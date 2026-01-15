Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1216
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Флаги или контроль количества типов ордеров или если тикет есть контроль времени закрытия рыночного ордера, если не равно нулю, то ордер закрылся и флаг открытия ордера ложь.
А программно это как ???
Для учета по тикету.
При открытии ордера необходимо запомнить тикет.
Если честно не понятно что Вам нужно. Напишите в формулах как Вы понимаете что выводится, и что Вам нужно.
Нужно время в миллисекундах между 4-мя последними тиками. Обновление значений при появлении нового тика.
Индикатор пишет время последнего тика (GetTickCount()) в буфер.
Советник берет значения из индикатора и считает разницу во времени.
Вроде все считается, но Alert поочередно выдает значения как на картинке.
Не понимаю почему.
Нужно время в миллисекундах между 4-мя последними тиками. Обновление значений при появлении нового тика.
Индикатор пишет время последнего тика (GetTickCount()) в буфер.
Советник берет значения из индикатора и считает разницу во времени.
Вроде все считается, но Alert поочередно выдает значения как на картинке.
Не понимаю почему.
потому что не читаете документацию
в справке про GetTickCount про это написано - это целочисленное переполнение счётчика
потому что не читаете документацию
в справке про GetTickCount про это написано - это целочисленное переполнение счётчика
Вы про uint? В алерте то почему выскакивает? Я же его там не прописывал.
Вы про uint? В алерте то почему выскакивает? Я же его там не прописывал.
в первом Alerte вы выводите неверно(без учёта переполнений) посчитанную разницу,
второй Alert, там где большое целое значение ищите в коде, в приведённом вами фрагменте его нет :-)
В том то и дело, в коде нет.
Весь код индикатора.
Весь код советника.
В том то и дело, в коде нет.
Весь код индикатора.
Весь код советника.
смотрите что там у вас ещё поназапущенно.
time.mq4 посмотрите - может он алерты шлёт
В том то и дело, в коде нет.
Весь код индикатора.
Весь код советника.
В индикаторе в структуре алерт. 5 строка снизу Alert(b);
Cудя по всему это количество миллисекунд, прошедших со старта системы)
Как отследить состояние кнопок быстрой торговли?
То есть присутствуют они на чарте или нет.
Подскажите функцию или другой метод какой.