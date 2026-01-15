Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 702
Так какой из конвертеров выбрать ?
Ёлы палы ....совсем у меня кавардак в голове .....давайте я задам вопросы именно вам так как вы не прикалываетесь а предельно ясно рассказываете .
а ) У меня центовик на МТ 4 так как на МТ 5 центовика нету
б ) Чтобы торговать на МТ 4 КАКОЙ язык надо учить ? МQL 4 или МQL 5 ?
в ) MQL 5 подойдёт для центовых счетов , то есть для МТ 4 ?
г) Есть ли необходимость в MQL 5 если советник простой ( bay-take-sell- take -bay- take-sell - stoploss-bay-stoploss- sell )
д ) Программирование с чего то надо начинать вообще так учебник Ковалёва подойдёт или есть что то получше
е ) Нужен совет с ЧЕГО начинать освоение программирования MQL ( 4 или 5 ....? ) ?
ж ) Не раз читал , что МТ 5 есть много ресурсов . А хотя при чём здесь платформа и язык программирования MQL 5 ...вообщем пока не буду больше вопросов задавать иначе снова запутабюсь
Молчание....понимаю....как вы компьютерщики выражаетесь " Много воды ..... "
Молчание не потому, что много воды, а потому, что есть ещё и другие дела. Такие как наколоть дров, истопить печь (дрова колю для забавы. Не лежать-же на диване переваливаясь с боку набок.), поужинать приняв стопарик... ну и прочие заботы по дому.
Итого:
1. Если у вашего ДЦ нет центовика на МТ5, следовательно я-бы поменял ДЦ.
2. Если нет абсолютно никаких знаний в программировании, язык можно учить любой. ИМХО. Главное надо понять принципы и привыкнуть к терминологии, это мнение из личного опыта. Мне было 33 когда я учил бейсик. После этого через много лет окунулся в mql4 потому, что МТ5 ещё не был выпущен. Вывод, на мой взгляд лучше учить mql5. Потом гораздо легче будет освоить mql4.
3. Нет не подойдёт. Я не интересовался потому не знаю, у fxsaber есть мульти терминальная библиотека которая позволяет коду mql4 работать в МТ5, а вот наоборот ??? большой вопрос.
4. Вытекает из ответа 1.
5. Я не читал этот учебник, хотя Сергей Ковалёв отвечал на мои вопросы на форуме альп. Сравнить ни с чем не могу. В большинстве случаев достаточно документации.
6. Ответ уже был в ответе 2.
7. Для программиста ресурс не так однозначно звучит. https://docs.mql4.com/ru/runtime/resources И кстати, в учебнике Ковалёва нет ни слова о ресурсах. В то время их просто небыло, от слова совсем...
Молчание не потому, что много воды, а потому, что есть ещё и другие дела. Такие как наколоть дров, истопить печь (дрова колю для забавы. Не лежать-же на диване переваливаясь с боку набок.), поужинать приняв стопарик... ну и прочие заботы по дому.МНЕ В НОЧЬ БЕТОН ГРЕТЬ , ЗИМА НА УЛИЦЕ , В КАБЕЛЬ ГВОЗДИ ЗАБИВАТЬ , В ПЕРЧАТКАХ НЕ ЗАБЬЁШЬ , НАДО СНИМАТЬ , ПОТОМ НА ГВОЗДИ ХОЛОДНЫЕ КОНЦЫ АПВ НАМОТАТЬ , А ОНИ НЕ ЗАЧИЩЕННЫЕ , АРМАТУРЩИКИ " СЛУЧАЙНО " ЗАБЫЛИ , ЗАЧИЩАТЬ МНЕ , ТОЖЕ БЕЗ ПЕРЧАТОК , ТОЖЕ НА МОРОЗЕ , ГОТОВЛЮ НА ПЛИТКЕ , 25 граммов чистого спирта согреться , ВОДКА НЕ БЕРЁТ , ОТ НЕЁ ТОЛЬКО ПЬЯНЕЕШЬ , А МНЕ СОГРЕТЬСЯ НАДО , ПОСЛЕ МОРОЗА ПАЛЬЦЫ В ТЕПЛЕ РАСПУХАЮТ И ПОКАЛЫВАЮТ , ПОТОМ СНОВА НА МОРОЗ ,Е СЛИ ПЕРЧАТКИ ОДЕТЬ _ ОНИ НАМОКАЮТ ОТ СНЕГА _ НЕУДОБСТВО СОЗДАЮТ , .....ТАКИЕ ВОТ БУДНИ ТРЕЙДЕРА
Итого:
1. Если у вашего ДЦ нет центовика на МТ5, следовательно я-бы поменял ДЦ. ПОДСКАЖИТЕ
2. Если нет абсолютно никаких знаний в программировании, язык можно учить любой. ИМХО. Главное надо понять принципы и привыкнуть к терминологии, это мнение из личного опыта. Мне было 33 когда я учил бейсик. Я БЕЙСИК В 15 ЛЕТ УЧИЛ ПОМНЮ 10 COLOR BLU 20 COLOR WITE 30 CJLOR RED 40 COLOR GRIN 50 RUN И КОМЬЮТЕР ( ТОГДА ДИКОВИНКА ) НАЧИНАЛ РАЗНЫЕ ЦВЕТА ЭКРАН МЕНЯТЬ . ПОТОМ РАССКАЗЫВАЛИ НАМ ЧТО ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПРЫГАЕШЬ . ЕСЛИ ЗАБЫЛ ЧТО ТО МОЖНО ВПИСАТЬ ПОСЛЕ ВСЕХ 15 COLOR RED И МАШИНА БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ КОМАНДУ №15 В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЁДНОСТИ . ЕЩЁ УЧИЛИ ЧТО ЕСТЬ АЛГОЛ И ФОРТРАН ЯЗЫКИ После этого через много лет окунулся в mql4 потому, что МТ5 ещё не был выпущен. Вывод, на мой взгляд лучше учить mql5. Потом гораздо легче будет освоить mql4. ТАК ГДЕ Ж ВЗЯТЬ УЧЕБНИК ПО MQL 5
3. Нет не подойдёт. Я не интересовался потому не знаю, у fxsaber есть мульти терминальная библиотека которая позволяет коду mql4 работать в МТ5, а вот наоборот ??? большой вопрос.НЕ ПОДОЙДЁТ ЧТО ? MQL 5 ДЛЯ ЦЕНТОВИКА ? тАК УЖЕ ОПРЕДЕЛИСЬ . ЧТО ЯЗЫК И ТЕРМИНАЛ ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ ВСЕЛЕННОЙ ( Я УЖЕ НИЧЕГО НЕ СООБРАЖАЮ . ГДЕ МОЙ ЯЗЫК ЗАПЛЕТАЕТСЯ ИЛИ НАДО ЕЩЁ МОНИТОР СПИРТОМ ПРОТЕРЕТЬ ? )
4. Вытекает из ответа 1.
5. Я не читал этот учебник, хотя Сергей Ковалёв отвечал на мои вопросы на форуме альп. Сравнить ни с чем не могу. В большинстве случаев достаточно документации.
6. Ответ уже был в ответе 2.7. Для программиста ресурс ( ресурс___ красивое слово но завуалированное ,,,людские ресурсы , природные ресурсы , мозговые ресурсы , вычислительные ресурсы ,,,,,,,, ) не так однозначно звучит ( звучит красиво но смысл витиеватый и приходиться как в сказке ГОЛЫЙ КОРОЛЬ притворяться умным , чтоб тебе за дурака не сочли ). https://docs.mql4.com/ru/runtime/resources И кстати, в учебнике Ковалёва нет ни слова о ресурсах. В то время их просто небыло, от слова совсем...
и всё таки Ковалёв ....?
Чудо функция ObjectGetValueByTime
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Столкнулся в очередной раз с чудом то ли MQL4, то ли МТ4, то ли своего творчества.
Функция ObjectGetValueByTime в индикаторе не работает. Тоесть, не совсем не работает, а работает по своему усмотрению.
Чтобы его увидеть необходимо создать 3 идентичных канала:
- первый в окне индикатора стандартной функцией МТ4 вручную "StdDev Channel" (номер просто удаляем) ;
- второй (для контроля) "CanelOutside" , созданный внешним скриптиком в том же окне функцией ObjectCreate;
- и третий, собственно, который и необходимо контролировать, " CanelInside" той же функцией ObjectCreate, но самим индикатором.
Первые две функции "StdDev Channel" и "CanelOutside" индикатор прекрасно видит и выдаёт цену нужных точек, а собственный канал отлично видит, но значения цены канала показывать упорно не хочет!
Правда всё это относиться к первой итерации, со второй и далее итерации цена канала " CanelInside" появляется. А на первой объект определяется, а цена нет! После такого сбоя индикатор правильно не может инициализироваться.
К слову, функцией ObjectGet индикатор определяет свойства своего канала " CanelInside" .
Все передумал, с чем связана задержка непонятно. Еесли у кого есть какие мысли, или кто сталкивался помогите разобраться.
Коды и лог эксперта прилагаю. Заранее благодарен.
2018.11.29 13:53:19.364 Chudo GBPUSD,H1: Канал CanelOutside найден в окне = 0 Верхняя цена на баре 6 = 1.293209835852652
2018.11.29 13:53:19.364 Chudo GBPUSD,H1: Канал CanelInside найден в окне = 0 Верхняя цена на баре 2 = 1.285447129034891
2018.11.29 13:52:56.321 Chudo GBPUSD,H1: Канал StdDev Channel найден в окне = 0 Верхняя цена на баре 12 = 1.282497000244989
2018.11.29 13:52:56.321 Chudo GBPUSD,H1: Канал CanelOutside найден в окне = 0 Верхняя цена на баре 6 = 1.293209835852652
2018.11.29 13:52:56.321 Chudo GBPUSD,H1: Канал CanelInside найден в окне = 0 Верхняя цена на баре 2 = 0.0
2018.11.29 13:52:56.321 Chudo GBPUSD,H1: initialized
2018.11.29 13:52:56.211 Custom indicator Chudo GBPUSD,H1: loaded successfully2018.11.29 13:52:56.151 Custom indicator Chudo GBPUSD,H1: removed
Приветствую.
Индикатор Daily Pivot Points отрисовывает линии. Подскажите, как получить уровни линий уже после отрисовки? Актуальные значения в буферах только в момент отрисовки, потом какие-то другие. Скрин с логом значений с шифтом на 6,5,4,3,2,1,0.