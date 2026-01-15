Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1293
По двум точкам на прямой можно найти цену произвольной третьей точки на этой прямой, в том числе и в будущем (и наоборот).
Спасибо! Буду пробовать.
P.S. Единственное. С первого взгляда не пойму. В советнике, в МТ4 будет работать?
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с советником.
Он совершает сделки по сигналам RSI от уровней 30 и 70 в соответствующем направлении, создает сетку.
В него вшит вроде как стоплосс от % убытка, но периодически зависают ордера и не закрываются, пока не закроешь вручную или не сольешь депозит.
То есть открываются ордера, цена уже ушла на 5000 пипсов и дальше, а они до сих пор висят в минусе.
Нужно найти ошибку. А если это невозможно, то вшить в советник отдельный Стоплосс по убытку в пунктах.
Я пробовал объединить 2 советника в один, но с моими навыками ничего не вышло.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Нужно получить количество пунктов пройденное за последний тик. Но что-то не выходит.
Попробуйте так.
Снова здравствуйте.
Уделите пожалуйста внимание вопросу новичка.
Требуется указать на ошибки в коде, т.к. в тестере, советник не открывает ордера...
При этом компилятор не выдает ошибок и предупреждений, в журнале аналогично - ошибок нет...
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь перейти с mql4 на mql5.
ВОПРОС. Почему вместо разницы между текущей ценой и значением переменной Hay, которая должна быть числом <1( как это было в mql4) , mql5 вычисляет и отображает непонятные мне выражения , например, 2.99999999 -(минус)05 .
Как сделать так что бы mql5 правильно считал разницу между данными значениями? Я нормализовывал все значения при помощи NormalizeDouble(), но вышеуказанные значения
отображались без изменений. Это странно для меня , ведь оба значения типа doble
Всем спасибо за помощь.
Здравствуйте, Иван! Никто новичков здесь не ругает, а наооборот, стараются помогать. Сам являюсь таким же новичком. Теперь, что касаемо Вашего вопроса. Несколько позиций открываются потому, что проверку на открытие позиции сделали, а прекратить выполнение проверки забыли. Оператор возврата return возвращает управление вызвавшей программе (взято из Справочника MQL5).
Нужно добавить return в код советника (выделен жёлтым шрифтом):
Кроме того, чтобы компилятор не выдавал предупреждения, в условиях открытия позиций Buy и Sell необходимо добавить ещё одно условие для проверки OrderSend(mrequest,mresult). Это условие задается оператором if и будет выглядеть так:
И ещё необходимо учесть один момент. Бывает так, что при переходе с одного торгового дня на другой в 23:59:59 ранее открытая позиция закрывается и тут же в 00:00:00 открывается новая позиция. Это происходит так называемый rollover close и rollover open, который зависит от конкретного форекс-дилера и его условий торговли. Поищите на форуме, где-то была про это информация.
С уважением, Владимир.
Здравствуйте.
Спасибо большое за ваш ответ! Но мне непонятно для чего нужен оператор return? Ведь в данном коде два условия и проверка должна прекратиться при выполнении одного из них.Или это не так?