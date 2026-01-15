Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2543
добавил, при компиляции не рисуется зигзаг.
Все рисует! Вы опять невнимательны.
А он рисовал когда был отдельно?
Да.
Добрый день. Я заново проверил все таймы (с м5 до w1), не рисует)
Вопрос. Вы что то в коде исправляли?
DrawZZ
Подправил. Всё работает. Только, вот зигзаг должен быть не от сигнального индикатора, а от второго индикатора:
А не от индюка со стрелками:
Почему у меня так. Потому, что один индюк фильтрует сигналы второго индюка.
Это уже в коде смотрите откуда ZZ берет данные.
Ладно, пойдём от простого к сложному (если у меня полная "каша" если более 3 индикаторных буферов). Сейчас взял другой индюк (Macd). При этом когда, всё коментирую, что относится к макди сигнал рисуется, когда совместно два индикатора, рисуется только макди. Вопрос почему не рисует стрелки. Да, ещё хочу Вам сказать спасибо, за Вашу помощь. Есть кому направить по нужному вектору).
SetIndexBuffer и PlotIndexSet имеют раздельные индексации. В первом - индекс буфера, во втором линии плот
у тебя рисуется 4 линии (в #property задано) и в PlotIndexSet(..) могут быть значения от 0 до 3. Макд - 0 и 1, стрелки 2 и 3
Не вполне очевидным образом сделано, но потом все привыкли
коллеги! доброе утро! кто с индикаторами дружен и более в теме! помогите плиз - разобраться - поддается ли iCustom и если да т о вариантом для робота напишите,
по сути там идет разности МА 1 и МА 2 двух символов и рисуются на графике линиями. Мне надо, (пока сам код индикатора загоняю в робота) в роботе на 0 ом 1 от и втором баре смотреть значение и их сравнивать этих двух линий разностей МА на двух символах. Для принятия торговых решений в роботе нужно понимание как минимум какая линия зеленая (первого символа) или синяя (второго) находится выше или ниже.
По мотивам этой ветки - индикатор в о вложении. Индикатор ценовых линий. Разности МА каждого символа и сделаны для того с коэфф -ми соответствующими цене каждого символа спреда - чтобы их считать можно было в одной системе координат. Т.е. уйти от прямого сравнения цен спреда именно в разности МА 1 и МА 2.
ИНдикатор во вложении.
вот он к примеру тут используется - второй индикатор сверху для металлов.
Пока напрямую переношу ф-ии и код расчета значений линий ценовых с индикатора в робота.
Хотелось бы поэлегантнее может есть возможность с iCustom..... спс.
удивительный талант постановки задач и точных технических формулировок :-)
так чего надо-то ?
просто посчитать средние от разных символов и получить разницу этих средних ??
это привести цены в один общий тайминг (заполнить пропущенные бары или убрать лишнее), посчитать там средние и получить разницу. всё.