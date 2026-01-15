Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 371
Приветствую всех форумчан.но что делать дальше не знаю
Помогите, пожалуйста, заставить индикатор работать с определенным символом, независимо от того на какой график он установлен.
Я знаю, что для смены символа используют внешний параметр
Идикатор прилагаю
Подскажите пожалуйста как обнулить буфер с появлением нового бара, но чтобы предыдущие данные не стирались, а отображались на графике. У меня почему-то не получается обнулить буфер, и с появлением нового бара, на старые накопленные данные накладываются новые. Что я не верно описал в коде? Спасибо за пояснения.
Как то так
Есть иное решение задачки? Спасибо.
Надо этот параметр записать в вызовы Higest, Lowest - они устарели, лучше iHigest, iLowest и хваленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью (В.Высоцкий)
Возник вопрос с кодом, оказывается у незакрытой текущей часовой свечи есть время Close, и пока свеча не закроется индикатор отрисовывает закрытие цен того периода на котором стоит индикатор,красным на скрине область которой не должно быть отрисовки так как часовая свеча не закрыта , это момент компиляции и далее после компиляции идет отрисовка каждой закрытой свечи, можно конечно решить другим путем через нахождение часовых отрезков но я хотел как проще, раньше писал так
если правильно вас понял, вы хотите на графике отметить часовой Close ?
// (только для TF меньше часа) для всех свечей внутри часа поставить HourCloseBuff=цена закрытия часа
// предполагается что close индексирован как тайм-серия
for(int back=i+1;back<=limit && TimeHour(time[back]==TimeHour(time[i+1]);back++) {
HourCloseBuff[back]=close[i+1];
}
Надо этот параметр записать в вызовы Higest, Lowest - они устарели, лучше iHigest, iLowest и хваленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью (В.Высоцкий)
High и Low используют текущий символ.
Максим, добрый день! Спасибо за вариант, мой такой же почти, он тоже рабочий , но мне Alekseu Fedotov предложил иной я про него и написал , что есть мысль как поправить его?
Подскажите пожалуйста как обнулить буфер с появлением нового бара, но чтобы предыдущие данные не стирались, а отображались на графике. У меня почему-то не получается обнулить буфер, и с появлением нового бара, на старые накопленные данные накладываются новые. Что я не верно описал в коде? Спасибо за пояснения.
Никто не может мне помочь?
Всем добрейшего! Как переключиться на нужное окно графика?
Открыто много окон разных пар, на каждом стоит по советнику, появляется торговый сигнал, но валют до ядрёной матери, и нужно быстро активировать именно тот график по которому пришел сигнал.
Знаю команду Symbol(), но не знаю как сделать активным окно с заданной валютной парой. Может кто сталкивался с задачей?