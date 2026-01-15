Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2588
КОЛЛЕГИ, всем доброго времени суток.
Для Мт4 можно и для МТ5 (подход один как я понимаю), в общем торгую синтетические символы.
Запоминаю данные когда позиции открываю в переменные цена_открытия = 20000; типа этой.
В итоге после перезагрузки терминала или переключения таймфрейма - эти переменные инициализируются нулями - как в коде и есть в начале.
Так вот можно ссылки, можно конечно лучше примеры кода (у меня где то есть из статьи пример), как их сохранять в файл - значения этих переменных.
И потом после перезагрузки терминала и з файла их восстанавливать.
Цены открытий нужны для торгов, сохранить в файл, потом, при переключении таймфрейма к примеру - в On-Init его (файл) открыть и если есть там не нулевое значение переменной то его считать, и далее файл закрыть...
логика как то так... я с файлами еще не работал....
к примеру далее при закрытии позиций - уже файл очистить значений чтобы не было.... или файл удалить... потом придется опять его создавать при открытии позиций - как я понял....
вот надо на оптималках желательно работа с файлами.... можно ссыли - я перечитаю... можно логику напишите - кому не сложно.....
лучше примеры конечно в коде.....
потом после чтения записи в файл - может его удалять не надо - чтобы потом снова не создавать... а просто его очистить... я не знаю пока как правильно это делать по организационным моментам и в коде...
Я не подскажу как работать с файлами, но я бы использовал текстовые метки
Открылся ордер - внесли данные, закрылся - обнулили
Удалять метки
использовал
ок спс - буду курить тему....
я с файлами еще не работал....
Глобальные переменные терминала не устроят? Это проще.
устроят. Артем - киньте ссыль плз. Можно примером (если есть) как их пользовать.... спс
я тоже о них читал но пока не использовал....
надо...
Мне с телефона поискать ссылку на справку?
не надо - спс - в справке нашел https://www.mql5.com/ru/docs/globals/globalvariableset
по форуму еще поищу примеры использования....
Здравстуйте! Помогите разобраться! Можно написать Пивот в mq.4,чтобы он строился по нестандартным для МТ 4 таймфреймах, как в МТ5, например Н3,Н6,Н8,Н12 ? То есть на м30 видны 2 пивота Н12,один первой половины дня,а другой -второй половины дня,как на скрине.
Можно.