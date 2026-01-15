Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2553
это твёрдая 2-ка, одновременно и по математике и программированию
log10(x)
там есть другая ф-ия....)
ок. спс - курану получше тему... эту переписку видел там еще пойнт/2 варик предлагали для уточнений....читаю пока не понял
Курите лучше документацию. Гораздо полезней…
там есть другая ф-ия....)
log10 от минимального лота. только округлить до целых не забудь (digits он в целых)
Имхо, число знаков правильнее и проще считать как-то так
Курите лучше документацию. Гораздо полезней…
мне бы кодом показать.... )
Имхо, число знаков правильнее и проще считать как-то так
О! спс - курю.....
log10 от минимального лота. только округлить до целых не забудь (digits он в целых)
я думал вы пошутили так.... сейчас курю.....типа устроили мне такой математический тролинг на дурака...)
log10 от минимального лота. только округлить до целых не забудь (digits он в целых)
digits он в целых - да это я знаю....
спсб щас вкурил.
а то по сути у меня терминал ругается на 0,54 к примеру.
на второй знак. после запятой. 0,5 ок все. Это товары так торгуются. До первого знака после запятой.
спсб щас вкурил.
а то по сути у меня терминал ругается на 0,54 к примеру.
на второй знак. после запятой. 0,5 ок все. Это товары так торгуются. До первого знака после запятой.
Я уж грешным делом подумал, что вы пошли курить анашу…
Логарифмы я тоже когда-то использовал, но пришёл к мнению, что это далеко не самый эффективный способ.
Когда-то было обсуждение этого вопроса. И тогда показали, что есть инструменты с шагом 0.25… Вот тут и лопнули все извращения с логарифмами.