Здравствуйте.


Подскажите, как мне через глобальные переменные терминала контролировать число открытых трейдов. Каждый чарт например добавляет +1 к глобальной переменной, когда открывается трейд. В отдельном эксперте создаются глобальные перменные и уничтожаются. Там же проверяется допустимое число трейдов (например, когда превышает, то флаг тоже глобальный в 0, а все советники проверяют этот флаг при открытии).

Мой вопрос, как мне с каждого терминала получать число трейдов... При открытии увеличивать, при закрытии уменьшать? Слишком сложно. Так как на то же закрытие придется какой-то аналог OnTradeTransaction ставить. Как я понимаю, глобальные переменные могут быть только простых типов. Вот если б это был массив или лучше массив структур, то было бы проще. 

Подскажите, может, я чего-то не понимаю. Спасибо.

 

Проконсультируйте пожалуйста.
 На МТ4 работала 32-разрядная permvar.dll (от https://fx1.net/permvar.php ).
Попытался использовать ее в МТ5.
На сайте сообщают, что : Use permvar.dll for Tradestation, Metatrader < 0550, Metatrader5.

Попытка вызова в МТ5_64 - сообщение, что она не является 64-битной
Это приговор или как-то можно уладить этот конфликт ?
Спасибо.

по идее, можно обернуть ее промежуточной 64 DLL. Если параметры, что передаются это позволяют.

 

Спасибо, обнадежили.

Но мне, как чайнику, что бедному рукопожатие.

MathExp и MathPow вроде как по своей сути одинаковы - возводят число в указанную степень


Вот только в MathExp можно указать только степень. В чём суть?


Просто я изучаю пример из одной статьи и там есть exp, и я не могу понять что и зачем

 
это разные функции, почитайте описания, и посмотрите в гугле "число e"

 
Спасибо большое! Я чё-то не подумал о гугле

 

У меня в компиляторе в мт4 пропали номера строки и столбца как их включить?

Раньше писало на каком месте находится курсор а последние месяцы не пишет, что я мог такое настрикать вроде не трогал ничего?

 
Сделайте ошибку, попытайтесь скомпилировать, и тогда появится номер строки и столбца.

Справка говорит, что эти колонки - предупреждающие, для ошибок.


 
Ну есть такое дело, но раньше например оно писало ошибка номер строки и столбца я ставил туда курсор и по цифрам его передвигал, цифры отображались раньше, это было очень удобно может у меня с головой не то но значения там тоже были. Я говорю про MetaEditor4
