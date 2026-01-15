Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2588

Новый комментарий
 

КОЛЛЕГИ, всем доброго времени суток. 

Для Мт4 можно и для МТ5 (подход один как я понимаю), в общем торгую синтетические символы. 

Запоминаю данные когда позиции открываю в переменные цена_открытия = 20000; типа этой. 

В итоге после перезагрузки терминала или переключения таймфрейма - эти переменные инициализируются нулями - как в коде и есть в начале.

Так вот можно ссылки, можно конечно лучше примеры кода (у меня где то есть из статьи пример), как их сохранять в файл - значения этих переменных.

И потом после перезагрузки терминала и з файла их восстанавливать.

Цены открытий нужны для торгов, сохранить в файл, потом, при переключении таймфрейма к примеру - в On-Init его (файл) открыть и если есть там не нулевое значение переменной то его считать, и далее файл закрыть...

логика как то так... я с файлами еще не работал....

к примеру далее при закрытии позиций - уже файл очистить значений чтобы не было.... или файл удалить... потом придется опять его создавать при открытии позиций - как я понял....

вот надо на оптималках желательно работа с файлами.... можно ссыли - я перечитаю... можно логику напишите - кому не сложно.....

лучше примеры конечно в коде.....


потом после чтения записи в файл - может его удалять не надо - чтобы потом снова не создавать... а просто его очистить... я не знаю пока как правильно это делать по организационным моментам и в коде...

 
Roman Shiredchenko #:

КОЛЛЕГИ, всем доброго времени суток. 


Я не подскажу как работать с файлами, но я бы использовал текстовые метки


Открылся ордер - внесли данные, закрылся - обнулили

Удалять метки

void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(_UninitReason<3)
      ObjectsDeleteAll(0,"TextLabel");

  }
 
Tretyakov Rostyslav #:
использовал

ок спс - буду курить тему....

 
Roman Shiredchenko #:
я с файлами еще не работал....
Глобальные переменные терминала не устроят? Это проще. 
 
Artyom Trishkin #:
Глобальные переменные терминала не устроят? Это проще. 

устроят. Артем - киньте ссыль плз. Можно примером (если есть) как их пользовать.... спс

я тоже о них читал но пока не использовал....

надо...

 
Roman Shiredchenko #:

устроят. Артем - киньте ссыль плз. Можно примером (если есть) как их пользовать.... спс

я тоже о них читал но пока не использовал....

надо...

Мне с телефона поискать ссылку на справку? 
 
Artyom Trishkin #:
Мне с телефона поискать ссылку на справку? 

не надо - спс - в справке нашел https://www.mql5.com/ru/docs/globals/globalvariableset


по форуму еще поищу примеры использования....

Документация по MQL5: Глобальные переменные терминала / GlobalVariableSet
Документация по MQL5: Глобальные переменные терминала / GlobalVariableSet
  • www.mql5.com
Устанавливает новое значение глобальной переменной. Если переменная не существует, то система создает новую глобальную переменную. Параметры name...
 
Здравстуйте! Помогите разобраться! Можно написать Пивот в mq.4,чтобы он строился по нестандартным для  МТ 4 таймфреймах, как в МТ5, например Н3,Н6,Н8,Н12 ? То есть на м30 видны 2 пивота Н12,один первой половины дня,а другой -второй половины дня,как на скрине.
Файлы:
12tz9.jpg  64 kb
 
Namdas #:
Здравстуйте! Помогите разобраться! Можно написать Пивот в mq.4,чтобы он строился по нестандартным для  МТ 4 таймфреймах, как в МТ5, например Н3,Н6,Н8,Н12 ? То есть на м30 видны 2 пивота Н12,один первой половины дня,а другой -второй половины дня,как на скрине.

Можно.

 
Здравствуйте! Можно как-то определить наличие файла в папке Files, когда находимся в тестере стратегий? FileIsExist() - когда находимся в тестере стратегий, смотрит наличие файла в папке /Tester/Files/
1...258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595...2693
Новый комментарий