Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2400

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin #:

 Массив типа int, а сохраняете значения типа string - так нельзя.

Можете преобразовывать время в string в момент сохранения в файл.

Cпасибо за ценную информацию . Изменил тип массива на стринг и все получилось....в этот раз.

 

Привет. Подскажите, пожалста. 

Делаю индикатор, он должен использовать таймфреймы отличающиеся от периода графика. В тестере выдает вот такую ошибку:

Вроде как нужные ТФ нужно как-то при инициализации подгрузить, вроде даже когда-то делал, но забыл как. Подскажите, пж как.

 
Andrei Sokolov #:

Привет. Подскажите, пожалста. 

Делаю индикатор, он должен использовать таймфреймы отличающиеся от периода графика. В тестере выдает вот такую ошибку:

Вроде как нужные ТФ нужно как-то при инициализации подгрузить, вроде даже когда-то делал, но забыл как. Подскажите, пж как.

А на каком TF тестируете - не на H1?

 
Andrei Sokolov #:

Привет. Подскажите, пожалста. 

Делаю индикатор, он должен использовать таймфреймы отличающиеся от периода графика. В тестере выдает вот такую ошибку:

Вроде как нужные ТФ нужно как-то при инициализации подгрузить, вроде даже когда-то делал, но забыл как. Подскажите, пж как.

В OnInit() запросите любые данные с нужного таймфрейма. Время, например.

 
Aleksey Vyazmikin #:

А на каком TF тестируете - не на H1?

Да, H!. Ошибка если индикатор пытается использовать тф меньше чем на графике.

 
Artyom Trishkin #:

В OnInit() запросите любые данные с нужного таймфрейма. Время, например.

Не помогло


 
Andrei Sokolov #:

Не помогло


Возможно в этом проблема


попробуйте другой вариант


 
Tretyakov Rostyslav #:

Возможно в этом проблема


попробуйте другой вариант


Спасиб всем кто не прошел мимо

на этих трех вариантах работает, на ценах открытия не хочет.

 
Andrei Sokolov #:

Спасиб всем кто не прошел мимо

на этих трех вариантах работает, на ценах открытия не хочет.

Ну, так он считает по ценам открытия текущего TF, а Вы хотели по более малому.

 
Aleksey Vyazmikin #:
ает по ценам

Но на более малом тф в это время то-же есть цены открытия. Я бы еще понял если бы не работало когда наоборот, но когда наоборот работает.

1...239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407...2693
Новый комментарий