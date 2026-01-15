Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2587
Вот этот код, хорошо тем, что его можно оптимизировать в тестере, в отличии от тех в которых время задаётся стринговой переменной.
о! Спасибо вам большое! тоже взял к себе в копилку и в работу (тоже оптить потом надо будет для краткосрока.....)
Не знал, что существует такое время.
[edit]
23 часа разницы между 00:00 и 24:00. Похоже, оно работает не совсем так, как вы ожидаете
Вы правы, так корректнее будет
Есть матрица, допустим, размером 4х4.
Как получить значение из строки 2, колонки 2 ? (отчёт с нуля)
Для двумерного массива array[4][4] это будет просто: value=array[2][2];
А как это сделать для матрицы?
А в чём подвох? Вроде бы также.
2025.04.07 07:18:16.673 test_matrix (EURUSD,D1) [[2.1,-1.8,-1.9]
2025.04.07 07:18:16.673 test_matrix (EURUSD,D1) [-1.7,2.3,-1.5]
2025.04.07 07:18:16.673 test_matrix (EURUSD,D1) [-1,-1.2,5.3]]
2025.04.07 07:18:16.673 test_matrix (EURUSD,D1) 5.3
А, да?
А я ищу в методах матриц ...
Всем добрый день. Пытаюсь написать очередной Грааль JJJ. Мне нужно рассчитать лот так чтобы если в настройках я отключил стоп и профит ордера открывались без стопа и профита. А если включил то стоп и профит ставятся в пунктах, а лот рассчитывается в проценте от депозита. Пробую сделать так. Выше он тика у меня объявлены все переменные которые понадобиться для расчёта лота вот так.
Далее идёт он тик с определением новой свечи, получение ордеров бай и селл.
Ниже идёт блок кода при отключении стопа и профита.
После этого идёт код расчёта лота при включенном стопе и профите- стоп и профит расчитывается в пунктах, а лот считается в проценте от депозита с помощью 2 функций вот таким макаром
открытие ордеров я делаю вот таким образом.
Принт который в блоке расчёта лота пишет что лот меньше минимального- ставим минимальный лот. И ладно бы если это было при депозите 100 $ и проценете риска в 1-2 процента. А я тест ставлю с депо 10000 и процентом риска 50%. Подскажите пожалуйста почему лот в проценте от депо не считается и как это поправить, чтобы лот начал расчитываться в проценте от депо при стопе?
Всем добрый день.
Помогите разобраться в чём логическая ошибка с буферными массивами индикатора по отдельности всё работает, как объединяю, работает только зигзаг. Всё что отмечено жёлтым, относится к зигзагу.
Вот код:
Всем кто участвовал, в помощи по данному вопросу, спасибо Вам большое. Всё получилось (как говорится "тяжело в учении, легко в бою") ).