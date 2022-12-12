Индикатор имеет настройку «Скрывать панель?» есть три варианта.





«Скрывать» значит на графике панель отображаться не будет. Если кликнуть по графику в том месте где вы хотите разместить объект прямоугодьник или трендовую, то в этом месте появится панель с возможными объектами. Кликнув по выбранному объекту в том месте где сейчас указатель мышки будет нарисован выбранный объект.

«Показывать …» означает, что в углу графика будет постоянно видна панелька такого вида в выбранном углу графика





Если выбран режим «Показывать и не перемещать, то клик по графику будет означать место куда будет расположен объект.

Версия для МТ4 тут.



