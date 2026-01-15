Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2547
Подправил код, вышло вот, что
При этом параметр bar, прописал в глобалке.
Если, не трудно, подскажи (так как с макд), у меня в коде всё логично? Желтым цветом отмечен зигзаг, сигнал которого должен подтверждаться стрелочным индикатором, по причинам переписывания индикатора зигзага.
Вот подправил (как в учебниках) код индикатора зигзаг с дополнительным сигналом, дата "идёт" друг за другом. При этом сигналка работает, а зигзаг не формируется.
В коде MACD ничего менять не нужно.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность убрать из Обзора рынка МТ5 колонки Bid и Ask?
Убрать временно - сдвинув их границы влево - получается. Но потом - при запуске терминала, они опять на месте.
Можно что то сделаь?
Спасибо!
Вам нужно было просто h и l на ExtMacdBuffer[bar]
MACD исправлен полностью, правда сигнального индюка нет). Однако, спасибо за полученный опыт в программировании MQL5.
Как округлить число к ближайшему лоту?
Задача получить меньшее
0.0151 = 0.01
0.0192 = 0.01
0.0201 = 0.02
0.0349 = 0.03
Так не получается
Срезать лишнее после сотых?
Задача:
На каждые 5000 депозита при лоте 0.01, повышать лот на 0.01
Сейчас при росте баланса до 7501, лот получается 0.02, а нужен 0.01, пока баланс не станет 10000
P.S. Наверное как решение, подойдёт