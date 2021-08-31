Помогите решить проблему и указать причину.
Всегда, всегда используйте MQL Wizard для создания заготовки индикатора. Wizard сразу корректно пропишет индикаторные буфера и графические построения. Создайте заготовки при помощи Wizard и выложите результат.
#property indicator_separate_window // Индик. рисуется в отдельном окне #property indicator_buffers 3 // Количество буферов #property indicator_color1 Red // Цвет первой линии #property indicator_color2 Blue // Цвет второй линии #property indicator_color3 Green // Цвет третьей линии ..... int OnInit() // Специальная функция init() { //-------------------------------------------------------------------- SetIndexBuffer(0,Line_0); // Назначение массива буферу 0 SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2); // Стиль линии //-------------------------------------------------------------------- SetIndexBuffer(1,Line_1); // Назначение массива буферу 1 SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2); // Стиль линии //-------------------------------------------------------------------- SetIndexBuffer(2,Line_2); // Назначение массива буферу 2 SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2); // Стиль линии ....можно так, или главное обьявить количество индикаторных буферов в свойствах это пропети, и в сетиндексбуфер и сетиндекстайл правильно добавить назначение массива буферу (это очень важно) и свойства стилю, которые вы можете добавить где угодно.
Всё вроде понял. Спасибо Vladimir Karputov за подсказку по поводу MQL Wizard. Помогло.
Ох и трудно с первого раза понять после MQL4. Вот как должно быть - может кому пригодится.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Test_2.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 //--- plot Label1 #property indicator_label1 "Label1" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_ARROW #property indicator_color1 clrRed,clrBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- plot Label2 #property indicator_label2 "Label2" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_ARROW #property indicator_color2 clrRed,clrBlue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 //--- input parameters input int Arrow_Code=75; // Arrow Code //--- indicator buffers double Buff1[],Buff2[],Buff2_clr[],Buff1_clr[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(){ SetIndexBuffer(0,Buff1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,Buff1_clr,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(2,Buff2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,Buff2_clr,INDICATOR_COLOR_INDEX); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,Arrow_Code); PlotIndexSetDouble (0,PLOT_EMPTY_VALUE,0); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,3); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,Arrow_Code); PlotIndexSetDouble (1,PLOT_EMPTY_VALUE,0); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_LINE_WIDTH,3); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Test"); return(INIT_SUCCEEDED);} //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]){ int first=0; if(prev_calculated==0)first=0; else first = prev_calculated-1; for(int bar=first; bar<rates_total; bar++){ Buff1[bar]=high[bar]; Buff2[bar]=low[bar]; Buff1_clr[bar]=1; Buff2_clr[bar]=0; } return(rates_total);}
Всем спасибо! Получил что хотел.
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Задался идеей сделать разноцветные точки на графике.
Выбрал DRAW_COLOR_ARROW.
Для его реализации нужен дополнительный буфер INDICATOR_COLOR_INDEX.
Погулив - нашёл пример кода. А он как и мои старания оказался не рабочий.
Вот и прошу - помогите - укажите в чём ошибка - что не так?
Код естественно облегчил сильно - для примера. Строчки которые не работают пометил "Не работают".
Жду ответа - за ранее благодарен. Не судите строго - только недавно начал осваивать mql5....