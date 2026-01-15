Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1348

не помогло. И я понял что значения квадрата берутся не из двух как надо, а из последнего. Я это и не знаю как победить. Неужели бы я не догадался сам в этом. А вот инструментом mql в совершенстве не владею, собственно поэтому тут и спрашиваю, а вы мне тут расчески предлагаете. 

 Вам выше уже сказали, что должно быть уникальность каждого обьекта ( имя, цвет)

 
Товарищи! КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, ЭТУ УНИКАЛЬНОСТЬ???? Я рисую, а потом советник по тому что нарисовал (квадрат 1 и Квадрат 2) должен забрать значения и дальше себе торговать. Пример куском кода можете кинуть ЦВЕТОМ ИЛИ КАКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЗАДАТЬ "ИМЯ"? Бывает так что на какие-то эелементарные грабли натыкаешься и не можешь победить. НУ разве такого у вас не было? 

 
в этот момент нужно имя прописать, самостоятельно, нажимая клавиши

 
покажите где мне это кодом записать OBJ_NAME или как там... или еще как-то уникализировать я вот на этом застрял, третий день. ХЕЕЕЕЕЛП

PS Прошу прощения но у меня уже истерика, от отчаяния пойду сейчас штурмовать Капитолий

 
Если ты рисуешь самостоятельно, то в свойствах квадрата укажи имя (например BUY),

а индикаторе пропиши 

   if(ObjectFind(0,"BUY")==0)

Это на всякий случай


 
Так и обзывайте объекты    (квадрат 1 и Квадрат 2)

код поиска нужного обьекта будет выглядеть так:

   int obj_total=ObjectsTotal();
   string name;
   for(int i=0; i<obj_total; i++)
     {
      name = ObjectName(i);
      if(ObjectType(name)==OBJ_RECTANGLE)
        {
         if(StringCompare(name,"квадрат 1")==0)
           {
           Alert("",name);
           }
        }
     }


 

 
Так и обзывайте объекты    (квадрат 1 и Квадрат 2)

код поиска нужного обьекта будет выглядеть так:

ему не надо такой большой код

только

 if(ObjectFind(0,"BUY")==0)

или

 if(ObjectFind(0,"SELL")==0)
 
ему не надо такой большой код

только

или

Можно и так, только 1 параметром будет не 0 а имя  -  name 

 
Так и обзывайте объекты    (квадрат 1 и Квадрат 2)

код поиска нужного обьекта будет выглядеть так:


 

УРА! ВАШ ВАРИАНТ СРАБОТАЛ, многоуважаемый @Alekseu Fedotov !!!!!

 if(StringCompare(name,"квадрат 1")==0)


 @MakarFX А ваш почему-то нет и кстати я так вроде пробовал до этого уже и не вспомню! В любом случае спасибо всем. Хорошей торговли!

if(ObjectFind(0,"BUY")==0
Можно и так, только 1 параметром будет не 0 а имя  -  name 

нет

if(ObjectFind(0,"BUY")==0)

параметр 0 говорит о принадлежности к этому графику

