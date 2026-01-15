Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1706
Макар что-то не так. Полюбим спасибо. Я сам нашел не совсем красивый вариант но он работает
MakarFX #:
Покажи где идет обращение к GetAveragePriceManMaxOrders()
Макар у меня пока на этой функции ничего серьезного не висит . Вот только сделал обращение для визуализации объектов. Эта функция так сказать на будущее.
Удали
и все должно работать
Всем добрый день. У меня такая задача в мт4. Изначально в начале дня открыто 30 графиков разных инструментов с шаблоном среднесрок, при этом на всех графиках накинут индикатор и советник со своими параметрами. Затем я анализирую графики и на том где есть сигнал перехожу с д1 на н1 и если на н1 есть сигнал то советником открывают позиции и он их сопровождает. В конце дня получается часть графиков осталась на д1, а другая часть на н1. И в начале следующего дня мне опять нужно чтобы все графики были на д1 с индикатором и советником в которых сохранены свои параметры. Пробовал сохранить профиль в тот момент, когда все графики на д1. Подгружаю этот профиль, но те графики которые на н1 переключены так на этом тф и остаются. Есть какое-то готовое решение чтобы все открытые графики в терминале просто и быстро переключить на д1 с сохранением всего что на графике накинуто и настроено? Скрипт, советник или ещё что-то?
И второй вопрос- если открыто 30 графиков и я стою на самом правом в нижней полосе где находятся все графики, то можно не перелистывая по одному графику, а одним нажатием переключится на самый правый график?
Вот скрипт который поможет в этом вопросе:
Во втором вопросе поможет сочетание клавиш ctrl+tab или ctrl+shift+tab
или написать скрипт с одной строкой кода
Всё отлично получилось- огромное спасибо- теперь буду экономить кучу сил и времени P/S пока прикручивал ничего не рвануло и ещё для пеервода на н1 переделал)))))))
Здравствуйте!
Прошу откликнуться программистов, дающих платные консультации по MQL5!
Или может кто-то кого посоветует. Буду благодарен!
Либо фриланс, либо здесь вопрос свой задавайте.