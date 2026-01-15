Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2553

Maxim Kuznetsov #:

это твёрдая 2-ка, одновременно и по математике и программированию

log10(x)

там есть другая ф-ия....) 

 
Roman Shiredchenko #:

Курите лучше документацию. Гораздо полезней…

 
Roman Shiredchenko #:

log10 от минимального лота. только округлить до целых не забудь (digits он в целых)

 

Имхо, число знаков правильнее и проще считать как-то так

void OnStart()
{  double step = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);// или SYMBOL_VOLUME_STEP
   int digs = 0;
   for (; digs < 9 && step != NormalizeDouble(step, digs); ++digs);
   if (digs < 9) Print(digs);
   else Print("что-то пошло не так");
}
 
Alexey Viktorov #:

мне бы кодом показать.... )

 
Aleksey Nikolayev #:

Имхо, число знаков правильнее и проще считать как-то так

О! спс - курю..... 

 
Maxim Kuznetsov #:

Maxim Kuznetsov #:

Alexey Viktorov #:

Roman Shiredchenko #:

Я уж грешным делом подумал, что вы пошли курить анашу…

Логарифмы я тоже когда-то использовал, но пришёл к мнению, что это далеко не самый эффективный способ.

Когда-то было обсуждение этого вопроса. И тогда показали, что есть инструменты с шагом 0.25… Вот тут и лопнули все извращения с логарифмами.

