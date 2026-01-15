Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2540
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пишу код при котором будет открываться ордер при условии что 2 индикатора пересекаются, пересечение индикаторов работает нормально но вот установка цены для ордера некорректно, вот код:
самое ироничное Comment выводится корректно, а вот ордер нет, хоть там и там используется
Ребят помогите пожалуйтса:
Пишу код при котором будет открываться ордер при условии что 2 индикатора пересекаются, пересечение индикаторов работает нормально но вот установка цены для ордера некорректно, вот код:
самое ироничное Comment выводится корректно, а вот ордер нет, хоть там и там используется
Код вставляйте с помощью кнопки
Что касается цены открытия, то при открытия с рынка используйте Ask/Bid
Нет
1,2,3 или 3,1,2 все равно
Вот две части оригинального кода (рабочих индикаторов)
вот 1 часть:
вот 2 часть:
Вот, что получилось. Правильно?
Вот две части оригинального кода (рабочих индикаторов)
Вот, что получилось. Правильно?
Нет. Все прописывай те в OnInit()
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,где можно найти такие значки? Пробовал искать в шрифтах типа:Wingdings и т.д. Все без успешно
Код вставляйте с помощью кнопки
Что касается цены открытия, то при открытия с рынка используйте Ask/Bid
Насчёт замечания кода, благодарю, но в итоге ордер по цене отличающейся от цены закрытия предыдущей свечи, например,
если предыдущая свеча закрылась на 1.64452 а ордер открылся 1.64469, а мне нужно чтобы он открылся на 1.64452
Насчёт замечания кода, благодарю, но в итоге ордер по цене отличающейся от цены закрытия предыдущей свечи, например,
если предыдущая свеча закрылась на 1.64452 а ордер открылся 1.64469, а мне нужно чтобы он открылся на 1.64452
Свечи строятся по цене Bid, а позиция Buy открывается по цене Ask вот и вся разница…
Свечи строятся по цене Bid, а позиция Buy открывается по цене Ask вот и вся разница…
То есть избежать данной разницы никак нельзя?
То есть избежать данной разницы никак нельзя?
можно покупать Bid :-) или продавать Ask
но не везде...просто ставить BUY_LIMIT в bid
как любая лимитка - не факт что сработает, котир может и развернуться.
И хитро-брокером может быть установлен stop-level или freeze-level (это к слову, про брокеров "с узким спредом и быстрым исполнением" )