Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Dzmitry Kurylenka #:
Здравствуйте! Можно как-то определить наличие файла в папке Files, когда находимся в тестере стратегий? FileIsExist() - когда находимся в тестере стратегий, смотрит наличие файла в папке /Tester/Files/

Как минимум, можно сделать симлинк на Files.

 
JRandomTrader #:

Как минимум, можно сделать симлинк на Files.

А создать симлинк в /Tester/Files можно будет из mql кода, когда не в тестере?


Также нужно будет для разных ОС поддерживать свой формат оформления симлинк. Может есть какой-то попроще способ?

 
Dzmitry Kurylenka #:
Здравствуйте! Можно как-то определить наличие файла в папке Files, когда находимся в тестере стратегий? FileIsExist() - когда находимся в тестере стратегий, смотрит наличие файла в папке /Tester/Files/

Дмитрий, используйте флаг FILE_COMMON при работе с файловой системой. Тогда файл будет помещён в общую папку, к которой есть доступ и из терминала, и из тестера стратегий.

FileIsExist("aaa.txt", FILE_COMMON);
FileOpen("aaa.txt", FILE_COMMON);
FILE_COMMON расположение файла в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files.
 
Aleksei Stepanenko #:

Дмитрий, используйте флаг FILE_COMMON при работе с файловой системой. Тогда файл будет помещён в общую папку, к которой есть доступ и из терминала, и из тестера стратегий.

FILE_COMMON расположение файла в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files.

Да, это должно будет помочь, буду пробовать. Спасибо.

 
Здравствуйте! В чем может быть проблема?
Вызываю шрифт через ресурс в эксперте и скрипте 
Скрипт:  
#resource "\\Include\\Glyphter.ttf"
string fonts ="::Include\\Glyphter.ttf";

В экспертах использую библиотеки, поэтому файл шрифта добавил в библиотеку и вызываю ее: 

#resource "\\Include\\Glyphter.ttf"
string fonts ="::Include\\Glyphter.ttf";

В итоге: 
В скрипте отображение нормальное, а в эксперте - нет.



 

 Приветствую! Я столкнулся с проблемой при установке терминала MetaTrader 5 на моей системе под управлением [Здесь укажите вашу версию Windows, например, Windows 10 Pro x64].

После установки последних версий терминала, включая build 4755 (от 13.12.2024) и самый свежий build 4885 (от 28.02.2025), в каталоге данных терминала по стандартному пути  MQL5\Include\  полностью отсутствует папка  NeuralNetwork .

Я предпринял следующие шаги для диагностики:

  1. Использовал установочные файлы как от моего брокера, так и официальный дистрибутив  mt5setup.exe , скачанный с сайта www.metatrader5.com.
  2. Производил установку на "чистый" экземпляр терминала (в новую папку данных).
  3. Запускал установщик с правами администратора ("Запуск от имени администратора").
  4. Полностью отключал антивирусное ПО на время скачивания и установки.
  5. Вручную проверял содержимое папки  MQL5\Include\  в соответствующем каталоге данных ( %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\[ID_Терминала]\MQL5\Include\ ) и подтверждал физическое отсутствие папки  NeuralNetwork . Проверял на наличие скрытых папок.
  6. Убедился, что терминал не был установлен в режиме  /portable .

Отсутствие папки  NeuralNetwork  делает невозможным использование стандартных функций MQL5 для работы с нейронными сетями, в частности, не удается скомпилировать код, содержащий  #include <NeuralNetwork\ONNX\ONNX.mqh>  (ошибка "file not found").

Поскольку все стандартные методы установки и диагностики не привели к появлению необходимой папки, я подозреваю наличие некой специфической проблемы на уровне моей операционной системы или системного окружения, которая мешает установщику корректно завершить копирование стандартных библиотек.

Прошу вашей помощи в диагностике данной проблемы. 

Файлы:
Screenshot_113.jpg  142 kb
Screenshot_112.jpg  110 kb
 
grezky #:
Переделываю индикатор из mql4 в mql5, есть такая проверка:


Как ее выполнить в mql5 ? 
if(ObjectGetInteger(0,t,OBJPROP_TYPE)==OBJ_HLINE){

}
 
Sergei Gurov #:

Спасибо!

 

коллеги может кто торгует пользовательскими символами -  как получать из цены в роботе? и индикаторов показатели на них установленными?

https://www.mql5.com/ru/forum/472181/page2#comment_56438839

можно тут написать...

если не сложно и кто торгует или знает как.

Формирую свои индексы для торгов  - надо их значения получать в робота.

Привет. У меня была в своё время примерно такая проблема. Я из неё вышел так: 1. Удалил мт5; 2. перезагрузил винду; 3. Почистил реестр; 4. Снова перезагрузил винду: 5. Поставил мт5 от своего брокера (любую рабочею версию), а система (мт5), сама себя обновила, как ей надо.  

