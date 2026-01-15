Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2592
Дело в том что случаи с '-1' в этом конкретном коде невозможны, т.к. данные записываются в массив с реальных объектов по заданным условиям. Я бы даже не стал использовать подобные проверки, но раз уж ИИ добавил их, пусть останутся как есть. Ну а если кому-то потребуется подобная функция, пусть подгоняет ее для себя.
И всё??? А проверили что возвращается без портянки написанной искусственным идиотизмом? Я уже сказал и повторю ещё раз… Вариант рабочий, но через чур громоздкий и бесполезный не считая никчёмных проверок.
Есть проблема. Компилятор ругается:
Как я понял: не удается неявно преобразовать тип 'string' в 'bool'
Вот сама строка:
Однако, полазив по материалу по mql5, я нашёл такую ссылку: "Неявное преобразование типа string в bool в MQL5 запрещено." Вопрос. Что делать, как быть, в таком случае?
Что возвращает PositionGetSymbol() ?
возвращение символа открытой позиции в текст
А Вы что ожидаете таким вызовом?
if (PositionGetSymbol(cnt))
Опять двадцать пять... В разных ветках доброжелатели не дают заставить человека думать, а подсовывают медвежью услугу
Артем, в данном случае услуга Вам. Объяснять при таком вопросе - зря время потеряете.
Но потом придётся ещё десять раз объяснять то же самое.
И я о том же. Раз десять в любом случае придется, так что берегите время.