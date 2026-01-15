Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 702

Так какой из конвертеров выбрать ?  

 
Zvezdochet:

Ёлы палы ....совсем у меня кавардак   в голове .....давайте  я задам вопросы именно вам  так как вы не прикалываетесь а  предельно  ясно рассказываете .

а ) У меня  центовик  на МТ 4 так как на МТ 5 центовика нету

б ) Чтобы торговать на МТ 4   КАКОЙ язык  надо учить ?   МQL  4 или МQL 5   ?

в )  MQL 5  подойдёт   для  центовых счетов , то есть для МТ 4 ?

г)  Есть ли необходимость в  MQL 5   если советник простой ( bay-take-sell- take -bay- take-sell  - stoploss-bay-stoploss- sell )

д ) Программирование с чего то надо начинать вообще так учебник Ковалёва подойдёт  или есть  что то получше 

е )  Нужен совет  с ЧЕГО начинать   освоение программирования   MQL  (  4  или 5 ....? )     ?

ж )  Не раз читал , что  МТ 5 есть много ресурсов . А хотя при чём здесь платформа и язык программирования  MQL 5 ...вообщем  пока не буду больше вопросов задавать иначе снова запутабюсь

Zvezdochet:

Молчание....понимаю....как вы компьютерщики   выражаетесь  " Много воды ..... "

Молчание не потому, что много воды, а потому, что есть ещё и другие дела. Такие как наколоть дров, истопить печь (дрова колю для забавы. Не лежать-же на диване переваливаясь с боку набок.), поужинать приняв стопарик... ну и прочие заботы по дому.

Итого:

1. Если у вашего ДЦ нет центовика на МТ5, следовательно я-бы поменял ДЦ.

2. Если нет абсолютно никаких знаний в программировании, язык можно учить любой. ИМХО. Главное надо понять принципы и привыкнуть к терминологии, это мнение из личного опыта. Мне было 33 когда я учил бейсик. После этого через много лет окунулся в mql4 потому, что МТ5 ещё не был выпущен. Вывод, на мой взгляд лучше учить mql5. Потом гораздо легче будет освоить mql4.

3. Нет не подойдёт. Я не интересовался потому не знаю, у fxsaber есть мульти терминальная библиотека которая позволяет коду mql4 работать в МТ5, а вот наоборот ??? большой вопрос.

4. Вытекает из ответа 1.

5. Я не читал этот учебник, хотя Сергей Ковалёв отвечал на мои вопросы на форуме альп. Сравнить ни с чем не могу. В большинстве случаев достаточно документации.

6. Ответ уже был в ответе 2.

7. Для программиста ресурс не так однозначно звучит. https://docs.mql4.com/ru/runtime/resources И кстати, в учебнике Ковалёва нет ни слова о ресурсах. В то время их просто небыло, от слова совсем...

Zvezdochet:

Так какой из конвертеров выбрать ?  

Если вы для печати, то вам всё равно откажут.
Нужно делать верстку документа.

 
Taras Slobodyanik:

Если вы для печати, то вам всё равно откажут.
Нужно делать верстку документа.

Да . Для печати . В типографии сказали : " Нужен файл  PDF " про вёрстку ничего не сказали ( второй раз тут указывают на " какую то " вёрстку  ....ща в типографию задам вопрос )
 
Zvezdochet:

Так какой из конвертеров выбрать ?  

Да пробуйте по очереди. Ищите портативные версии, они не будут захламлять систему
 
Alexey Viktorov:

Молчание не потому, что много воды, а потому, что есть ещё и другие дела. Такие как наколоть дров, истопить печь (дрова колю для забавы. Не лежать-же на диване переваливаясь с боку набок.), поужинать приняв стопарик... ну и прочие заботы по дому.

Итого:

1. Если у вашего ДЦ нет центовика на МТ5, следовательно я-бы поменял ДЦ.

2. Если нет абсолютно никаких знаний в программировании, язык можно учить любой. ИМХО. Главное надо понять принципы и привыкнуть к терминологии, это мнение из личного опыта. Мне было 33 когда я учил бейсик. После этого через много лет окунулся в mql4 потому, что МТ5 ещё не был выпущен. Вывод, на мой взгляд лучше учить mql5. Потом гораздо легче будет освоить mql4.

3. Нет не подойдёт. Я не интересовался потому не знаю, у fxsaber есть мульти терминальная библиотека которая позволяет коду mql4 работать в МТ5, а вот наоборот ??? большой вопрос.

4. Вытекает из ответа 1.

5. Я не читал этот учебник, хотя Сергей Ковалёв отвечал на мои вопросы на форуме альп. Сравнить ни с чем не могу. В большинстве случаев достаточно документации.

6. Ответ уже был в ответе 2.

7. Для программиста ресурс не так однозначно звучит. https://docs.mql4.com/ru/runtime/resources И кстати, в учебнике Ковалёва нет ни слова о ресурсах. В то время их просто небыло, от слова совсем...

Молчание не потому, что много воды, а потому, что есть ещё и другие дела. Такие как наколоть дров, истопить печь (дрова колю для забавы. Не лежать-же на диване переваливаясь с боку набок.), поужинать приняв стопарик... ну и прочие заботы по дому.  

Итого:

1. Если у вашего ДЦ нет центовика на МТ5, следовательно я-бы поменял ДЦ.  ПОДСКАЖИТЕ

2. Если нет абсолютно никаких знаний в программировании, язык можно учить любой. ИМХО. Главное надо понять принципы и привыкнуть к терминологии, это мнение из личного опыта. Мне было 33 когда я учил бейсик. После этого через много лет окунулся в mql4 потому, что МТ5 ещё не был выпущен. Вывод, на мой взгляд лучше учить mql5. Потом гораздо легче будет освоить mql4.

3. Нет не подойдёт. Я не интересовался потому не знаю, у fxsaber есть мульти терминальная библиотека которая позволяет коду mql4 работать в МТ5, а вот наоборот ??? большой вопрос.

4. Вытекает из ответа 1.

5. Я не читал этот учебник, хотя Сергей Ковалёв отвечал на мои вопросы на форуме альп. Сравнить ни с чем не могу. В большинстве случаев достаточно документации.

6. Ответ уже был в ответе 2.

7. Для программиста ресурс не так однозначно звучит. https://docs.mql4.com/ru/runtime/resources И кстати, в учебнике Ковалёва нет ни слова о ресурсах. В то время их просто небыло, от слова совсем...
и всё таки Ковалёв ....?

 

Чудо функция ObjectGetValueByTime

Добрый вечер, уважаемые коллеги.

Столкнулся в очередной раз с чудом то ли MQL4, то ли МТ4, то ли своего творчества.

Функция ObjectGetValueByTime в индикаторе не работает. Тоесть, не совсем не работает, а работает по своему усмотрению.

Чтобы его увидеть необходимо создать 3 идентичных канала:

- первый в окне индикатора стандартной функцией МТ4 вручную "StdDev Channel"  (номер просто удаляем) ;

- второй (для контроля)  "CanelOutside" , созданный внешним скриптиком в том же  окне функцией  ObjectCreate;

- и третий, собственно, который и необходимо контролировать, " CanelInside"  той же функцией ObjectCreate, но самим индикатором.

Первые две функции "StdDev Channel"  и "CanelOutside" индикатор прекрасно видит и выдаёт цену нужных точек, а собственный канал отлично видит, но значения цены канала показывать упорно не хочет!

Правда всё это относиться к первой итерации, со второй и далее итерации цена канала " CanelInside"  появляется. А на первой объект определяется, а цена  нет! После такого сбоя индикатор правильно не может инициализироваться.

К слову, функцией ObjectGet индикатор определяет свойства своего канала " CanelInside"  .

Все передумал, с чем связана задержка непонятно. Еесли у кого есть какие мысли, или кто сталкивался помогите разобраться.

Коды и лог эксперта прилагаю. Заранее благодарен.


2018.11.29 13:53:19.364           Chudo GBPUSD,H1: Канал CanelOutside найден в окне = 0 Верхняя цена на баре 6 = 1.293209835852652

2018.11.29 13:53:19.364           Chudo GBPUSD,H1: Канал CanelInside найден в окне = 0 Верхняя цена на баре 2 = 1.285447129034891

2018.11.29 13:52:56.321           Chudo GBPUSD,H1: Канал StdDev Channel найден в окне = 0 Верхняя цена на баре 12 = 1.282497000244989

2018.11.29 13:52:56.321           Chudo GBPUSD,H1: Канал CanelOutside найден в окне = 0 Верхняя цена на баре 6 = 1.293209835852652

2018.11.29 13:52:56.321           Chudo GBPUSD,H1: Канал CanelInside найден в окне = 0 Верхняя цена на баре 2 = 0.0

2018.11.29 13:52:56.321           Chudo GBPUSD,H1: initialized

2018.11.29 13:52:56.211           Custom indicator Chudo GBPUSD,H1: loaded successfully

2018.11.29 13:52:56.151           Custom indicator Chudo GBPUSD,H1: removed

Приветствую.

Индикатор Daily Pivot Points отрисовывает линии. Подскажите, как получить уровни линий уже после отрисовки? Актуальные значения в буферах только в момент отрисовки, потом какие-то другие. Скрин с логом значений с шифтом на 6,5,4,3,2,1,0.


