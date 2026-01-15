Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2652
Здравствуйте! Могли бы вы указать в чем здесь моя ошибка?
По каким то причинам условие isNewBar не работает и экперт обрабатывает код на каждом тике, вместо одного бара
Код конечно далёк от нормального, но всё-же должен работать хоть как-то… Проблема кажется в том, что для каждого символа должен быть свой экземпляр объекта.
Здравствуйте. Не запуская код, могу сказать, что у вас нет инициализации нулём поля lastbar в конструкторе. Из-за этого там может оказаться произвольное ненулевое значение, которое никогда не позволит выполниться условию lastbar==0. А это приведёт к тому, что всегда будет выполнено условие lastbar!=curbar.
Это не самая серьёзная ошибка. Если там окажется не нулевое значение, то выполнится условие
if(lastbar!=curbar)
Создаём класс ради класса.
Можно не плодить кучу классов, а просто сделать массив для предыдущего времени.
раньше таким пользовался
Про то и речь. Это условие будет всегда выполнено, и поведение будет таким, как описал Vladimir - на каждом тике есть новый бар.
Для определения события нового бара использую свою библиотеку, выложенную в Codebase. Кстати, надо её обновить до актуальной версии, в которой внесены мелкие дополнения и комментарии.
исправленная версия, по месту редактировал, не то удалил
Запускать так
Перестал компилироваться советник для мт5
Выдаёт такие ошибки:
Кто знает как исправить?
Перестал компилироваться советник для мт5
Выдаёт такие ошибки:
Кто знает как исправить?
Нужно весь код смотреть, чтобы понять, где ошибка