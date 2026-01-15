Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 400
Куда подевались библиотеки? Я давно потерял МТ4, загрузил новый МТ4 и не могу разобраться как прописать путь к библиотеке. Туда я писал функции, чтоб не переписывать заново в новый эксперт, чтоб код был по короче. На МТ5 переходить почему-то желанья нет, тама низя локировать.
Подскажите пожалуйста, не такой я уж спец по написанию.
Вы случайно не находились в летаргическом сне? Или, не дай Бог, в коме?
Hadge счета мт5 уже так давно позволяют локирование, что и вспомнить не могу.
Поищите библиотеки тута
Как прописать путь к библиотеке в эксперте? Создал библ "Function", а дальше не пойму, проведите ликбез, чтоб работало (был во сне)
Впишите строчку #include, постевьте на неё курсор и нажмите F1 - в справке всё хорошо написано
Подскажет кто, где брать котировки для тестирования? То, что в терминале недостаточно
Вот здесь пробуйте настроить: Сервис - Настройки - Графики
В левом окошке надо установить 450 000 = 60 минут * 24 часа * 300 рабочих дней
делал не помогает
Плохо делали. Терминал перезагрузите после установки количества баров истории. И задайте там, например миллион баров - будет вам история с тысяча девятьсот семьдесят лохматого года.
Помогите, кто знает, пожалуйста.
Есть ли возможность в MQL4 оперативно сократить размер бинарного файла?
Ну это чтобы не перезаписывать все данные, а просто переставить конец файла на несколько байтов назад, таким образом уменьшив его размер на эти несколько байтов. Чтобы вся информация до нового конца файла сохранилась, а всё что за новым концом файла - было бы исключено из него.
//+----------------------------------------------------------+ //| Сокращение бинарного файла | //+----------------------------------------------------------+ #property strict int fi, f2; string st; void start() { int n; Alert("------------"); // Создание файла 1 4 9 16 25 36 49 fi = FileOpen("AAA.bin",FILE_WRITE | FILE_BIN); for(n=1; n<=7; n++) FileWriteInteger(fi,n*n); Alert("Размер файла = ", FileSize(fi)); FileClose(fi); // Чтение файла Чтение(); // Перезаписываем 2 последних числа fi = FileOpen("AAA.bin",FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN); FileSeek(fi,20,SEEK_SET); FileWriteInteger(fi,-11); FileWriteInteger(fi,-33); FileWriteInteger(fi,-99); FileClose(fi); Чтение(); // Сокращение бинарного файла fi = FileOpen("AAA.bin",FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN); f2 = FileOpen("BBB.bin",FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN); // Переписываем 5 чисел из AAA.txt в BBB.txt for(n=0; n<5; n++) FileWriteInteger(f2,FileReadInteger(fi, INT_VALUE)); FileClose(fi); FileClose(f2); Sleep(200); FileDelete("AAA.bin"); Sleep(200); f2 = FileOpen("AAA.bin",FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN); fi = FileOpen("BBB.bin",FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN); // Переписываем 5 чисел из AAA.txt в BBB.txt for(n=0; n<5; n++) FileWriteInteger(f2,FileReadInteger(fi, INT_VALUE)); FileClose(fi); FileClose(f2); Sleep(200); FileDelete("BBB.bin"); Sleep(200); Чтение(); } // Чтение файла void Чтение() { st=""; fi = FileOpen("AAA.bin",FILE_READ | FILE_BIN); while(!FileIsEnding(fi)) st+=(string)FileReadInteger(fi, INT_VALUE)+" "; FileClose(fi); Alert(st); }