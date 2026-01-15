Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2538
Всем привет
Нужен просто скрипт для MT4, чтобы несколько ордеров открывать одним нажатимем, с SL, TP, где б такой найти? Или самому писать нужно? Если самому, где этому научится? что прочитать? попроще, ничего вроде сложного не задумал, просто пару ордеров нужно одним нажатием открывать.с этого начинать наверное ? https://www.mql5.com/ru/articles/1475
Все ищут тут.
Добрый день, необходимо простенького робота под мт4 сделать под мт5, есть умельцы? или куда обратиться посоветуете?
Здесь могут всё
MarketInfo(_Symbol,MODE_MARGINREQUIRED)
ChartIndicatorAdd
Добавить в input настройки индикатора, выбор цвета.
В OnInit() индикатора добавить
В советнике, передаёте настройки в хэндл
Ну собственно всё.
Подскажите как в MQL5 запросить?
Возможно это OrderCalcMargin()
OrderCalcMargin(