Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1167
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго всем интернета и здоровья.
Вопрос, что я делаю не так? Массивы (СТАТИЧЕСКИЕ) заполняются, а расчет дает 0 (ноль). Подскажите , чего нет у меня в коде. Почему элементы массива не сравнивается и не складываются?... Спасибо
double Open[60],High[60],Lo[60,Close[60]; int to_copy=60;
Comment(High[10],". ",candle);
candle дает результат 0 ноль
Доброго всем интернета и здоровья.
Вопрос, что я делаю не так? Массивы (СТАТИЧЕСКИЕ) заполняются, а расчет дает 0 (ноль). Подскажите , чего нет у меня в коде. Почему элементы массива не сравнивается и не складываются?... Спасибо
1) В цикле есть выход за рамки массива - если размер буфера 60, то последний индекс будет 59, так как первым индексом является 0
2) Код не полный - например как определяется Tf и чем был инициализирован candle?
* при копировании цен индексация смещается на единицу, так как вы копируете 60 элементов начиная с первого индекса, то есть цены первого закрытого бара уже будут под индексом 0
Как работает функция
IsStopped();
... и какой перечень задач выполняет?
В справке написано - "Проверяет принудительное завершение работы mql5-программы". То есть она как бы "смотрит" на какое-то количество строк кода вперёд и проверят корректность всего что угодно? Как устанавливается область её ответственности (например на строку или 10 строк)?
Я думал что она только не позволяет циклу выйти за рамки массива, но я увидел её ещё в коде FAMA перед копированием цен High и Low
Как работает функция
... и какой перечень задач выполняет?
В справке написано - "Проверяет принудительное завершение работы mql5-программы". То есть она как бы "смотрит" на какое-то количество строк кода вперёд и проверят корректность всего что угодно? Как устанавливается область её ответственности (например на строку или 10 строк)?
Я думал что она только не позволяет циклу выйти за рамки массива, но я увидел её ещё в коде FAMA перед копированием цен High и Low
Никуда она не смотрит... Там же всё чётко написано. Проверяет флаг... Перечитайте.
Как работает функция
... и какой перечень задач выполняет?
В справке написано - "Проверяет принудительное завершение работы mql5-программы". То есть она как бы "смотрит" на какое-то количество строк кода вперёд и проверят корректность всего что угодно? Как устанавливается область её ответственности (например на строку или 10 строк)?
Я думал что она только не позволяет циклу выйти за рамки массива, но я увидел её ещё в коде FAMA перед копированием цен High и Low
если происходит остановка MQL-программы, то будет выставлен флаг _StopFlag , который можно проверить как используя предопределенную переменную так и ф-цию IsStopped() - разницы нет, что удобно то и используйте
после выставления флага _StopFlag , MQL-программе дается незначительное время на остановку, затем терминал принудительно выгрузит ее
самое распростаренненое исполльзование - зацикленные скрипты, пишется не
а лучше написать так:
ну бывает еще в затратных расчетах или в больших в циклах используют
Всем по привету.
Подскажите возможно ли перебрать в цикле переменные с именами: L1, L2, L3 ... Ln для записи в двухмерный массив
1) В цикле есть выход за рамки массива - если размер буфера 60, то последний индекс будет 59, так как первым индексом является 0
2) Код не полный - например как определяется Tf и чем был инициализирован candle?
* при копировании цен индексация смещается на единицу, так как вы копируете 60 элементов начиная с первого индекса, то есть цены первого закрытого бара уже будут под индексом 0
СПАСИБО за ответ. Полный код. Увеличил статический размер массива. Запись контроля нуля в операторах убрал... Общая "болванка". Пока хочу понять ПОЧЕМУ НЕ СЧИТАЕТ сложение. Чего теперь в моем коде нет? Спасибо за подсказки. Со статическими массивами в mql5 еще не работал.....
КОД ОБНОВИЛ . Вопрос тот же...
Всем по привету.
Подскажите возможно ли перебрать в цикле переменные с именами: L1, L2, L3 ... Ln для записи в двухмерный массив
удалил пост - Вы знаете про массивы
но все равно нельзя
как вариант макроподстановку написать, конкретный пример напишите - может кто напишет макрос под Вашу задачу, я плохо макроподстановки пишу
Люди!!! Подскажите ... )))
Полный код. Увеличил статический размер массива. Запись контроля нуля в операторах убрал... Общая "болванка". Пока хочу понять ПОЧЕМУ НЕ СЧИТАЕТ сложение. Чего теперь в моем коде нет? Спасибо за подсказки. Со статическими массивами в mql5 еще не работал.....
КОД ОБНОВИЛ . Вопрос тот же...
СПАСИБО за ответ. Полный код. Увеличил статический размер массива. Запись контроля нуля в операторах убрал... Общая "болванка". Пока хочу понять ПОЧЕМУ НЕ СЧИТАЕТ сложение. Чего теперь в моем коде нет? Спасибо за подсказки. Со статическими массивами в mql5 еще не работал.....
КОД ОБНОВИЛ . Вопрос тот же...
Я с индикаторами на ВЫ, но это просто лишнее. Это уже есть )))