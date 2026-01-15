Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 907
По комментарию лучше отслеживать в MQL4 причину закрытия позиций - по вхождению "sl[" и "tp[".
А вот открытые позиции лучше так не отслеживать в виду того, что сохранность пользовательского комментария не гарантируется.
К примеру, у меня открыто несколько позиций по сигналу 1 и несколько по сигналу 2
Позиции открытые по сигналу 1 я хочу чтобы тралились или закрылис по ТП.
А позиции по сигналу 2 хочу чтобы закрылись на встречном сигнале.
Каким способом мне лучше отслеживать эти позиции?
MagicNumber
MagicNumber
Вопрос по кодированию на MQL5, тогда скажите по long pos_id .
Но отслеживать id всех позиций, еще и тех что вдруг закрылись (лезть в историю), создавать алгоритм, и т.п.
Неужели нет решения проще?
Вы хотите хранить в памяти все идентификаторы позиций и по ним отслеживать?
А если перезапуск советника? Или перезагрузка терминала? Или сбой?
Нужно использовать информацию, которая хранится на сервере, а не в памяти компьютера. Тогда вы её в любой сбойной ситуации сможете заново легко получить.
Но если делаете для тестера, то конечно можно и в памяти хранить нужную информацию. Только, боюсь, что вам и с ней придётся попотеть - ведь нужно будет как-то ассоциировать неизвестные заранее идентификаторы позиций с нужными вам действиями, заложенными в ТС.
Только, боюсь, что вам и с ней придётся попотеть - ведь нужно будет как-то ассоциировать неизвестные заранее идентификаторы позиций с нужными вам действиями, заложенными в ТС.
списьки в помощь! )))
ЗЫ: часто не хватает возможности сохранения на сервере некого сценария для каждого из ордера, делал по быстрому в прошлом году через динамические списки и сохранял список в файл на диск - все работает как часы, но нужно в мой шаблон дописать методы записи и восстановления из файла - все не соберусь, а как соберусь, то не интересно ))) https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2488#comment_12158274
Спасибо за рекомендации!
Ну дык... Это нам просто, а человек просит что попроще совсем: даже по магику отследить - говорит, мол, сложно.
Спасибо за рекомендации!
Пожалуйста.
Подскажите, возможно ли создать глобальную переменную в первом терминале, чтобы ее мог читать второй терминал? По типу общей папки файлов для всех терминалов, только вместо файлов были глобальные переменные, которые мог бы читать любой из установленных терминалов.
нельзя, поиском по форуму "обмен данными"... будет много вопросов, немного ответов и ... эта задача не решается "в 2 клика"