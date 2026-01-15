Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1348
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не помогло. И я понял что значения квадрата берутся не из двух как надо, а из последнего. Я это и не знаю как победить. Неужели бы я не догадался сам в этом. А вот инструментом mql в совершенстве не владею, собственно поэтому тут и спрашиваю, а вы мне тут расчески предлагаете.
Вам выше уже сказали, что должно быть уникальность каждого обьекта ( имя, цвет)
Вам выше уже сказали, что должно быть уникальность каждого обьекта ( имя, цвет)
Товарищи! КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, ЭТУ УНИКАЛЬНОСТЬ???? Я рисую, а потом советник по тому что нарисовал (квадрат 1 и Квадрат 2) должен забрать значения и дальше себе торговать. Пример куском кода можете кинуть ЦВЕТОМ ИЛИ КАКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЗАДАТЬ "ИМЯ"? Бывает так что на какие-то эелементарные грабли натыкаешься и не можешь победить. НУ разве такого у вас не было?
... Я рисую...
в этот момент нужно имя прописать, самостоятельно, нажимая клавиши
в этот момент нужно имя прописать, самостоятельно, нажимая клавиши
покажите где мне это кодом записать OBJ_NAME или как там... или еще как-то уникализировать я вот на этом застрял, третий день. ХЕЕЕЕЕЛП
PS Прошу прощения но у меня уже истерика, от отчаяния пойду сейчас штурмовать Капитолий
покажите где мне это кодом записать OBJ_NAME или как там... или еще как-то уникализировать я вот на этом застрял, третий день. ХЕЕЕЕЕЛП
PS Прошу прощения но у меня уже истерика, от отчаяния пойду сейчас штурмовать Капитолий
Если ты рисуешь самостоятельно, то в свойствах квадрата укажи имя (например BUY),
а индикаторе пропиши
Это на всякий случай
покажите где мне это кодом записать OBJ_NAME или как там... или еще как-то уникализировать я вот на этом застрял, третий день. ХЕЕЕЕЕЛП
PS Прошу прощения но у меня уже истерика, от отчаяния пойду сейчас штурмовать Капитолий
Так и обзывайте объекты (квадрат 1 и Квадрат 2)
код поиска нужного обьекта будет выглядеть так:
Так и обзывайте объекты (квадрат 1 и Квадрат 2)
код поиска нужного обьекта будет выглядеть так:
ему не надо такой большой код
только
или
ему не надо такой большой код
только
или
Можно и так, только 1 параметром будет не 0 а имя - name
Так и обзывайте объекты (квадрат 1 и Квадрат 2)
код поиска нужного обьекта будет выглядеть так:
УРА! ВАШ ВАРИАНТ СРАБОТАЛ, многоуважаемый @Alekseu Fedotov !!!!!
@MakarFX А ваш почему-то нет и кстати я так вроде пробовал до этого уже и не вспомню! В любом случае спасибо всем. Хорошей торговли!
Можно и так, только 1 параметром будет не 0 а имя - name
нет
параметр 0 говорит о принадлежности к этому графику