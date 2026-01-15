Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 395

Новый комментарий
 
iv1986:

Всем привет.Подскажите кто в курсе,есть ли программа для объединения отчетов тестирования аналогичная  reportmanager для мт5, а то reportmanager не открывает их.

QuantAnalyzer, раньше назывался EA Analyzer.

 
mila.com:

Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, раскрасить zigzag.

Хочу сделать так чтобы если расстояние от впадины до вершины >=100 пунктов, окрасить отрезок в зелёный цвет.

Разве нельзя окрасить отдельные отрезки?

Как, вообще, замерять в истории эти расстояния от вершин до впадин?
 
mila.com:

Разве нельзя окрасить отдельные отрезки?

Как, вообще, замерять в истории эти расстояния от вершин до впадин?

Можно всё что душе угодно. За небольшим исключением.

Недавно мне пришлось поработать с таким ZZ,

может он подойдёт? Циферки показывают количество пунктов между экстремумами в старорежимных пунктах с точностью до 0.1 и количество баров между экстремумами.

А чтобы раскрасить ZZ его надо полностью переписывать. А кому оно надо???

 

Здравствуйте! Как присвоить имя строковой переменной в зависимости от передаваемых параметров:

void function_xy(..., ..., string x, string y)
{
...
string object_xy;//вместо x и y должны стоять передаваемые параметры
...
}

Например, 

void function_23(..., ..., int 2, int 3)
{
...
string object_23
...
}

Или

void function_af(..., ..., string a, string f)
{
...
string object_af;
...
}

???

 
Timur1988:

Здравствуйте! Как присвоить имя строковой переменной в зависимости от передаваемых параметров:

Например, 

Или

???

void function_xy(..., ..., string x, string y)
{
...
string name = "object_" + x + y;//вместо x и y будут стоять передаваемые параметры
...
}
 
Timur1988:

Здравствуйте! Как присвоить имя строковой переменной в зависимости от передаваемых параметров:

Например, 

Или

???

1.
void function_xy(..., ..., string x, string y)
{
...
string object_name="obj_name_"+x+"_"+y; //вместо x и y должны стоять передаваемые параметры
...
}

2.

void function_23(..., ..., int x, int y)
{
...
string object_name="obj_name_"+(string)x+"_"+(string)y;
...
}
 
Alexey Viktorov:
:) Опередил...
 
Artyom Trishkin:
1.

2.


Alexey Viktorov:

А как эксперт будет понимать что есть что вот в этом случае:

#include <function_xy.mqh>
#include <function_wz.mqh>

extern string sym1="x", sym2="y", sym3="w", sym3="w";

int init()
{
...
}

int start()
{
...
function_xy(..., ..., x, y);
function_wz(..., ..., w, z);
...
}

int deinit()
{
...
}

_______________

void function_xy(..., ..., string x, string y)
{
...
string name = "object_" + x + y;
...
}

_______________

void function_wz(..., ..., string w, string z)
{
...
string name = "object_" + w + z;
...
}

То есть, как тогда эксперт будет различать переменные с одинаковыми именами? Я так понимаю, что после того, как функция function_wz() вернула управление основной программе, то значение переменной name = "object_"+w+z. Не могу понять, выручайте, пжлста!   

 
Timur1988:


А как эксперт будет понимать что есть что вот в этом случае:

_______________

_______________

То есть, как тогда эксперт будет различать переменные с одинаковыми именами? Я так понимаю, что после того, как функция function_wz() вернула управление основной программе, то значение переменной name = "object_"+w+z. Не могу понять, выручайте, пжлста!   

Не надо путать переменную string x; и строковый символ "x"

Конкретную задачу я не понял. Соответственно конкретного ответа нет.

Может лучше подумать над перегрузкой функций?
 

Всем добрый день,


Есть код открытия одиночной сделки со проверками ошибок? Именно для реала, а не для теста... Можно как функцией, просто тупик какой-то :(

1...388389390391392393394395396397398399400401402...2693
Новый комментарий