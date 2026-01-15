Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 395
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет.Подскажите кто в курсе,есть ли программа для объединения отчетов тестирования аналогичная reportmanager для мт5, а то reportmanager не открывает их.
QuantAnalyzer, раньше назывался EA Analyzer.
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, раскрасить zigzag.
Хочу сделать так чтобы если расстояние от впадины до вершины >=100 пунктов, окрасить отрезок в зелёный цвет.
Разве нельзя окрасить отдельные отрезки?Как, вообще, замерять в истории эти расстояния от вершин до впадин?
Разве нельзя окрасить отдельные отрезки?Как, вообще, замерять в истории эти расстояния от вершин до впадин?
Можно всё что душе угодно. За небольшим исключением.
Недавно мне пришлось поработать с таким ZZ,
может он подойдёт? Циферки показывают количество пунктов между экстремумами в старорежимных пунктах с точностью до 0.1 и количество баров между экстремумами.
А чтобы раскрасить ZZ его надо полностью переписывать. А кому оно надо???
Здравствуйте! Как присвоить имя строковой переменной в зависимости от передаваемых параметров:
Например,
Или
???
Здравствуйте! Как присвоить имя строковой переменной в зависимости от передаваемых параметров:
Например,
Или
???
Здравствуйте! Как присвоить имя строковой переменной в зависимости от передаваемых параметров:
Например,
Или
???
2.
1.
2.
А как эксперт будет понимать что есть что вот в этом случае:
_______________
_______________
То есть, как тогда эксперт будет различать переменные с одинаковыми именами? Я так понимаю, что после того, как функция function_wz() вернула управление основной программе, то значение переменной name = "object_"+w+z. Не могу понять, выручайте, пжлста!
А как эксперт будет понимать что есть что вот в этом случае:
_______________
_______________
То есть, как тогда эксперт будет различать переменные с одинаковыми именами? Я так понимаю, что после того, как функция function_wz() вернула управление основной программе, то значение переменной name = "object_"+w+z. Не могу понять, выручайте, пжлста!
Не надо путать переменную string x; и строковый символ "x"
Конкретную задачу я не понял. Соответственно конкретного ответа нет.Может лучше подумать над перегрузкой функций?
Всем добрый день,
Есть код открытия одиночной сделки со проверками ошибок? Именно для реала, а не для теста... Можно как функцией, просто тупик какой-то :(