Куда подевались библиотеки? Я давно потерял МТ4, загрузил новый МТ4 и не могу разобраться как прописать путь к библиотеке. Туда я писал функции, чтоб не переписывать заново в новый эксперт, чтоб код был по короче.  На МТ5 переходить почему-то желанья нет, тама низя локировать.

Подскажите пожалуйста, не такой я уж спец по написанию.

 
Вы случайно не находились в летаргическом сне? Или, не дай Бог, в коме?

Hadge счета мт5 уже так давно позволяют локирование, что и вспомнить не могу.

Поищите библиотеки тута


 
Как прописать путь к библиотеке в эксперте? Создал библ "Function", а дальше не пойму, проведите ликбез, чтоб работало (был во сне)

 
Впишите строчку #include, постевьте на неё курсор и нажмите F1 - в справке всё хорошо написано

 

Подскажет кто, где брать котировки для тестирования? То, что в терминале недостаточно

 
В левом окошке надо установить 450 000 = 60 минут * 24 часа * 300 рабочих дней

 
делал не помогает

 
Плохо делали. Терминал перезагрузите после установки количества баров истории. И задайте там, например миллион баров - будет вам история с тысяча девятьсот семьдесят лохматого года.

 

Помогите, кто знает, пожалуйста.

Есть ли возможность в MQL4 оперативно сократить размер бинарного файла?

Ну это чтобы не перезаписывать все данные, а просто переставить конец файла на несколько байтов назад, таким образом уменьшив его размер на эти несколько байтов. Чтобы вся информация до нового конца файла сохранилась, а всё что за новым концом файла - было бы исключено из него.

 
Искал, искал... Похоже, только переписать нужное количество байт в новый файл. Потом старый удалить, а новый переименовать. Еще есть функция FileSeek - позволяет передвинуть указатель в файле чтоб начать запись новой информации с определенного места
//+----------------------------------------------------------+
//| Сокращение бинарного файла                               |
//+----------------------------------------------------------+
#property strict
int    fi, f2;
string st;

void start() 
{
   int n;
   Alert("------------");
   // Создание файла  1  4  9  16  25  36  49
   fi = FileOpen("AAA.bin",FILE_WRITE | FILE_BIN);
   for(n=1; n<=7; n++)   FileWriteInteger(fi,n*n);
   Alert("Размер файла = ", FileSize(fi));
   FileClose(fi);

   // Чтение файла
   Чтение();

   // Перезаписываем 2 последних числа
   fi = FileOpen("AAA.bin",FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN);
   FileSeek(fi,20,SEEK_SET);
   FileWriteInteger(fi,-11);
   FileWriteInteger(fi,-33);
   FileWriteInteger(fi,-99);
   FileClose(fi);

   Чтение();

   // Сокращение бинарного файла
   fi = FileOpen("AAA.bin",FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN);
   f2 = FileOpen("BBB.bin",FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN);
   // Переписываем 5 чисел из AAA.txt  в  BBB.txt
   for(n=0; n<5; n++) FileWriteInteger(f2,FileReadInteger(fi, INT_VALUE));
   FileClose(fi);
   FileClose(f2);
   Sleep(200);
   FileDelete("AAA.bin");
   Sleep(200);
   f2 = FileOpen("AAA.bin",FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN);
   fi = FileOpen("BBB.bin",FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN);
   // Переписываем 5 чисел из AAA.txt  в  BBB.txt
   for(n=0; n<5; n++) FileWriteInteger(f2,FileReadInteger(fi, INT_VALUE));
   FileClose(fi);
   FileClose(f2);
   Sleep(200);
   FileDelete("BBB.bin");
   Sleep(200);

   Чтение();
}


// Чтение файла
void Чтение()
{
   st="";   
   fi = FileOpen("AAA.bin",FILE_READ | FILE_BIN);
   while(!FileIsEnding(fi)) st+=(string)FileReadInteger(fi, INT_VALUE)+"  ";
   FileClose(fi);
   Alert(st);
}
