Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 356
Спасибо, но тогда тоже придётся масштабировать данные (если я вас правильно понял). Похоже, масштабировать данные единственное решение.
Зачем что-то масштабировать? Просто использовать 2 буфера, в один помещать положительные значения, а в другой отрицательные. Если при расчёте получаются только положительные, то их можно умножить на -1. Но вот если при расчёте получаются и положительные и отрицательные значения, то моё предложение не подходит.
Тогда можно сделать гистограммы разной ширины. Сначала заполняется значением буфер который отображается широкой гистограммой, а потом тот который отображается тонкой гистограммой.
Тогда получается такая гистограмма. Здесь используются 4 буфера.
Спасибо, но не подойдёт такой вариант поскольку буфера с линиями будет например в рубежах от 1.19653 до 1.19674 а гистограмма будет с 0 до 250. Тики и спред в одном окне, поэтому и хотелось сделать вторую Y ось.
Согласен, не подойдёт. Но!!! Что даст масштабирование? Может значения гистограмм разделить на 100? Или умножить на 0.01...
Пока такой концепт: берём макс/мин. значение из линейных буферов и максимальный спред делаем под этих значений, остальные спреды масштабироваем под максимальный.
Ну значит брокер не разрешает автоторговлю для вашего счёта, раз у вас всё включено, а советник не открывает позиции и не ставит ордера.
Что в журнале-то выводится при попытке советника отправить торговый запрос на сервер?
Ордера выставляются, но IsTradeAllowed() равно 0. Как так?
Имеется ввиду разрешить автоматическую торговлю? Это тоже включено...
Есть смысл звонить брокеру в службу поддержки
счет конкурсный?
проверять надо как минимум четыре параметра:
Подскажите пожалуйста как написать код для сравнения Тика текущего и предыдущего для выбранного торгового инструмента?
Мне требуется сравнить: если Тик (текущий) > тика (предыдущего), то переходим к выполнению подсчета таких тиков, и наоборот, если Тик (тек.) < Тика (предыдущего), то переходим к подсчету Тиков2.
Таким образом, я хочу скалькулировать, сколько в каждом баре, на выбранном графике и таймфрейме, тиков увеличивающих цену и сколько уменьшающих.
Подскажите, пжлста! Пишу свой первый тренировочный индикатор, а также первую программу в жизни :(
Правильно ли я составил?
int Tick;
int Tick2;
int start()
if((Bid - Bid[1]) > 0)
{
Tick++;
return;
}
else
{
Tick2++;
return;
}
Но посмотрите, у Вас в каждой ветви условного оператора стоит return, т.е. он всегда выполняется. Тогда выносим его за пределы условного оператора. Получаем:
Bid[1] - так бывает?
:)