Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2592

Новый комментарий
 
grezky #:

Дело в том что случаи с '-1' в этом конкретном коде невозможны, т.к. данные записываются в массив с реальных объектов по заданным условиям. Я бы даже не стал использовать подобные проверки, но раз уж ИИ добавил их, пусть останутся как есть. Ну а если кому-то потребуется подобная функция, пусть подгоняет ее для себя.

И всё??? А проверили что возвращается без портянки написанной искусственным идиотизмом? Я уже сказал и повторю ещё раз… Вариант рабочий, но через чур громоздкий и бесполезный не считая никчёмных проверок.

 

Есть проблема. Компилятор ругается:

cannot implicitly convert type 'string' to 'bool'      

Как я понял: не удается неявно преобразовать тип 'string' в 'bool'

Вот сама строка:

if (PositionGetSymbol(cnt))

Однако, полазив по материалу по mql5, я нашёл такую ссылку: "Неявное преобразование типа string в bool в MQL5 запрещено." Вопрос. Что делать, как быть, в таком случае?

 
Igor Nagorniuk #:

Есть проблема. Компилятор ругается:

Как я понял: не удается неявно преобразовать тип 'string' в 'bool'

Вот сама строка:

Однако, полазив по материалу по mql5, я нашёл такую ссылку: "Неявное преобразование типа string в bool в MQL5 запрещено." Вопрос. Что делать, как быть, в таком случае?

Что возвращает PositionGetSymbol() ?

Документация по MQL5: Торговые функции / PositionGetSymbol
Документация по MQL5: Торговые функции / PositionGetSymbol
  • www.mql5.com
Возвращает символ соответствующей открытой позиции и автоматически выбирает позицию для дальнейшей работы с ней при помощи функций...
 
Artyom Trishkin #:

Что возвращает PositionGetSymbol() ?

возвращение символа  открытой позиции в текст

 
Igor Nagorniuk #:

возвращение символа  открытой позиции в текст


А Вы что ожидаете таким вызовом?

if (PositionGetSymbol(cnt))
 
Igor Nagorniuk #:
if (PositionGetSymbol(cnt)) 
if (PositionGetSymbol(cnt)==_Symbol)
 
Tretyakov Rostyslav #:
Опять двадцать пять... В разных ветках доброжелатели не дают заставить человека думать, а подсовывают медвежью услугу
 
Artyom Trishkin #:
Опять двадцать пять... В разных ветках доброжелатели не дают заставить человека думать, а подсовывают медвежью услугу
Артем, в данном случае услуга Вам. Объяснять при таком вопросе - зря время потеряете.
 
Tretyakov Rostyslav #:
Артем, в данном случае услуга Вам. Объяснять при таком вопросе - зря время потеряете.

Но потом придётся ещё десять раз объяснять то же самое.

 
JRandomTrader #:

Но потом придётся ещё десять раз объяснять то же самое.

И я о том же. Раз десять в любом случае придется, так что берегите время.

1...258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599...2693
Новый комментарий