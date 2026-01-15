Спасибо за помощь.

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1298
Всем доброго времени суток!
Перехожу с МТ4 на МТ5 . Написал простой код . Исполнил его. Советник открыл все сделки которые были закодированы.... как мне кажется на первый взгляд.
Но ....Бэктест качество истории показывает 0 . ВОПРОС При моих настройках так и должно быть? Если шкала качества истории должна быть зеленой. То что я должен для этого сделать.
Примечание.Когда я тестирую свой код на периоде 10 лет, то качество истории показывает 10%. В Журнале красных значков свидетельствующих об ошибках я не обнаружил.Перезагружал МТ5 - не помогло. Качество истории 100% (зеленая панель) показывает только за 2020 и 2019 годы
Заранее всех благодарю за помощь
Добрый всем день.
Подскажите, как найти с максимальной прибылью или убытком, среди открытых ордеров.
в MQL4
Это среди открытых ордеров. НЕ ЗАКРЫТЫХ!
Начальные значения задать забыли минимальный профит 1000000, Максимальный профит 0. Иначе минимальный всегда 0 будет, если он изначально инициализирован 0.
По моему в МТ5 никак не изменить качество. Только создавать свой символ и туда заливать проверенные котировки. Или попробовать другой ДЦ.
Спасибо за подсказку
А если заливать в свой символ проверенные котировки, то есть ли такие котировки у Альпари, и если есть, то где и как их взять или купить?
И что значит слово проверенные? Я их должен проверить? Или Альпари их проверило, а я должен довериться этой ее проверке?
Заранее благодарен за помощь.
Начальные значения задать забыли минимальный профит 1000000, Максимальный профит 0. Иначе минимальный всегда 0 будет, если он изначально инициализирован 0.
Если нет открытых ордеров, то пусть выходит. Или? Недопонял...
Сам мучаюсь этой проблемой. И купил бы тоже для основных пар... А так... Пока знаю только Альпари и Dukascopy. У них более менее качественные.
Чтобы взять котировки Альпари, для МТ5, надо просто скачать терминал у них. Создать там счет и скачать.
Сам мучаюсь этой проблемой. И купил бы тоже для основных пар... А так... Пока знаю только Альпари и Dukascopy. У них более менее качественные.
Чтобы взять котировки Альпари, для МТ5, надо просто скачать терминал у них. Создать там счет и скачать.
Именно так я и сделал. Значит я могу быть спокоен за качество их(Альпари) котировок....
Подскажите пожалуйста еще один момент. Я только недавно начал осваивать МТ5. Понял что если выбрать моделирование НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТИКОВ, то при тестировании Советника будет так же при закрытии сделок учитываться РЕАЛЬНЫЙ спред, то есть как при торговле на реальном счете.
ВОПРОС 1. А при данном методе моделирования , проскальзывание при закрытии позиций так же учитывается на РЕАЛЬНОМ счете?
ВОПРОС 2 Если метод моделирования все тики , спред учитывается как на РЕАЛЬНОМ счете
ВОПРОС 3 Если метод моделирования все тики , проскальзывание учитывается как на РЕАЛЬНОМ счете
Спасибо за помощь.