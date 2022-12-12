CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Color Levels - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
10807
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор имеет настройку «Скрывать панель?» есть три варианта.


«Скрывать» значит на графике панель отображаться не будет. Если кликнуть по графику в том месте где вы хотите разместить объект прямоугодьник или трендовую, то в этом месте появится панель с возможными объектами. Кликнув по выбранному объекту в том месте где сейчас указатель мышки будет нарисован выбранный объект.

«Показывать …» означает, что в углу графика будет постоянно видна панелька такого вида в выбранном углу графика


Если выбран режим «Показывать и не перемещать, то клик по графику будет означать место куда будет расположен объект.

Версия для МТ4 тут.


    Breakeven line Breakeven line

    Индикатор показывает уровень безубытка открытых позиций с учётом свопа и комиссии за сделки.

    GRat Order Exchange GRat Order Exchange

    Модули для экспорта/импорта ордеров и сделок между советниками и терминалами.

    SL_TP SL_TP

    Выставление Stop Loss и Take Profit открытых позиций или ордеров вручную, советником не выставляющем SL или TP или скриптом.

    Omnivorous Omnivorous

    Opening a position when passing a certain distance in the direction of movement.