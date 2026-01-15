Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1360
это не подходит, нужны экстремумы не зиг-зага
а что нужно ?
Условия
люди добрые, если кто-то знает, как сделать индикатор по описанным выше моим условиям, то я готова оплатить работу, 50$ за код.
Бесплатный совет. После Ваших условий if, индикатор ищет бар с минимальным значением в последних 3х барах. Вы правильно находите их минимум по найденному индексу. Но передаёте его в буфер бару с другим индексом. Вот и происходит сдвиг.
не проверял, но попробуйте
Обратись сюда
Напишите словами условия и при выполнении этого условия на каком баре должно быть отображение индикатора. Можно на рисунке показать.
1. Пожалуйста указывайте минимальную информацию (первые три строчки из вкладки Журнал после перезапуска терминала)
2. Обновите билд
2021.01.25 07:11:36.748 Terminal Alpari MT5 x64 build 2755 started for Alpari
2021.01.25 07:11:36.749 Terminal Windows 10 build 14393, Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz, 12 / 15 Gb memory, 77 / 111 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+0
2021.01.25 07:11:36.749 Terminal C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\36A64B8C79A6163D85E6173B54096685
Думаю , что у меня после обновления это началось!
Обновите билд (подключитесь к серверу MetaQuotes-Demo и далее два шага:
. )
Текущий билд 2761.
Всем добрый день. Проверку-то я прикрутил, а протестировать забыл О_о. Хорошо, что сегодня про это вспомнил…Вот эта проверка на моде стоп левел
При тесте такая проверка даёт ошибки показанные на скрине ниже
И что интересно как мне и посоветовали я добавил в эту проверку домножение на 1,5 следующим образом
Это дополнение не решает появившейся проблемы тест выдаёт ошибки как на скрине ниже.
Если эту проверку на моде стоп левел закомментировать, то никаких ошибок нет. В чём ошибка по проверке, подскажите пожалуйста? Без неё же нельзя Грааль пускануть на реале- забанят сразуL О_о
Спасибо, это действительно решило проблему!!!
Если вас не затруднит, подскажите, чтобы не отображалось два хай/лоу подряд, а была переменчивость (хай-лоу-хай), какую конструкцию надо добавить? Понимаю, что нужна проверка, типо "если предыдущий элемент массива был хай, то второй подряд хай не включать в массив, а ждать лоу", но как это оформить?