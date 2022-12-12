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Color Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор имеет настройку «Скрывать панель?» есть три варианта.
«Скрывать» значит на графике панель отображаться не будет. Если кликнуть по графику в том месте где вы хотите разместить объект прямоугодьник или трендовую, то в этом месте появится панель с возможными объектами. Кликнув по выбранному объекту в том месте где сейчас указатель мышки будет нарисован выбранный объект.
«Показывать …» означает, что в углу графика будет постоянно видна панелька такого вида в выбранном углу графика
Если выбран режим «Показывать и не перемещать, то клик по графику будет означать место куда будет расположен объект.
Версия для МТ4 тут.
Индикатор показывает уровень безубытка открытых позиций с учётом свопа и комиссии за сделки.GRat Order Exchange
Модули для экспорта/импорта ордеров и сделок между советниками и терминалами.
Выставление Stop Loss и Take Profit открытых позиций или ордеров вручную, советником не выставляющем SL или TP или скриптом.Omnivorous
Opening a position when passing a certain distance in the direction of movement.