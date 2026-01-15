Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1274
1) Лично я согласен, и будь моя воля просто вырубил бы ее и запретил включать в коде. Но низзя)
2) Спасибо, но там не нашел решения (везде решается через объект OBJ_VLINE, мне это не подходит), копаю по-своему
можно на любимом некоторыми Canvas сделать сетку. Положить канву как фон (или фронт) чарта, по ней рисовать и следить за геометрией/привязками цена/время.
гиморно, но при наличии вкуса и вагона времени может получиться красиво
А можете ли вы написать простой пример на канвасе? плиз
Ни черта не шарю в нем, мне бы просто прямоугольник размером с чарт и линию вертикальную на нем
надо позвать @Nikolai Semko он с канвасом дружит гораздо сильнее. А пока он в пути - посмотрите его профиль там много всякого на канвасе
Прикол. Такой глюк только в MT4 и только с вертикальными линиями.
Только загадка - почему это мешает. Я бы в жизни не заметил.
А можно сформулировать задачу более детально, чтобы понять лучший путь для решения. У взаимодействия графических объектов с канвасом есть нюансы.
Кстати, один из возможных путей решения - это сменить руководителя. ))
Т.к. если он считает, что смена цвета - это костыль, то использования канваса для него тем более будет костылем.
Хотя допускаю, что Ваш руководитель - это вымышленый персонаж или аллегория. ))
Не оптимально вплане быстродействия (перерисовка происходит чаще чем должно быть - просто лень усложнять код) , но рабочий вариант.
Можно реализовать канвас на размер экрана (не окна, например 1920x1080) и не перерисовывать его совсем. Просто памяти будет отъедать 8 Мбайт.
Кстати, смена цвета сетки не поможет.
Может у кого есть функция сортировки массива (string) по алфавиту?
У меня такая, когда-то давно сабер писал
Спасибо.
Ага, прикольный прикол, на который я потратил уже почти неделю) Жопа горит)
Ну как почему мешает. Есть индикатор, использующий треугольники для рисования. Красивенько все получается, цвета уже подобрали, а тут разглядели такой косяк.
Индикатор не для личного пользования, а делать релиз с таким багом это бред. Либо менять всю отрисовку, что достаточно геморно т. к. я новичек, либо править баг
Смена цвета сетки не помогает, как вы верно заметили, я к этому и сам уже пришел) Вначале на некоторых сочетаниях цветов казалось что поможет
Смена цвета сетки(если бы помогала) - неприемлимый костыль, т. к. пользователь может на это влять, вдруг он захочет изменить цвет.
Вариант заблочить эту функцию пользователю тоже не подходит, думаю понятно почему))
Задача: сделать так, чтобы пользователь видел на экране сетку, если она включена, одного цвета всегда. Учитывая баги МТ4 с вертикальной сеткой + закрашенный объект. Не знаю что еще добавить)
По сути варик, который вы написали выше, подходит. Шлифануть его я смогу. Золотой вы человек!! Просто слов нет чтобы выразить мою благодарность. Могу пятишку накинуть вам за помощь
Только пара маленьких вопросиков:
Сильные лаги будут на слабых компах? Знаю что вопрос абстрактный, но буду рад любому ответу)
"Просто памяти будет отъедать 8 Мбайт" - полагаю вы не про оперативную память говорите?)) Если про нее, 8МБ это ж пустяк вроде
iCanvas обязательно, обычный не пойдет? Просто это еще пользователям говорить "этот файл туда, этот сюда". Они ж тупенькие, не поймут что куда пихать)
Прошу проконсультировать - ответить на ворпос
В метатрейдере есть индикатор Bulls.mq4.
Зачем в нем дополнительный буфер, и почему нельзя использовать просто промежуточную переменную
dd = iMA(NULL,0,InpBullsPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
ExtBullsBuffer[i]=dd;
Вопрос в том, что ExtBullsBuffer[i] используется только для хранения вычисленного значения результата функции iMA и в следующей строке это значение присваивается элементу индикаторного буфера. Больше нигде ExtBullsBuffer не используется. Почему тут нужен этот промежуточный буфер ExtBullsBuffer, а не просто переменная, как на рисунке зеленым отмечено
