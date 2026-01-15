Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2554
Я уж грешным делом подумал, что вы пошли курить анашу…
нет )
И тогда показали, что есть инструменты с шагом 0.25… Вот тут и лопнули все извращения с логарифмами.
да. есть. и я это знаю..... спс за разъяснение.
там сейчас шаг есть на крипте в МТ4 и МТ 5: 0,001 вроде тоже.....
надо решать как в вас в варианте нормализации через мин шаг и мин лот.
Это ок.
В моем варианте я во внеш переменных ввел 0,1 (без второго числа) и далее уже на коэфф 1,6 уже ок.
будет считать и округлять до первого знака после запятой надо....
Ох и в дебри вы полезли с этими лотами. Я для себя решил эту проблему так:
Во-первых, у меня на экране отображаются лейблы, в которых указаны суммарные лоты, например, бай-группы ордеров. Это строковая составляющая (ну, это когда нужно суммарный лот преобразовать в строку). Вот её код (для примера) и скриншот.
Для проверки корректности вычисленного лота я уже лет дцать назад написал себе подпрограмму:
В мою подпрограмму проверки лота можно подать на вход не только лот, но и вычисленный в блоке инициализации DGTlot. Тогда в подпрограмме вместо переменной diglots можно использовать DGTlot и не делать лишних запросов.
У меня же эта подпрограмма лежит в инклуднике, поэтому танцы с бубном (инициализация переменной diglots) тут нужны.
P.S.
Для проверки корректности подпрогарммы сделал вот скрипт:
только
Можно ещё тут глянуть:
у меня на МТ4 надо, а тут ну получили что не является кратным минимальному - дальше то что делать?
как мне округлять правильно? где до второго знака после запятой а где до первого. На одном и том же счете...
символы для торгов просто разные.
Всё проверяет для MT4 и MT5
спс. за разъяснение - тоже думал делать через чтение строки сколько знаков после запятой на мин лоте - до стольки и округлять....
Вообще, может возникнуть ошибка. Если шаг наращивания лота не равен минимальному лоту (честно говоря, я такого не встречал, но чем чёрт не шутит), то моя функция может выдать некорректный лот. В этом случае может начать упрямо вылезать ошибка типа 130, или ошибка неправильных параметров функции. В этом случае лучше запросить информацию с сервера. Я себе сделал вот такой скриптик (надо бы его в кодобазу выложить, что я сейчас и сделаю):
Получается, например, вот такое: