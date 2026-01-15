Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 397

Привет всем. У меня вот такой вопрос. У меня стоит MetaTrader 4 от Адмирал Маркет Демо. Я в него ставлю советника с этого сайта AVT Stochastic EA, прогоняю в тестере на исторических данных, но кнопки Оптимизация в тестере нет. Это потому что Демо MetaTrader4 ? Как подобрать настройки для  Стохастика на EURUSD М5?  Может быть есть онлайн сервисы для этого какие, или надо ставить MetaTrader4 реал? Спасибо. Извеняюсь если не в этой ветке  написал, ни чего ни нашел подходящей.

 
Shara1:

MetaTrader 4 он один. Демо или реал - зависит от счета. В тестере ставится галочка Оптимизация. Стохастик используется на свой страх и риск

 
STARIJ:

Спасибо. Но в том то и дело что у меня этой галочки нет в тестере. А мне нужно знать какие параметр лучше у Стохастика на  EURUSD М5. Вот скриншот Тестера. MetaTrader4 билд 1090 у меня стоит. Может я что не так делаю?

Файлы:
ldnwq5.png  23 kb
 
Shara1:

С трудом догадался, как Вы этого добились. Но, как видите, сумел - у Вас так:

Теперь раздвигаю окно в ширину и тестер в высоту. Появляется справа и снизу:


 
STARIJ:

В высоту раздвинул, а в ширину не получается. За что нужно тянуть?

 
Подключите к системному блоку еще один монитор - можно 17-дюймовый вертикально поставить - и расширьте на него рабочий стол
 
Shara1:   В высоту раздвинул, а в ширину не получается. За что нужно тянуть?

За край окна. Окно все надо раздвинуть в ширину. Тестер по ширине во все окно.

 
STARIJ:

У меня ноутбук, за край окна не тянется.

 
Shara1У меня ноутбук, за край окна не тянется.

надо поставить максимальное разрешение экрана - увеличить разрешение. Окно станет меньше и будет куда растянуть. Еще можно выдвинуть часть окна влево за пределы экрана

 
STARIJ:

Выдвигал, не получилось. С разрешением надо попробовать. Где его в Виндовс7 искать не подскажете?

Все нашел Спасибо, появилась галочка оптимизации.

