Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2684

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov #:

Вот почему у меня такая плохая память? Я уже зарекался вам что либо подсказывать и опять попал на те-же грабли.

Вы хоть чуток думать умеете??? Где определяется переменная td? И какое время распечатывается? Какое время вы ставите в создание трендовой???

Бесплатный вам совет: Бросьте заниматься программированием. Это не ваше. Не царское дело в … ковыряться.

я удалил тот пост очень быстро с td, вылез другой вопрос с расчетами в индикаторе

пожалуйста не пишите мне никогда, ваша помощь не интересна, я так же помню как вы упрямо получали из стакана новые тики в мультисимвол....

пока останаваливаю вопрос, всем спасибо, особенно Алексею.

 

Приветствую. Господа, подскажите, пожалста, что это такое предлагается в перечислении? 

Файлы:
Forex_strategy_FX_01.mq5  4 kb
 
Привет разработчики, я торгую плотно через мт5 на андроиде. У меня список пожеланий которые мне могут облегчить торговлю. Но пока прошу помощи:
1- как восстановить 3 окна ? Было 3, потом я 3 - тье окно удалил, стало 2, а как 3 вернуть не знаю, подскажите пожалуйста.
 
Andrei Sokolov #:

Приветствую. Господа, подскажите, пожалста, что это такое предлагается в перечислении? 

Сильно не вникая, прикреплённый код не полный, в Forex_strategy_05 должны быть какие то дополнения
 
VVT #:
Сильно не вникая, прикреплённый код не полный, в Forex_strategy_05 должны быть какие то дополнения

Кроме стоковых библиотек ничего не подключено. Исходник весь.

 

Всем здравствуйте, коллеги.
Не подскажите в чем может быть проблема, перестал работать индикатор ZigZag!??!
Раньше работал без проблем, сейчас на всех парах No trend (((
Можете подсказать куда хоть смотреть?
Код небольшой:

//Параметры ZIGZAG НАЧАЛО
int value_ZZ_D1;

int depth     = 12;
int deviation = 5;
int backstep  = 3;
int index     = 0;

string _______    = "смещение по зигзагу";
//Параметры ZIGZAG КОНЕЦ


int start()
{
   value_ZZ_D1 = toZZ(Symbol(),PERIOD_D1);
   string PrintParamertsZZ_D1="";
   if(value_ZZ_D1==-1)
      PrintParamertsZZ_D1 = "NO trend ZIGZAG D1";  //"НЕТ ДАННЫХ для линии ZIGZAG D1";
   if(value_ZZ_D1==1)
      PrintParamertsZZ_D1 = "UP trend ZIGZAG D1";  //"ВОСХОДЯЩЕЙ ТРЕНД линии ZIGZAG D1";
   if(value_ZZ_D1==0)
      PrintParamertsZZ_D1 = "DOWN trend ZIGZAG D1";//"НИСХОДЯЩЕЙ ТРЕНД линии ZIGZAG D1";
 }

// 1 up;  0 down; -1 - нет еще зиг-зага
int toZZ(string Symb,int Period_Symb)
  {
   double _right_value = valueZZright(index, Symb, Period_Symb);
   if(_right_value==-1)
      return(-1);
   double _left_value  = valueZZleft(index+1, Symb, Period_Symb);
   if(_left_value==-1)
      return(-1);
   if(_left_value>_right_value)
      return(0);
   else
      return (1);
   return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double valueZZright(int num,string Symb,int Period_Symb)
  {
   for(int i=num; i>=0; i--)
     {
      double _zz=iCustom(Symb,Period_Symb,"zigzag",depth,deviation,backstep,0,i);
      if(_zz!=0.0)
         return(_zz);
     }
   return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double valueZZleft(int num,string Symb,int Period_Symb)
  {
   for(int i=num; i<Bars-1; i++)
     {
      double _zz=iCustom(Symb,Period_Symb,"zigzag",depth,deviation,backstep,0,i);
      if(_zz!=0.0)
         return(_zz);
     }
   return(-1);
  }

Спасибо, большое!

 
Всем прогерам привет. Столкнулся с проблемой в тестере мт5. Сборщик данных собирает данные объемов со стакана. Сохраняется в трёх видах файлов. bin. mqh. csv. Сколько не шаманил в коде эксперта ни как не может найти и открыт в тестере . Вообще возможно тестер запускать с данными книги объемов стакана? 
 
Golden Ratio #:
Всем прогерам привет. Столкнулся с проблемой в тестере мт5. Сборщик данных собирает данные объемов со стакана. Сохраняется в трёх видах файлов. bin. mqh. csv. Сколько не шаманил в коде эксперта ни как не может найти и открыт в тестере . Вообще возможно тестер запускать с данными книги объемов стакана? 
Для тестера лучше использовать общую папку данных FILE_COMMON. Объёмы стакана можно использовать в тестера, только надо делать всё самому, стандартных решений нету.
 
Aliaksandr Hryshyn #:
Для тестера лучше использовать общую папку данных FILE_COMMON. Объёмы стакана можно использовать в тестера, только надо делать всё самому, стандартных решений нету.
Спасибо попробую. 
 
rabanik #:

Всем здравствуйте, коллеги.
Не подскажите в чем может быть проблема, перестал работать индикатор ZigZag!??!
Раньше работал без проблем, сейчас на всех парах No trend (((
Можете подсказать куда хоть смотреть?
Код небольшой:

Спасибо, большое!

Если не пробовали использовать отладчик для решения вопроса - то рекомендую. 
1...267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691...2693
Новый комментарий