интересует где сохранять значения предыдущего убыточного в истории ордера и предпредыдущего в каких переменных, чтобы они не затирались при запуске ф-ии старт экспа.

Брать их значения по аналогии (как в этой ф-ии берутся значения очередного ЛОТа через предыдущий в истории) из расчетного стоп-лосса опять их переводя в чистые пункты СЛ, как - то хлопотно, надо - по-элегантнее...

------

Если в лоб, то брать в истории при n=0,  SL0 = разность по модулю (для бай и селл) ордеропенпрайс - ордерстоплосс и  при n = 1, SL1 =    разность по модулю (для бай и селл) ордеропенпрайс - ордерстоплосс.

Далее  F i = F i -1 + F i -2  будет SL_актуальный = SL0 + SL1.

Я правильно понимаю?

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 

Как сделана эта панель? где найти подобный пример?

ппеек

 
yiduwi:

Как сделана эта панель? где найти подобный пример?


Скорее всего обычными графическими объектами-прямоугольниками OBJ_RECTANGLE_LABEL. Может быть кнопками OBJ_BUTTON, или изображениями OBJ_BITMAP_LABEL. А может быть на канвасе нарисовано. Но для канваса уж слишком топорно.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
 
Igor Makanu:

поиском по КБ "подкачка истории" - были, но читайте описание, в МТ4 нельзя проверить программно, что история уже закачалась, в основном просто нужно подождать


А как в пятерке убедиться что данные закачаны?

У меня некоторые символы в отдельном профиле лежат чтобы не мешались, сейчас запустил 

   Print(symb," last quotes time = ", iTime(symb,PERIOD_M10,0));
   Print(symb," last quotes bid = ", iClose(symb,PERIOD_M10,0));

для экзотики которую на этой неделе не открывал, докачалось на третьем тике:

2019.07.09 02:16:40.311 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes time = 1970.01.01 00:00:00

2019.07.09 02:16:40.311 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes bid = 0.0

2019.07.09 02:16:40.870 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes time = 1970.01.01 00:00:00

2019.07.09 02:16:40.870 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes bid = 0.0

2019.07.09 02:16:40.970 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes time = 2019.07.08 22:10:00

2019.07.09 02:16:40.970 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes bid = 0.65821


Как убедиться на момент проверки сигнала что данные именно те что нужно?

Справку "Организация доступа к данным" прочитал, интересует есть ли простой способ именно проверки.

 
Artyom Trishkin:

Благодарю.

1...905906907908909910911912913914915916917918919...2693
Новый комментарий