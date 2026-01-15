Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 396
Не надо путать переменную string x; и строковый символ "x"
Конкретную задачу я не понял. Соответственно конкретного ответа нет.Может лучше подумать над перегрузкой функций?
Ситуация такая, что мне нужно создать универсальную функцию function_xy, в которой бы основная программа понимала бы, что имя строковой переменной object_xy меняется в зависимости от передаваемых параметров(..., ..., string x, string y). Иначе, далее по коду в функции function_xy() мне придется вручную прописывать имя переменной object_xy.
Например,
Иначе, создавая несколько графических объектов в данной функции function_xy() придется вручную прописывать параметры графических функций
таких функций до 2х сотен, можно ли как-то сократить и решить эту проблему?
Надеюсь, что выразил свою мысль.
Нужно всего лишь написать кусок кода, который в зависимости от X и Y будет формировать имя объекта, например брать его из массива например так: n=10*x+y. Тогда при x=0 и y=0..9 будут выбираться первые 10 элементов, а при x=1 и y=0..9 будут выбираться следующие 10 элементов
Что толку проверять ошибки - на них надо реагировать!!! Как?? Print("Ошибка - ...") - это годится только во время отладки. Да и то удобнее Alert(). На ошибку надо реагировать паузой = задержкой. Где-то была статься об этом. Но где? Если кто видел - напомните!!!
Если правильно я вас понял,
то как то так.
Это декомпил? Срочно уберите! Здесь это запрещено!!! Забанят ...
Здравствуйте, скобка пьёт с меня кровь не могу сделать ей пару(сразу выдаёт кучу ошибок) . Скобка в первой строке.
Вам предупреждение за публикацию декомпилированного кода.
Извините, больше не буду...
Спасибо)
Чтобы не переписывать, может быть можно трендовые линии наложить на те отрезки что >=100 пп.
Подскажите, как задать координаты для точек трендовой линии, чтобы построить её от впадины до вершины zigzag -a.
Здравствуйте!
Две недели придумываю скрипт, который по ценам в массиве будет проверять есть ли сейчас такой ордер....
Сейчас запнулся на поиске по массиву. Почему-то выдаёт не то, что ожидается.
выдаёт не то...
ордера:
Здравствуйте!
Две недели придумываю скрипт, который по ценам в массиве будет проверять есть ли сейчас такой ордер....
Сейчас запнулся на поиске по массиву. Почему-то выдаёт не то, что ожидается.
Всё правильно он выдаёт:
ArrayBsearch
Возвращаемое значение
Возвращает индекс первого найденного элемента. Если искомое значение не найдено, то возвращает индекс ближайшего меньшего по значению из элементов, между которыми расположено искомое значение.
у тебя цены ордеров (порядок по времени выставления)
певый 11,00000
второй 22,00000
третий 0,98020
четвёртый 0,98004
пятый 33,00000
соответственно 1, 2 и 5 находит правильно, а для 2 и 3 ближайшее меньшее значение...