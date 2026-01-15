Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2684
Вот почему у меня такая плохая память? Я уже зарекался вам что либо подсказывать и опять попал на те-же грабли.
Вы хоть чуток думать умеете??? Где определяется переменная td? И какое время распечатывается? Какое время вы ставите в создание трендовой???
Бесплатный вам совет: Бросьте заниматься программированием. Это не ваше. Не царское дело в … ковыряться.
я удалил тот пост очень быстро с td, вылез другой вопрос с расчетами в индикаторе
пожалуйста не пишите мне никогда, ваша помощь не интересна, я так же помню как вы упрямо получали из стакана новые тики в мультисимвол....
пока останаваливаю вопрос, всем спасибо, особенно Алексею.
Приветствую. Господа, подскажите, пожалста, что это такое предлагается в перечислении?
Приветствую. Господа, подскажите, пожалста, что это такое предлагается в перечислении?
Сильно не вникая, прикреплённый код не полный, в Forex_strategy_05 должны быть какие то дополнения
Кроме стоковых библиотек ничего не подключено. Исходник весь.
Всем здравствуйте, коллеги.
Не подскажите в чем может быть проблема, перестал работать индикатор ZigZag!??!
Раньше работал без проблем, сейчас на всех парах No trend (((
Можете подсказать куда хоть смотреть?
Код небольшой:
Спасибо, большое!
Всем прогерам привет. Столкнулся с проблемой в тестере мт5. Сборщик данных собирает данные объемов со стакана. Сохраняется в трёх видах файлов. bin. mqh. csv. Сколько не шаманил в коде эксперта ни как не может найти и открыт в тестере . Вообще возможно тестер запускать с данными книги объемов стакана?
Для тестера лучше использовать общую папку данных FILE_COMMON. Объёмы стакана можно использовать в тестера, только надо делать всё самому, стандартных решений нету.
Спасибо, большое!