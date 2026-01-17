Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2693
Всем привет.
Добрый день! Для советника, написанного на языке MQL5, есть целая статья.
С уважением, Владимир.
да кстати:
Приветствую. Подскажите, пожалста по мт4.
Можно ли чтоб робот работал по индикатору который берет данные с другого индикатора? И если да, то как? Вообще нужно чтоб была цепочка из трех индикаторов: MACD, с него берет данные RSI, а с него берет данные MA. Возможно ли прописать такое? Или только самому писать такой индикатор из трех?
Вопрос про мт4.
статью читал, добавил необходимые проверки, ограничений нет и теперь выдает ошибку при загрузки
test on EURUSD,H1 there are no trading operations test on NZDUSD,H1 there are no trading operations test on GBPUSDcheck,M30 there are no trading operations test on XAUUSDcheck,Daily there are no trading operations
при этом на тестере все есть и без ошибок
советник должен торговать у вас он не торгует
нет торгов.
торговые условия проверьте...
А линия тренда откуда берётся? Как-то рассчитывается по ценам и добавляется программно или имеется ввиду графический объект, добавляемый пользователем на график в терминале?
Еще обратите внимание, что тестирование при валидации проходит на определённом временном интервале. Не помню, показывается ли он результатах валидации. Вы у себя тестируете в ноябре 2025 и сделки есть, а при валидации может быть их нет из-за другого промежутка? Хотя это не очень вероятная причина.