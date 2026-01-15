Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2544
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
удивительный талант постановки задач и точных технических формулировок :-)
так чего надо-то ?
---
просто посчитать средние от разных символов и получить разницу этих средних ??
это привести цены в один общий тайминг (заполнить пропущенные бары или убрать лишнее), посчитать там средние и получить разницу. всё.
) сразу поржал! хотелось пообщаться хорошее настроение перед завтраком. Да через iCustom () - думаю специально дважды напишу для тех кто не сразу поймет....)
считывать в робота с индикатора значения буферов
нужны на 0 на 1 на 2 барах. Это по-элегантнее хотел с индикатора считывать...
уже в роботе сделал кое-что - сразу в роботе (тоже можете посмотреть), но лучше с индикатора через iCustom.... если поддается....
в робота надо получать значения буферов 1 и 2 ценовых линий индикатора.
Вот сам уже в робота напрямую ф-ии с индикатора загружаю.... пока не проверял работу робота через Print значений в тестере... спс за помощь.... )
Хотелось бы поэлегантнее может есть возможность с iCustom..... спс.
удивительный талант постановки задач и точных технических формулировок :-)
так чего надо-то ?
---
просто посчитать средние от разных символов и получить разницу этих средних ??
это привести цены в один общий тайминг (заполнить пропущенные бары или убрать лишнее), посчитать там средние и получить разницу. всё.
SetIndexBuffer и PlotIndexSet имеют раздельные индексации. В первом - индекс буфера, во втором линии плот
у тебя рисуется 4 линии (в #property задано) и в PlotIndexSet(..) могут быть значения от 0 до 3. Макд - 0 и 1, стрелки 2 и 3
Не вполне очевидным образом сделано, но потом все привыкли
Спасибо, всё получилось. Если не трудно, подскажи, почему у меня индикатор " сжался" по вертикали.
При этом, когда, я совмещаю два индюка в подвале в ручную, всё совмещается отлично.
Спасибо, всё получилось. Если не трудно, подскажи, почему у меня индикатор " сжался" по вертикали.
могут быть разные причины, но как правило - где-то есть мусор в индикаторном буфере. Внимательно проверьте код и/или "сжатый график" (нажать Ctrl-D и выискивать мышью где некорректные данные, обычно в крайних частях самые левые и самые правые)
в коде явным образом должно быть прописано что если данных нет, то установлено значение EMPTY_VALUE
EMPTY_VALUE
Да, есть такое, у меня сигнальном индикаторе уже прописано.
А вот в Макд по умолчанию таких строк нет.
могут быть разные причины, но как правило - где-то есть мусор в индикаторном буфере. Внимательно проверьте код и/или "сжатый график" (нажать Ctrl-D и выискивать мышью где некорректные данные, обычно в крайних частях самые левые и самые правые)
в коде явным образом должно быть прописано что если данных нет, то установлено значение EMPTY_VALUE
Сейчас включил в метоедиторе включил "начать на исторических данных", макд проходит тест в нормальном режиме, при этом, сигнального индюка нет совсем.
Спасибо, всё получилось. Если не трудно, подскажи, почему у меня индикатор " сжался" по вертикали.
При этом, когда, я совмещаю два индюка в подвале в ручную, всё совмещается отлично.
У Вас значение сигнального индикатора на много больше MACD
Установил параметр 5, сигналов стало больше, однако макд не изменился (остался сплющенным).
По ходу дела, у меня косяк в масштабе совместимости двух кодах в подвале.