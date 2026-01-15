Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2334
и не соответствует реальному движению цены в прошлом.
Спасибо за ценную информацию. Не совсем понятно .... Не соответствует абсолютно? То, есть ни один смоделированный тик-цена внутри минутной свечи не соответствует реальному тику-цене внутри этой же минутной свечи? Или какие то совпадают? Если какие то совпадают, то каков % этих совпадений?
Вам 33 раза ответили. Если нужна полная точность - переходите на МТ5 - там возможно тестирование на реальных тиках.
В МТ4 минимально сохранённая информация - это четыре бида минутной свечи. Имитация тиков между этими четырьмя точками строится по алгоритму и не соответствует реальному движению цены в прошлом.
Это из статьи по вашей ссылке по поводу тестирования в МТ5
ВОПРОС Правильно ли я понимаю, что в МТ5 внутри минутной свечи моделирование тиков так же не соответствует реальному движению цены и степень несоответствия такая же как и в МТ4?
Спасибо за помощь.
На реальных, как я понимаю, это значит тики-цены внутри минутной свечи при тестировании НЕ МОДЕЛИРУЮТСЯ, а берутся в неизменном виде из реальной торговой истории. Тогда как же понять статью по этой ссылке https://www.mql5.com/ru/articles/75 ???? Ведь в ней речь идет именно о МОДЕЛИРОВАНИИ тиков внутри минутной свечи в МТ5 ????.
Если нужна полная точность - переходите на МТ5
О какой же полной точности Вы говорите если в статье написано
Очень давно.
Спасибо за ценную информацию. Теперь, благодаря Вам, досконально разобрался с этим вопросом. А до Вашего последнего поста , эта статья от 2010 года меня очень сильно сбивала с толку.... Тем более что все кто отвечал на мои вопросы по этой теме .... все давали ссылку на эту статью. И теперь я спрашиваю себя и их..... зачем они давали мне ссылку на эту статью, если она уже давно потеряла свою актуальность....
досконально разобрался с этим вопросом
Иногда стоит принять на веру, что так есть и всё, и не докапываться до сути. Так проще жить, экономить силы и время. Основная цель - научится зарабатывать деньги, а не узнать все тонкости всех тонкостей. Простите за резкость.
В МТ4 реальных тиков нет, хоть в статье и упоминается МТ5, часть её текста про имитацию тиков описывает устройство тестера МТ4. Вас же интересовала работа МТ4? Для него информация актуальна.
Иногда стоит принять на веру
Ключевое слово ИНОГДА. Согласен .... в некоторых случаях можно и довериться тому что говорит тебе абсолютно незнакомый человек...
Но есть случаи, когда тупое доверие незнакомому тебе человеку связано с очень большими финансовыми рисками. Уверен, что на этом форуме в большинстве случаев лучше не доверять а проверять и перепроверять... если хватает мозгов.
Если тупо доверять, деньги можно не заработать, а потерять. Это приблизительно то же самое что тупо верить всему, что говорят телефонные мошенники, различные блогеры продающие различные методы заработка супербольших и супербыстрых денег. Мы живем в век тотального маркетинга. Весь маркетинг построен именно на допущении того что простой обыватель тупо поверит всему что говорит реклама, или тот кто что то впаривает. И это действительно работает. Что бы проверять что то нужно тратить личные ресурсы и прежде всего напрягать мозги. Обычному человеку - это лень, или некогда. Работает принцип, открытый еще древними греками - человек сильно верит в то чего сильно хочет. В большинстве случает, если человек очень хочет быстро и сильно обогатиться, то он с легкостью поверит рекламе какой нибудь мошеннической пирамиды, не затрудняя себя никаким анализом. Вместо анализа у него включается воображение, которое рисует ему очень приятные картины.