Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 399

Новый комментарий
 
styrad:

какой программы? у меня открыт реальный и демо счета

Сообщение "Demo version blocked" терминал выводить не может. Его выводит либо индикатор, либо советник, запущенный на каком-либо из графиков терминала.

 
Что в ObjectGetValueByTime за параметр line_id? откуда брать это?
 
RomanRott:
Что в ObjectGetValueByTime за параметр line_id? откуда брать это?

А в справке что написано по данной функции?

Номер линии. Объект может иметь одновременно несколько линий. Самая первая имеет id 0.

Если линия одна, то 0.

 
Artyom Trishkin:

А в справке что написано по данной функции?

Номер линии. Объект может иметь одновременно несколько линий. Самая первая имеет id 0.

Если линия одна, то 0.


Да, точно.
Еще вопрос. Вот я написал код для стопа и тейка. По идее Тейк должен быть в 2 раза больше стопа, но робота ставит 1 к 1, в чем проблема? Я же умножаю на 2 разницу межу High и Low

double Stop=High[1]+10*Point;
double Take=Low[1]-2*(High[1]-Low[1]);
 

Всем привет. Подскажите плиз, на тестер можно надеяться ? А то прогоняю советника с этого сайта 3 раза подряд с оптимизацией параметров, настройки ни какие не меняю, и все три раза разные значения в тестере. Что у меня не правильно? Или нужно пользоватся сторонним тестером?

 
Shara1:

Всем привет. Подскажите плиз, на тестер можно надеяться ? А то прогоняю советника с этого сайта 3 раза подряд с оптимизацией параметров, настройки ни какие не меняю, и все три раза разные значения в тестере. Что у меня не правильно? Или нужно пользоватся сторонним тестером?

Тестеру доверять можно на свой страх и риск. Разные значения могут быть из-за включения сегодняшнего дня. Сторонние тестеры найдете - пробуйте и делитесь.
 
STARIJ:
Тестеру доверять можно на свой страх и риск. Разные значения могут быть из-за включения сегодняшнего дня. Сторонние тестеры найдете - пробуйте и делитесь.

Спасибо. Я гонял три раза один за другим. А онлайн тестеры есть какие нибудь?

 
Помогите найти ошибку, пжлста.
Почему не выводит Алерт после цикла
#include <GBP\Koef.mqh>
#include <GBP\OBJECT.mqh>
void GBPUSD_EURUSD(int m, int bar, double k, color color1, color color2, color color3, color color4, color color5, string symbol_1, string symbol_2)
   {
   
   //----------------------------------------------------------------------------------------
   int s=25;
   int Xh[], Xv[], Yh[][25], Yv[][25];
   ArrayResize(Xh, s);
   ArrayResize(Yh, s);
   ArrayResize(Xv, s);
   ArrayResize(Yv, s);
   
   for(int i=0; i<=s; i++)
      {     
      Xh[i]=i*50+55;
      Xv[i]=i*15+25;
           
         for(int z=0; z<=s; z++)
            {            
            Yv[i][z]=Xh[i];
            Yh[i][z]=Xv[i]; 
            }                            
      } 
   Alert(Xh[0]);   
   //----------------------------------------------------------------------------------------
   
      
   int n=25;                             //n - количество измерений, m - количество элементов      
   double kef=Koef(m, bar, n, symbol_1, symbol_2);
   OBJECT(k, kef, color1, color2, color3, color4, color5, symbol_1, symbol_2, Xh[1], Yh[0][1], Xh[0], Yh[1][0]);
   }

В цикле  for(int z...) выводится правильное сообщение:

...
for(int z=0; z<=s; z++)
            {            
            Yv[i][z]=Xh[i];
            Yh[i][z]=Xv[i]; 
            Alert(Xh[0]); 
            }                            
 
  

после него и после цикла for(int i...) - ни в какую.
Причем, в отдельном скрипте все норм. Где ошибка?

 
Timur1988:
Помогите найти ошибку, пжлста.
Почему не выводит Алерт после цикла

В цикле  for(int z...) выводится правильное сообщение:

после него и после цикла for(int i...) - ни в какую.
Причем, в отдельном скрипте все норм. Где ошибка?

Посмотрите на вкладке Эксперты: array out of range in ...   Массив описан как 25 элементов. В цикле индекс меняется от 0 до 25 всего 26. После возникновения ошибки выполнение программы прекращается. Если вставить Alert внутрь цикла и добавить вывод номера элемента - это станет понятно
 
mila.com:

Спасибо)
Чтобы не переписывать, может быть можно трендовые линии наложить на те отрезки что >=100 пп.

Подскажите, как задать координаты для точек трендовой линии, чтобы построить её от впадины до вершины zigzag -a.

На синем форуме встретил такое.


Скачать. Сам я не смотрел что это за чудо.

1...392393394395396397398399400401402403404405406...2693
Новый комментарий