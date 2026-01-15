Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 399
какой программы? у меня открыт реальный и демо счета
Сообщение "Demo version blocked" терминал выводить не может. Его выводит либо индикатор, либо советник, запущенный на каком-либо из графиков терминала.
Что в ObjectGetValueByTime за параметр line_id? откуда брать это?
А в справке что написано по данной функции?
Номер линии. Объект может иметь одновременно несколько линий. Самая первая имеет id 0.
Если линия одна, то 0.
А в справке что написано по данной функции?
Номер линии. Объект может иметь одновременно несколько линий. Самая первая имеет id 0.
Если линия одна, то 0.
Да, точно.
Еще вопрос. Вот я написал код для стопа и тейка. По идее Тейк должен быть в 2 раза больше стопа, но робота ставит 1 к 1, в чем проблема? Я же умножаю на 2 разницу межу High и Low
Всем привет. Подскажите плиз, на тестер можно надеяться ? А то прогоняю советника с этого сайта 3 раза подряд с оптимизацией параметров, настройки ни какие не меняю, и все три раза разные значения в тестере. Что у меня не правильно? Или нужно пользоватся сторонним тестером?
Тестеру доверять можно на свой страх и риск. Разные значения могут быть из-за включения сегодняшнего дня. Сторонние тестеры найдете - пробуйте и делитесь.
Спасибо. Я гонял три раза один за другим. А онлайн тестеры есть какие нибудь?
Почему не выводит Алерт после цикла
В цикле for(int z...) выводится правильное сообщение:
после него и после цикла for(int i...) - ни в какую.
Причем, в отдельном скрипте все норм. Где ошибка?
Помогите найти ошибку, пжлста.
Спасибо)
Чтобы не переписывать, может быть можно трендовые линии наложить на те отрезки что >=100 пп.
Подскажите, как задать координаты для точек трендовой линии, чтобы построить её от впадины до вершины zigzag -a.
На синем форуме встретил такое.
Скачать. Сам я не смотрел что это за чудо.