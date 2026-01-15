Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2334

Aleksei Stepanenko #:
и не соответствует реальному движению цены в прошлом.

Спасибо за ценную информацию. Не совсем понятно .... Не соответствует абсолютно? То, есть ни один смоделированный тик-цена  внутри минутной свечи не соответствует реальному тику-цене внутри этой же минутной свечи? Или какие то совпадают? Если какие то совпадают, то каков % этих совпадений?

 
ANDREY #:

Вам 33 раза ответили. Если нужна полная точность - переходите на МТ5 - там возможно тестирование на реальных тиках.

 
Aleksei Stepanenko #:
В МТ4 минимально сохранённая информация - это четыре бида минутной свечи. Имитация тиков между этими четырьмя точками строится по алгоритму и не соответствует реальному движению цены в прошлом.

Это из статьи по вашей ссылке по поводу тестирования в МТ5

ВОПРОС Правильно ли я понимаю, что в МТ5 внутри минутной свечи  моделирование тиков так же не соответствует реальному движению цены и степень несоответствия такая же как и в МТ4?

Спасибо за помощь.

 
Artyom Trishkin #:

На реальных, как я понимаю, это значит тики-цены  внутри минутной свечи  при тестировании  НЕ МОДЕЛИРУЮТСЯ, а берутся в неизменном виде из реальной торговой истории. Тогда как же понять статью по этой ссылке https://www.mql5.com/ru/articles/75 ????  Ведь в ней речь идет именно о МОДЕЛИРОВАНИИ тиков внутри минутной свечи в МТ5  ????.


MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
 
Artyom Trishkin #:
Если нужна полная точность - переходите на МТ5

О какой же полной точности Вы говорите если в статье написано 

 

Или все дело в том, что статья написана в 2010 году и на момент написания статьи в МТ5 тики внутри минутной свечи моделировались. А на сегодня , спустя 14 лет, в терминал МТ5 внесены нужные изменения и тики внутри минутной свечи уже не МОДЕЛИРУЮТСЯ, но берутся  из реальной торговли в неизменном виде и в реальном количестве. То есть, повторяют реальные тики со всеми их параметрами с точностью 100%
 
ANDREY #:

Очень давно.


 
Artyom Trishkin #:

Очень давно.


Спасибо за ценную информацию. Теперь, благодаря Вам, досконально разобрался с этим вопросом. А до Вашего последнего поста , эта статья от 2010 года меня очень сильно сбивала с толку.... Тем более что все кто отвечал на мои вопросы по этой теме .... все давали ссылку на эту статью. И теперь я спрашиваю себя и их..... зачем они давали мне ссылку на эту статью, если она уже давно потеряла свою актуальность....

 
ANDREY #:

досконально разобрался с этим вопросом

Иногда стоит принять на веру, что так есть и всё, и не докапываться до сути. Так проще жить, экономить силы и время. Основная цель - научится зарабатывать деньги, а не узнать все тонкости всех тонкостей. Простите за резкость.

В МТ4 реальных тиков нет, хоть в статье и упоминается МТ5, часть её текста про имитацию тиков описывает устройство тестера МТ4. Вас же интересовала работа МТ4? Для него информация актуальна.

 
Aleksei Stepanenko #:
Иногда стоит принять на веру

Ключевое слово ИНОГДА. Согласен .... в некоторых случаях можно и довериться тому что говорит тебе  абсолютно незнакомый  человек... 
Но есть случаи, когда тупое доверие незнакомому тебе человеку связано с очень большими финансовыми рисками. Уверен, что на этом форуме в большинстве случаев  лучше не доверять а проверять и перепроверять... если хватает мозгов.

Если тупо доверять, деньги можно не заработать, а потерять. Это приблизительно то же самое что тупо верить всему, что говорят телефонные мошенники, различные блогеры продающие различные  методы заработка супербольших и супербыстрых  денег. Мы живем в век тотального маркетинга. Весь маркетинг построен именно на допущении того что простой обыватель тупо поверит всему что говорит реклама, или тот кто что то впаривает. И это действительно работает. Что бы проверять что то  нужно тратить личные ресурсы и прежде всего напрягать мозги. Обычному человеку - это лень, или некогда. Работает принцип, открытый еще древними греками - человек сильно верит в то чего сильно хочет. В большинстве случает, если человек очень хочет быстро и сильно обогатиться, то он с легкостью поверит рекламе какой нибудь мошеннической пирамиды, не затрудняя себя никаким анализом. Вместо анализа у него включается воображение, которое рисует ему очень приятные картины.

 
Людям надо верить. Есть конечно мошенники, но в основной массе окружабщие не хотят забрать Ваши деньги, в том числе на этом форуме
