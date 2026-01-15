Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2555
Всё проверяет для MT4 и MT5
Вообще, может возникнуть ошибка. Если шаг наращивания лота не равен минимальному лоту (честно говоря, я такого не встречал, но чем чёрт не шутит), то моя функция может выдать некорректный лот. В этом случае может начать упрямо вылезать ошибка типа 130, или ошибка неправильных параметров функции. В этом случае лучше запросить информацию с сервера. Я себе сделал вот такой скриптик (надо бы его в кодобазу выложить, что я сейчас и сделаю):
у меня на МТ4 надо, а тут ну получили что не является кратным минимальному - дальше то что делать?
как мне округлять правильно? где до второго знака после запятой а где до первого. На одном и том же счете...
символы для торгов просто разные.
Что делать можно было заметить тут:
Для ваших нужд можно модифицировать эту функцию, чтобы она просто меняла переменную со значением объёма, переданную по ссылке, на корректный объём. И убрать формирование описания ошибки. Например, так
Округление корректно происходит в строке
Или можно ещё больше сократить код, если сделать, чтобы эта функция возвращала скорректированный объём. В случае выхода за пределы будет возвращаться ноль, что надо будет проверять во внешнем коде, вызывающем эту функцию
Должно работать одинаково в MQL4 и MQL5
В случае выхода за пределы будет возвращаться ноль
В идеале дополнить максимально возможным, к примеру актуально для усреднителей, если запрашиваемый лот 1.1 и не хватает маржи, то рассчитать на максимально возможный, на сколько позволяет маржа.
посмотрю вечером -покурю - спс.
Привет. Простите за "детский " вопрос. Робот открыл сделку, получил тикет 2. Когда он закрылся (перестал выбираться по тикету), как получить тикет закрывшей его сделки (чтоб посчитать профит) ?
статей много н а эту тему через историю делается ордеров, типа этого F1 на операторе - ф-ии нажимайте
HistoryDealsTotal()
в МЕ и в справке смотрите.
я тут так и не понял: как связать сделки 2 и 3 ?
через DEAL. F1 и справку почитайте.... и примеры в справке