Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 912
Что такое Debug`ер?
Если скопировать это слово в поисковик MQL - по запросу ничего не найдено, а в гугле всё на английском и я не пойму что именно мне нужно
Debug это отладка.
Рядом зелёная кнопка это отладка на текущих реальных данных.
Подробности в справке
Спасибо
а почему здесь 1, а не 0 ?
конечно возникает разрыв во времени из-за выходных
Не знаю, я эту часть кода целиком скопировал из ответа.
Спасибо за подсказку.
Ребята есть ли функция для mql4 позволяющая обновлять архив котировок? в случае если бросаешь робота на график, и на графике например подгружены не все котировки или некоторые последние удалены возможно ли обновить с помощью функций каких нибудь?
поиском по КБ "подкачка истории" - были, но читайте описание, в МТ4 нельзя проверить программно, что история уже закачалась, в основном просто нужно подождать
Господа - просьба помочь. Есть функция расчета лота по мартину для очередного входа, понятно, увеличенным на коэф мартина:
нужно сюда довставить расчет АКТУАЛЬНОГО СТОП-ЛОССА в виде очередного числа фибо по формуле F i = F i -1 + F i -2.
Подход знаю какой. Интересует где сохранять значения предыдущего убыточного в истории ордера и предпредыдущего в каких переменных, чтобы они не затирались при запуске ф-ии старт экспа.
Брать их значения по аналогии (как в этой ф-ии берутся значения очередного ЛОТа через предыдущий в истории) из расчетного стоп-лосса опять их переводя в чистые пункты СЛ, как - то хлопотно, надо - по-элегантнее...
------
Если в лоб, то брать в истории при n=0, SL0 = разность по модулю (для бай и селл) ордеропенпрайс - ордерстоплосс и при n = 1, SL1 = разность по модулю (для бай и селл) ордеропенпрайс - ордерстоплосс.
Далее F i = F i -1 + F i -2 будет SL_актуальный = SL0 + SL1.
Я правильно понимаю?
Как сделана эта панель? где найти подобный пример?
Как сделана эта панель? где найти подобный пример?
Скорее всего обычными графическими объектами-прямоугольниками OBJ_RECTANGLE_LABEL. Может быть кнопками OBJ_BUTTON, или изображениями OBJ_BITMAP_LABEL. А может быть на канвасе нарисовано. Но для канваса уж слишком топорно.
поиском по КБ "подкачка истории" - были, но читайте описание, в МТ4 нельзя проверить программно, что история уже закачалась, в основном просто нужно подождать
А как в пятерке убедиться что данные закачаны?
У меня некоторые символы в отдельном профиле лежат чтобы не мешались, сейчас запустил
для экзотики которую на этой неделе не открывал, докачалось на третьем тике:
2019.07.09 02:16:40.311 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes time = 1970.01.01 00:00:00
2019.07.09 02:16:40.311 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes bid = 0.0
2019.07.09 02:16:40.870 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes time = 1970.01.01 00:00:00
2019.07.09 02:16:40.870 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes bid = 0.0
2019.07.09 02:16:40.970 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes time = 2019.07.08 22:10:00
2019.07.09 02:16:40.970 t1 (EURUSD,H1) NZDCHF last quotes bid = 0.65821
Как убедиться на момент проверки сигнала что данные именно те что нужно?
Справку "Организация доступа к данным" прочитал, интересует есть ли простой способ именно проверки.
Благодарю.