Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2559
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет. Нужна помощь. Есть индюк в мт4. Работа его заключается в том, что, когда его Вы кидаете на график где открыта Ваша позиция, то рисуется линия. При перетаскивании которой Вы можете узнать Вашу прибыль или убыток. При этом профит можете не устанавливать.
Оригинал рабочего кода (файл 4) и что получилось у меня (файл 5) я прикрепил в виде файлов (для экономии места).
Вот какие ошибки выдаёт исправленный код.
Всем привет. Нужна помощь. Есть индюк в мт4. Работа его заключается в том, что, когда его Вы кидаете на график где открыта Ваша позиция, то рисуется линия. При перетаскивании которой Вы можете узнать Вашу прибыль или убыток. При этом профит можете не устанавливать.
Оригинал рабочего кода (файл 4) и что получилось у меня (файл 5) я прикрепил в виде файлов (для экономии места).
Вот какие ошибки выдаёт исправленный код.
Хочется заметить, что это код не исправленный, а перекинут с файл mq4 в файл mq5
Пожалуй, это сработает. СтОит ли оно того?
Подумаю над этим.
В любом случае Спасибо!
Хочется заметить, что это код не исправленный, а перекинут с файл mq4 в файл mq5
Да, странно, в 4 у меня 67 критических ошибок, а в 5 только 24.
Да, странно, в 4 у меня 67 критических ошибок, а в 5 только 24.
По ошибкам видно, что была некоторая маленькая попытка сделать для мт5
По ошибкам видно, что была некоторая маленькая попытка сделать для мт5
Да бы ещё кто нибудь направил по нужному вектору направления). Цены не было. А то читаешь справку, а там "исправить 0", а в коде, даже намёка на 0 нет.
Да бы ещё кто нибудь направил по нужному вектору направления). Цены не было. А то читаешь справку, а там "исправить 0", а в коде, даже намёка на 0 нет.
По ошибкам видно, что была некоторая маленькая попытка сделать для мт5
Да бы ещё кто нибудь направил по нужному вектору направления). Цены не было. А то читаешь справку, а там "исправить 0", а в коде, даже намёка на 0 нет.
К примеру
В справке написано "Удаляет объект с указанным именем с указанного графика". Что мне делать в данном случае.ObjectDele
Вот на этом у меня стопор (нет не идей, ни знаний). В справку лезу, а там "ж..а")
Вот мой максимум
21 кретическая ошибка, а было свыше 50.
Здравствуйте.
есть советник на 2-х машках. надо его чуть-чуть подправить. дело в том что после закрытия сделки, она не ждет пересечения мувингов и опять открывает сделку.
каркас советника состоит из вшитого в терминал советника на одном мувинге.
можете убрать MaximumRisk и DecreaseFactor из кода и открывал позиции по фиксированному лоту?
заранее спасибо!
Здравствуйте.
она не ждет пересечения мувингов и опять открывает сделку.
Добавил контроль открытия на текущей свече, не допускается открытие заново, если уже есть или было открытие.