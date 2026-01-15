Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 391
Ребят, подскажите как перевести дату типа 29.01.2008 в формат типа 1201564800 ? Какой функцией это делается?
Мне нужно сравнить TimeCurrent () с заданной исторической датой...
Так пойдет?
Если перевести текущее время в секундный формат через iTime: int iTime = TimeCurrent();
то как его потом сравнить с другими датами, которые написаны в формате вида 29.01.2008 ???
Ну или как-то без перевода в секунды сравнить, если можно сразу...
типа
if TimeCurrent() > 29.01.2008 then a = 123456
но в таком виде не работает... ((
datetime - это long
Значит, чтобы дату представить как long, нужно явно преобразовать:
Здравствуйте.
вопрос по тестеру стратегий
не могу уменьшить шрифт или размеры столбцов, чтобы умещались записи в нужные пределы окна в 640 пикселей
как это сделать?
размер окна уменьшил,но информация скомканная.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть кусок кода:
ищет пробои из ценового канала, есть задача - проверять, что б пробой происходил не любой свечей, а только пинбаром, и после формирования пинбара открывать заказ.
Подскажите пожалуйста, как можно такое реализовать, третий день бьюсь и решения пока не вижу
Сейчас отлаживаю советник, который в тестере за месяц утраивает. И на демо хорошо. Отвлекся, заглянул сюда. Чертеж у Вас есть?
Вот так, например. Желтая линия - канал цены, который цена должна пробить, и что б заказ открывался свечей со смайлом, а все те, которые были раньше - игнорировал
Не получится.
Артём, вы не внимательно прочли: ТС нужно открыть только при пробитии пин-баром, соответственно если прописать пин-бар(малое тело и большие тени), то условие можно соблюсти
Как обрабатывается функция iCustom в МТ4? Прошу ответить тех кто в теме!
например в тестере стратегий советник обращается к индикатору на каждом тике.
При вызове функции, индикатор загружается в память, пересчитывает все значения от нулевого бара до Bars, а потом возвращает значение с нужным смещением.
Если я на первом тике запрошу значение в 1 баре, на втором тике - значение второго бара, то советник будет дважды рассчитывать индикатор на всей истории?
Если советник обращается к индикатору1, а у него стоит iCustom на индикатор 2. Сколько раз будет пересчитываться индикатор2 при запросе значения индикатора1?
Может быть тестер стратегий и терминал МТ4 как то хранят значения индикаторов на каждом баре, чтоб при повторном запросе не пересчитывать их?