Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 915
Здравствуйте.
Подскажите, как мне через глобальные переменные терминала контролировать число открытых трейдов. Каждый чарт например добавляет +1 к глобальной переменной, когда открывается трейд. В отдельном эксперте создаются глобальные перменные и уничтожаются. Там же проверяется допустимое число трейдов (например, когда превышает, то флаг тоже глобальный в 0, а все советники проверяют этот флаг при открытии).
Мой вопрос, как мне с каждого терминала получать число трейдов... При открытии увеличивать, при закрытии уменьшать? Слишком сложно. Так как на то же закрытие придется какой-то аналог OnTradeTransaction ставить. Как я понимаю, глобальные переменные могут быть только простых типов. Вот если б это был массив или лучше массив структур, то было бы проще.
Подскажите, может, я чего-то не понимаю. Спасибо.
Проконсультируйте пожалуйста.
На МТ4 работала 32-разрядная permvar.dll (от https://fx1.net/permvar.php ).
Попытался использовать ее в МТ5.
На сайте сообщают, что : Use permvar.dll for Tradestation, Metatrader < 0550, Metatrader5.
Попытка вызова в МТ5_64 - сообщение, что она не является 64-битной
Это приговор или как-то можно уладить этот конфликт ?
Спасибо.
по идее, можно обернуть ее промежуточной 64 DLL. Если параметры, что передаются это позволяют.
Спасибо, обнадежили.
Но мне, как чайнику, что бедному рукопожатие.
MathExp и MathPow вроде как по своей сути одинаковы - возводят число в указанную степень
Вот только в MathExp можно указать только степень. В чём суть?
Просто я изучаю пример из одной статьи и там есть exp, и я не могу понять что и зачем
это разные функции, почитайте описания, и посмотрите в гугле "число e"
Спасибо большое! Я чё-то не подумал о гугле
У меня в компиляторе в мт4 пропали номера строки и столбца как их включить?
Раньше писало на каком месте находится курсор а последние месяцы не пишет, что я мог такое настрикать вроде не трогал ничего?
Сделайте ошибку, попытайтесь скомпилировать, и тогда появится номер строки и столбца.
Справка говорит, что эти колонки - предупреждающие, для ошибок.