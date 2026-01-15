Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1599
Оба условия подходят...поэтому получаешь первый результат
Почему-то я думаю и 1 тоже не возвращает.
Это условие
говорит об открытии нового бара. На первом тике бара open == high == low == close и == Bid — отсюда следует, что условие
иливыполнено быть не может…
Сегодня был вопрос об условии if(i != i) Вот и эти условия примерно такие-же.
P.S.
при том, что в ф-ии isCrossing() все оставил как есть.
"1" возвращает, делал отладку кода в MetaEditor'e.
Далее, даже если всё всему равняется, то только на первом тике.
Ну да, я был не прав. Новый бар будет только после выполнения всего условия.
Попробуй заменить high и low на open. Может не сильно повлияет на стратегию…
Так работает
Сделал так и всё заработало, только сообщения из isCrossing() дублируются, потому что ф-я вызывается дважды на один тик.
В общем оставил как было изначально, только теперь из isCrossing() всё возвращается в переменную. Ничего не дублируется и всё работает. Всем спасибо :)
объясните пожалуйста в чем разница между функциями?
for (int j = OrdersHistoryTotal()-1; j >= 0; j--)
{
if (OrderSelect(j, SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
и
int i=OrdersHistoryTotal();
for(int pos=0; pos<i; pos++)
{
if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))