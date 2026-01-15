Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 389
может ли быть 2 функции онтик в одной программе?
Это же легко проверить самостоятельно
Ругается на вторуюЕсли оставить одну функцию start, тоже работает. Ведь start это устаревшее название. Более модное - OnTick. Мода - в статистике обозначает более часто встречающееся явление.
Дело не в моде. Дело в том, что когда-то прекратится поддержка устаревших функций. И "модники" не пострадают. А вот те, кто до сих пор использует устаревшие функции - они будут править всё годами наработанное.
Меня вот что удивляет, почему продолжают принимать в CodeBase, коды использующие те самые устаревшие функции обработки событий, если их могут в один прекрасный момент отключить???
Фигзнает... Вопрос к СД.
Очень просто. Судя по примеру, содержащему одновременно и start и OnTick, они воспринимаются компилятором по-разному и по-разному отображаются в коде ex4. Исполнитель программы Ex4 также их различает - обработчиком события OnTick является функция OnTick(), а при ее отсутствии - функция start(). Отказ от функции start() потребует переделки как компилятора (который присутствует и в МетаЕдиторе, и в Терминале) так и исполнителя в Терминале.
Результатом будет мизерное сокращение кода МетаЕдитора и Терминало + новые баги. И еще гора воплей. Это им надо?
Я не о том как они работают, а о том зачем принимают такие коды в CodeBase, если вскоре они могут перестать работать.
