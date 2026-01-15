Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 351
Доброго времени суток !
Проблема возникла на ровном месте, советник работал, проблем не было, но стоило мне вставить новую функцию(траллинг стоп), как у меня во всем советнике перестали работать OrderSelect, выдает ошибку 4051 ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE - Недопустимое значение параметра функции. Сначала не понял, думал где то что-то поменял может, удалил траллинг стоп, вернул все как было, но OrderSelect так и выдает ошибку.
Вот код на всякий случай:
Вот код на всякий случай: for(int i = OrdersTotal(); i > 0; i--)
надо for (int i = OrdersTotal() -1; i>=0; i--) ордера нумеруются с нуля и потому самый больший номер на 1 меньше количества
Точно! А я и не заметил... Спать больше нужно
Спасибо !
Это не серьёзно... Зачем они (input и extern) тогда нужны....
А что тут не серьёзного? Вы ветке по кодам задали вопрос ну и получили соответствующий ответ.
Ну а если не додумались перезагрузить терминал, то вам уже ответили - сервисдеск.
Трудно догадаться, как Вы этого добились. Код советника Вам выложить жалко, да и мне весь его смотреть лень. Сделайте копию под другим именем, удалите все, кроме параметров и пустой функции OnTick (или Start ???). Эффект сохраняется? Покажите полученный код
Помогло? А как раньше работало?
простите разобрался,но непонятно зачем в oncalculate передавать значения предопределенных переменных, если они глобальные и так-же доступны
Здравствуйте, хочу сделать советник на основе индикатора, скопипастил код индикатора в ontick, не хватает переменных из функции onCalculate, мне это все надо будет получать через copytime copyhigh copylow и т.д. или есть вариант попроще и побістрее?
iCustom в помощь