Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2538

Новый комментарий
 
gajam #:

Всем привет

Нужен просто скрипт для MT4, чтобы несколько ордеров открывать одним нажатимем, с SL, TP, где б такой найти? Или самому писать нужно? Если самому, где этому научится? что прочитать? попроще, ничего вроде сложного не задумал, просто пару ордеров нужно одним нажатием открывать.

с этого начинать наверное ? https://www.mql5.com/ru/articles/1475

Все ищут тут.

MQL5 Code Base
MQL5 Code Base
  • www.mql5.com
Библиотека исходных кодов на языке MQL5 для MetaTrader 5
 
благодарю!
 
мт5 хедж открыл много позиций с локированием есть ли индикатор  чтобы показывал общие сколько бай и сколько сель
 
Добрый день, необходимо простенького робота под мт4 сделать под мт5, есть умельцы? или куда обратиться посоветуете?
 
Vitaliy Kalmykov #:
Добрый день, необходимо простенького робота под мт4 сделать под мт5, есть умельцы? или куда обратиться посоветуете?

Здесь могут всё


 
Здравствуйте, могли бы вы подсказать, как окрашивать индикатор, вызванный функцией ChartIndicatorAdd()?
 
Подскажите как в MQL5 запросить? 
MarketInfo(_Symbol,MODE_MARGINREQUIRED)
 
W1nd ReD #:
ChartIndicatorAdd

Добавить в input настройки индикатора, выбор цвета.

input color clrCorrV   = clrBlue;

В OnInit() индикатора добавить 

PlotIndexSetInteger(3, PLOT_LINE_COLOR, clrCorrV);

В советнике, передаёте настройки в хэндл

 H = iCustom(_Symbol, TimeFrames, "::" + ind, true, clrCorrV);

Ну собственно всё.

 
Tretyakov Rostyslav #:
Подскажите как в MQL5 запросить?

Возможно это OrderCalcMargin()

 
Aleksandr Slavskii #:
OrderCalcMargin(
Спасибо. Уже разобрался.
1...253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545...2693
Новый комментарий