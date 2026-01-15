Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2536
В MQL5 нет SetIndexStyle
Изменил, все получилось, только скажите а почему у меня индикатор не смещается на 13 баров вперед ?
При написании индикатора в mt5 не правильно считает массивы ,что динамические,что статические .Цикл с правильным размерам выдаёт ошибку,если присваивать им значения.Что за бред,давно вообще беда такая?
Пример?
<=
Вот тут и ошибка
int Arr [4]
С ПК потом напишу.Код из памяти,да по сути любой стандартый код такого типа.Везде работает как надо,если писать индикатор- ошибка .Может баг какой