Dmitri Custurov, 2020.08.27 13:10
Приветствую.
В МТ4 есть такая вот штука:
Этот код отправляет в окно терминала команду на запуск конкретного советника.
Есть ли подобный функционал и для МТ5 ?
Пробовал вот так:
Не выходит.
Пробовал сканировать spy++, но сообщений в МТ5 нет от слова совсем, в отличие от МТ4.
Мне нужно именно вызвать окно настроек эксперта.
Нужно уметь запускать скрипт через WinAPI. Есть решение для пятерки?
Лично у меня идея сложена так:
1. Фия заполняет массив Убыточных ордеров значениями их закрытия ( Mass[i] = OrderCloseTime();). То есть в массиве хранятся только даты-время закрытия убыточных ордеров
2. Начинаем сравнивать элемент на позиции i и на позиции i-1 (2 соседних)
2.1 сравниваем их путем преобразования данных ячейки в номер дня года ( TimeDayOfYear(Mass[i]) и TimeDayOfYear(Mass[i-1])
2.2 такое сравнение позволяет узнать, идут ли убыточные дни друг за другом (Допустим первый убыточный день = 178, а предыдущий = 176 --> серии нет, т.к дни идут неподряд, соответственно если первый = 178, а второй 177 --> серия есть)
2.3 Через цикл for перебираем все ячейки массива и сравниваем соседние. Если есть серия убытков на соседних элементах массива --> начинаем гнать пока 1.НЕ дойдем до минимально необходимого кол-ва убыточных дней, чтобы считать это серией. 2. (если выполнен пункт 1) ПОКА серия не прекратиться.
2.4 СЕРИЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ --> запоминаем индекс элемента массива, на котором она закончилась, и запоминаем кол-во элементов в серии (серия может быть == ИЛИ больше значения, введенного с клавы)
3. ---вот здесь начинается проблема реализации---
3.1 Нужно через for как-то "отшагать" обратно по серии убыточных дней, при этом узнавая у каждого элемента его дату, переводить эту дату из datetime --> string,
3.11 на основе этого заполнить строку ( Не знаю, может как-нибудь через StringAdd()?), и вывести ее в ЛОГ-файл (не миллион раз, а всего-лишь один)
Алгоритм советника не играет роли, важна сама пользовательская функция
Христа ради, помогите!))
Здравствуйте.
Требуется совет по алгоритму.
Пытаюсь оформить следующее требование перед обработкой блока открытия ордеров:
Если уже имеются ордера на покупку/продажу и цена открытия последнего ордера меньше на Х пунктов чем текущая цена, то игнорируем блок/не открываем ордера.
Подскажите пожалуйста - какие есть варианты реализации в коде?
Может кто то делал измерения для мт 5 с момента отправки приказа на открытие позиции до ее реального появления сколько может пройти времени ?
Меня больше интересует, если отправлен ордер и советшены сделки с момента отправки и до появления сделок сколько может пройти времени ?
k = {1,2,4,8,16,......}
cn = k[c]
Прикольное решение))))
Планирует ли MQ добавление пользовательских индикаторов в мобильную платформу?
Судя по ответам по новому мобильному терминалу, в ближайшем будущем нет. Только ручки.
Ну, если коэффициенты заранее известны, то нафига их высчитывать? )))
Более универсально получается, если высчитывать.
Коллеги, всем доброго времени суток - интуитивно понятно мне решение, хотелось бы от Вас.
Каким образом оптимальным способом, выделить части лота для их последующего закрытия (частичное закрытие ОБЩЕГО лота - частями - 5 ед. частей).
В моем понимании, например, лот 2.58. Делю на 5, в итоге 0,51 лот для закрытия 4-х частей и пятая часть 0,54 лот.
Как это лучше в коде изобразить? Какая мат ф-ия берет остаток от деления, чтобы взять к закрытию 0,54?
А документацию почитать?