В MQL5 нет SetIndexStyle

Изменил, все получилось, только скажите а почему у меня индикатор не смещается на 13 баров вперед ?

 
Изменил, все получилось, только скажите а почему у меня индикатор не смещается на 13 баров вперед ?

         

 
При написании индикатора в mt5 не правильно считает массивы ,что динамические,что статические .Цикл с правильным размерам выдаёт ошибку,если присваивать им значения.Что за бред,давно вообще беда такая?
 
Пример?

 
Где особенность? 
 
int Arr [4]
(For int i=0;i<=Arrsize(arr);i++)
{
Arr[i]=i;
}
Ошибка не правильное измерение массива.
ПК сейчас нет под рукой,так что так пишу, ну суть кода понятна .Ошибок в коде нет,так как в сове работает как надо 
 
<=
Вот тут и ошибка
 
Вот тут и ошибка
С ПК потом напишу.Код из памяти,да по сути любой стандартый код такого типа.Везде работает как надо,если писать индикатор- ошибка .Может баг какой 
 
Размер массива 4. Куда укажет в массиве индекс, когда он станет равным 4? 
 
С ПК потом напишу.Код из памяти,да по сути любой стандартый код такого типа.Везде работает как надо,если писать индикатор- ошибка .Может баг какой 
У вас, по сути, значит, везде есть ошибка, раз такой цикл для вас стандартен
