Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 389

Новый комментарий
[Удален]  
может ли быть 2 функции онтик в одной программе?
 
Максим Дмитриев:
может ли быть 2 функции онтик в одной программе?
Нет!
 
Максим Дмитриев:
может ли быть 2 функции онтик в одной программе?
Одна.
Но кто мешает из неё запускать пользовательские OnTickOne(), OnTickTwo(), OnTickThree(), и т.д.?
 
Максим Дмитриев:    может ли быть 2 функции онтик в одной программе?

Это же легко проверить самостоятельно

        Ругается на вторую

// Так работает, но вызывается только OnTick()
void OnTick()
{
  Alert("Вызов функции OnTick()");
}

void start()
{
  Alert("Вызов функции start()");
}
Если оставить одну функцию start, тоже работает. Ведь start это устаревшее название. Более модное - OnTick. Мода - в статистике обозначает более часто встречающееся явление.
 
STARIJ:

Это же легко проверить самостоятельно

        Ругается на вторую

Если оставить одну функцию start, тоже работает. Ведь start это устаревшее название. Более модное - OnTick. Мода - в статистике обозначает более часто встречающееся явление.

Дело не в моде. Дело в том, что когда-то прекратится поддержка устаревших функций. И "модники" не пострадают. А вот те, кто до сих пор использует устаревшие функции - они будут править всё годами наработанное.

 
Artyom Trishkin:

Дело не в моде. Дело в том, что когда-то прекратится поддержка устаревших функций. И "модники" не пострадают. А вот те, кто до сих пор использует устаревшие функции - они будут править всё годами наработанное.

Меня вот что удивляет, почему продолжают принимать в CodeBase, коды использующие те самые устаревшие функции обработки событий, если их могут в один прекрасный момент отключить???

 
Alexey Viktorov:

Меня вот что удивляет, почему продолжают принимать в CodeBase, коды использующие те самые устаревшие функции обработки событий, если их могут в один прекрасный момент отключить???

Фигзнает... Вопрос к СД.

 
Alexey Viktorov:

Меня вот что удивляет, почему продолжают принимать в CodeBase, коды использующие те самые устаревшие функции обработки событий, если их могут в один прекрасный момент отключить???

Очень просто. Судя по примеру, содержащему одновременно и start и OnTick, они воспринимаются компилятором по-разному и по-разному отображаются в коде ex4. Исполнитель программы Ex4 также их различает - обработчиком события OnTick является функция OnTick(), а при ее отсутствии - функция start(). Отказ от функции start() потребует переделки как компилятора (который присутствует и в МетаЕдиторе, и в Терминале) так и исполнителя в Терминале.

Результатом будет мизерное сокращение кода МетаЕдитора и Терминало + новые баги. И еще гора воплей. Это им надо?

 
STARIJ:

Очень просто. Судя по примеру, содержащему одновременно и start и OnTick, они воспринимаются компилятором по-разному и по-разному отображаются в коде ex4. Исполнитель программы Ex4 также их различает - обработчиком события OnTick является функция OnTick(), а при ее отсутствии - функция start(). Отказ от функции start() потребует переделки как компилятора (который присутствует и в МетаЕдиторе, и в Терминале) так и исполнителя в Терминале.

Результатом будет мизерное сокращение кода МетаЕдитора и Терминало + новые баги. И еще гора воплей. Это им надо?

Я не о том как они работают, а о том зачем принимают такие коды в CodeBase, если вскоре они могут перестать работать.

 
Alexey Viktorov:

Я не о том как они работают, а о том зачем принимают такие коды в CodeBase, если вскоре они могут перестать работать.

Так вроде же объяснил, что будут работать вечно
1...382383384385386387388389390391392393394395396...2693
Новый комментарий