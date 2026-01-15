Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2659
Еще интересный момент, если убрать все лишнее, то функция вообще всегда 0 возвращает
Код:
Пробовал CLR_NONE в конце функции модификации ставить, а они всё равно лезут
Приходит на ум, после модификации ордера искать в имени объектов номер тикета и удалять их.
Да, ещё момент: это в тестере.
Может в тестере игнорируются всякие CLR_NONE
Я не помню, или забыл, что не знал)
Если это тестер, тогда лучше поиск и удаление завернуть в условие
Но возникла другая проблема. Функция через раз срабатывала
Должно быть не успевает пройти перерисовка.
1) Попробуйте, добавить Sleep(100) после ChartRedraw(0) .
2) Так понял, что время tme2 всегда одинаково, для обоих линий. Тогда, можно изменить TrendByAngelCreate(), пусть возвращает нужное значение, чтобы не считывать его с графика.
Здравствуйте. Подскажите, пж, почему пишет про несовпадение знаков?
Благодарю за ответ
очевидно потому-что они не совпадают.. слева signed справа unsigned
