Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2546
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ExtMacdBuffer[i]
Вместо h/l присвойте значение ExtMacdBuffer[bar]
спс еще раз - все сделал по науке как в индикаторе -внешние переменные в робота отобразил - потом в роботе дальше пошли свои еще (другие внешние переменные), далее считываю значение линий
если через
Comment
будет криво значения линий отображать на барах - то сделаю типа через нормализацию....
пока так оставлю посмотрю на значения в роботе и на индикаторе на барах 0 1 2
почему то пишет что не может открыть индикатор- спс за помощь...
нашел ошибку в обращении к индикатору - что то пошло рисоваться и считаться ) - буду сравнивать
буду еще разбираться значние в индикаторе
-2.1 а в роботе когда считываю пишет -1,5
буду еще разбираться.... вроде пока смотрю обращение верное к индикатору
все спасибо - коллеги - разобрался -были разные значения в роботе и индикаторе входных переменных внешних
вот все ок и совпадает -2,2 и на индикаторе и в роботе!!!
СПс!!!!! за помощь!!!
ExtMacdBuffer[bar]
Вот это надо прописывать?
SetIndexBuffer и PlotIndexSet имеют раздельные индексации. В первом - индекс буфера, во втором линии плот
у тебя рисуется 4 линии (в #property задано) и в PlotIndexSet(..) могут быть значения от 0 до 3. Макд - 0 и 1, стрелки 2 и 3
Не вполне очевидным образом сделано, но потом все привыкли
Если, не трудно, подскажи (так как с макд), у меня в коде всё логично? Желтым цветом отмечен зигзаг, сигнал которого должен подтверждаться стрелочным индикатором, по причинам переписывания индикатора зигзага.
Если, не трудно, подскажи (так как с макд), у меня в коде всё логично? Желтым цветом отмечен зигзаг, сигнал которого должен подтверждаться стрелочным индикатором, по причинам переписывания индикатора зигзага.
бегло - вроде как логично всё..
да и чего смотреть - проверяйте сами-то :-) работает/нет
бегло - вроде как логично всё..
да и чего смотреть - проверяйте сами-то :-) работает/нет
Я с начала прописал 2 блока настроек ( OnInit() и другой блок) у меня рисовался только сигнальный индюк. Потом мне подсказали правильный вариант, как нужно делать, я всё прописал. При компиляции ошибок нет, однако снова рисует всякую дребедень.
Вот это надо прописывать?
На 4-ке нужно было суммировать плавающий профит + коммиссии + своп.
А в 5-ке какой-то туман: гуглишь документацию, а там
Какая прибыль? С учётом издержек? Без?
Гуглишь POSITION_PROFIT, а там — споры на форуме о том, что он считает. И одни постулаты от опытных пользователей.
Спрашиваешь Чаты: Дип говорит - "Да! Учитывает", ГПТ говорит "Нет, не учитывает!".
Это как?
Один ссылается на несуществующую страницу
https://www.mql5.com/ru/docs/trading/positions
Туман какой-то.