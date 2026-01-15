Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2589
Здравствуйте! Можно как-то определить наличие файла в папке Files, когда находимся в тестере стратегий? FileIsExist() - когда находимся в тестере стратегий, смотрит наличие файла в папке /Tester/Files/
Как минимум, можно сделать симлинк на Files.
А создать симлинк в /Tester/Files можно будет из mql кода, когда не в тестере?
Также нужно будет для разных ОС поддерживать свой формат оформления симлинк. Может есть какой-то попроще способ?
Здравствуйте! Можно как-то определить наличие файла в папке Files, когда находимся в тестере стратегий? FileIsExist() - когда находимся в тестере стратегий, смотрит наличие файла в папке /Tester/Files/
Дмитрий, используйте флаг FILE_COMMON при работе с файловой системой. Тогда файл будет помещён в общую папку, к которой есть доступ и из терминала, и из тестера стратегий.FILE_COMMON расположение файла в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files.
Да, это должно будет помочь, буду пробовать. Спасибо.
Вызываю шрифт через ресурс в эксперте и скрипте
Скрипт:
В экспертах использую библиотеки, поэтому файл шрифта добавил в библиотеку и вызываю ее:
В итоге:
В скрипте отображение нормальное, а в эксперте - нет.
Приветствую! Я столкнулся с проблемой при установке терминала MetaTrader 5 на моей системе под управлением [Здесь укажите вашу версию Windows, например, Windows 10 Pro x64].
После установки последних версий терминала, включая build 4755 (от 13.12.2024) и самый свежий build 4885 (от 28.02.2025), в каталоге данных терминала по стандартному пути MQL5\Include\ полностью отсутствует папка NeuralNetwork .
Я предпринял следующие шаги для диагностики:
Отсутствие папки NeuralNetwork делает невозможным использование стандартных функций MQL5 для работы с нейронными сетями, в частности, не удается скомпилировать код, содержащий #include <NeuralNetwork\ONNX\ONNX.mqh> (ошибка "file not found").
Поскольку все стандартные методы установки и диагностики не привели к появлению необходимой папки, я подозреваю наличие некой специфической проблемы на уровне моей операционной системы или системного окружения, которая мешает установщику корректно завершить копирование стандартных библиотек.
Прошу вашей помощи в диагностике данной проблемы.
Переделываю индикатор из mql4 в mql5, есть такая проверка:
Как ее выполнить в mql5 ?
Спасибо!
коллеги может кто торгует пользовательскими символами - как получать из цены в роботе? и индикаторов показатели на них установленными?
https://www.mql5.com/ru/forum/472181/page2#comment_56438839
можно тут написать...
если не сложно и кто торгует или знает как.
Формирую свои индексы для торгов - надо их значения получать в робота.
Привет. У меня была в своё время примерно такая проблема. Я из неё вышел так: 1. Удалил мт5; 2. перезагрузил винду; 3. Почистил реестр; 4. Снова перезагрузил винду: 5. Поставил мт5 от своего брокера (любую рабочею версию), а система (мт5), сама себя обновила, как ей надо.