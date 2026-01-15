Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2400
Массив типа int, а сохраняете значения типа string - так нельзя.Можете преобразовывать время в string в момент сохранения в файл.
Cпасибо за ценную информацию . Изменил тип массива на стринг и все получилось....в этот раз.
Привет. Подскажите, пожалста.
Делаю индикатор, он должен использовать таймфреймы отличающиеся от периода графика. В тестере выдает вот такую ошибку:
Вроде как нужные ТФ нужно как-то при инициализации подгрузить, вроде даже когда-то делал, но забыл как. Подскажите, пж как.
А на каком TF тестируете - не на H1?
В OnInit() запросите любые данные с нужного таймфрейма. Время, например.
Да, H!. Ошибка если индикатор пытается использовать тф меньше чем на графике.
Не помогло
Возможно в этом проблема
попробуйте другой вариант
Спасиб всем кто не прошел мимо
на этих трех вариантах работает, на ценах открытия не хочет.
Ну, так он считает по ценам открытия текущего TF, а Вы хотели по более малому.
Но на более малом тф в это время то-же есть цены открытия. Я бы еще понял если бы не работало когда наоборот, но когда наоборот работает.